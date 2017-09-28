«Лучший игрок матча – Акинфеев». Как фанаты «МЮ» реагируют на игру с ЦСКА

ДО
Прошлый раз на выезде в ЛЧ мы побеждали... еще при Мойесе. С тех пор, пять матчей, из которых четыре было проиграно. И одна ничья – как раз с ЦСКА.
roonster09
Ничья сегодня не будет плохим результатом.
SirAF
1:1 – нормально, удержимся на вершине. Но не удивлюсь и скучным трем очкам.
Klopp_De_Klown
Два прошлых выезда были на разные стадионы – в «Лужники» и «Химки». Притом, всегда кажется, что поле будет отвратительным. Не вижу в этом матче много голов, 0:0 тоже не удивит.
Offside
Не думаю, что ничьи хватит. Если выиграет «Бенфика», то у нас будет по четыре очка, у португальцев – три. Любой плохой результат в Лиссабоне, и громадное давление в двух домашних матчах.
el3mel
А что, Березуцкие до сих пор на поле? Они ж все время играли против нас.
Hojoon
Боже мой, поверить не могу, что Березуцкие и Игнашевич до сих пор играют. Должно быть, им уже под 400 лет на троих.
Alabaster Codify7
Есть чувство, что все сложится хреново.
Annihilate Now!
Да я и не помню захватывающих игр в России в ЛЧ. Как всегда – добиться бы результата и скорее вернуться домой.
izec
А я думаю, все сложится легко. 3:0 в нашу.
Solo Toure
Перерыв. Остается только догадываться, как вообще ЦСКА готовился к этой игре. Невероятное равнодушие.
ПОСЛЕ
SuperiorXI
Удивительно. Не могу понять, это мы так шикарны, либо ЦСКА кошмарен. Ранний гол, видимо, повлиял на многое.
krazyrobus
ЦСКА поразительно беспомощен. Никакой старательности и близко.
Parry Gallister
По-моему игроки ЦСКА думают, что в мяче бомба. Им просто не терпится от него избавиться.
Jagga7
Как вообще они умудрились обыграть «Бенфику»?
Treble
Реализуй мы все свои шансы, могли бы и рекорд матча с «Ромой» побить.
prtk0811
И все равно самая крупная выездная победа – из сезона под руководством Мойеса.
alsabi
Лучший игрок матча – их вратарь. Блестящая игра.
K2K
Их кипер не позволил забить нам 7-8. Я рад, что мы его не купили (хотя вроде бы собирались), но сегодня он был шикарен.
Garethw
Ожидал более тяжелой игры. А так, насладился.
pauldyson1uk
Это ЦСКА превзошел себя две недели назад или «Бенфика» так плоха?
RedRob
Клопп скажет: «Мы играли со «Спартаком», а они с ЦСКА. Вот и вся разница»
Irrational.
Ага, только «Спартак» в их лиге еще ниже.
Womp
Фаны «Ливерпуля» в Москве вчера: «Почему мы не можем забить больше одного? Опять дурной гол, и ничья, черт возьми!»
Фаны «МЮ» в Москве сегодня: «4:1, а могло (и должно было) быть больше. Еще и этот дурацкий гол в конце»
alsabi
Нет, «МЮ» не может сохранять игру интересной все 90 минут. Что это было? Забили три так быстро, еще один на 60-й и оставили зрителя скучать еще полчаса. И что мне прикажете делать за эти 30 минут? Жевать попкорн?
MZX7
А мне нравятся эти «часовые» игры.
Yagami
Жозе уволить, Де Хеа – продать. Недоволен счетом 4:1, ожидал 7:0 минимум после того как «Базель» грохнул 5:0 «Бенфику».
izec
Худший соперник за последние годы. Игрокам ЦСКА должны урезать зарплату.
K2K
Хорошая игра, но ЦСКА – самый слабый соперник за весь сезон.
abdo99
Смотрел в пабе рядом с парнем, который зарядил на счет 4:1. Думаю, ради него все эти шансы и запороли.
Vidyoyo
Но эти парни были просто ужасны. Чего же мы так беспокоились?
Janson
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А что, Березуцкие до сих пор на поле? Они ж все время играли против нас.
Hojoon
Боже мой, поверить не могу, что Березуцкие и Игнашевич до сих пор играют. Должно быть, им уже под 400 лет на троих.
Пуля даже англичане в шоке))))) ещё когда Шмейхель стоял на воротах))