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  • «Лучший игрок матча – Акинфеев». Как фанаты «МЮ» реагируют на игру с ЦСКА

«Лучший игрок матча – Акинфеев». Как фанаты «МЮ» реагируют на игру с ЦСКА

ДО

Прошлый раз на выезде в ЛЧ мы побеждали... еще при Мойесе. С тех пор, пять матчей, из которых четыре было проиграно. И одна ничья – как раз с ЦСКА.

roonster09

Ничья сегодня не будет плохим результатом.

SirAF

1:1 – нормально, удержимся на вершине. Но не удивлюсь и скучным трем очкам.

Klopp_De_Klown

Два прошлых выезда были на разные стадионы – в «Лужники» и «Химки». Притом, всегда кажется, что поле будет отвратительным. Не вижу в этом матче много голов, 0:0 тоже не удивит.

Offside

Не думаю, что ничьи хватит. Если выиграет «Бенфика», то у нас будет по четыре очка, у португальцев – три. Любой плохой результат в Лиссабоне, и громадное давление в двух домашних матчах.

el3mel

А что, Березуцкие до сих пор на поле? Они ж все время играли против нас.

Hojoon

Боже мой, поверить не могу, что Березуцкие и Игнашевич до сих пор играют. Должно быть, им уже под 400 лет на троих.

Alabaster Codify7

Есть чувство, что все сложится хреново.

Annihilate Now!

Да я и не помню захватывающих игр в России в ЛЧ. Как всегда – добиться бы результата и скорее вернуться домой.

izec

А я думаю, все сложится легко. 3:0 в нашу.

Solo Toure

Перерыв. Остается только догадываться, как вообще ЦСКА готовился к этой игре. Невероятное равнодушие.

ПОСЛЕ

SuperiorXI

Удивительно. Не могу понять, это мы так шикарны, либо ЦСКА кошмарен. Ранний гол, видимо, повлиял на многое.

krazyrobus

ЦСКА поразительно беспомощен. Никакой старательности и близко.

Parry Gallister

По-моему игроки ЦСКА думают, что в мяче бомба. Им просто не терпится от него избавиться.

Jagga7

Как вообще они умудрились обыграть «Бенфику»?

Treble

Реализуй мы все свои шансы, могли бы и рекорд матча с «Ромой» побить.

prtk0811

И все равно самая крупная выездная победа – из сезона под руководством Мойеса.

alsabi

Лучший игрок матча – их вратарь. Блестящая игра.

K2K

Их кипер не позволил забить нам 7-8. Я рад, что мы его не купили (хотя вроде бы собирались), но сегодня он был шикарен.

Garethw

Ожидал более тяжелой игры. А так, насладился.

pauldyson1uk

Это ЦСКА превзошел себя две недели назад или «Бенфика» так плоха?

RedRob

Клопп скажет: «Мы играли со «Спартаком», а они с ЦСКА. Вот и вся разница»

Irrational.

Ага, только «Спартак» в их лиге еще ниже.

Womp

Фаны «Ливерпуля» в Москве вчера: «Почему мы не можем забить больше одного? Опять дурной гол, и ничья, черт возьми!»

Фаны «МЮ» в Москве сегодня: «4:1, а могло (и должно было) быть больше. Еще и этот дурацкий гол в конце»

alsabi

Нет, «МЮ» не может сохранять игру интересной все 90 минут. Что это было? Забили три так быстро, еще один на 60-й и оставили зрителя скучать еще полчаса. И что мне прикажете делать за эти 30 минут? Жевать попкорн?

MZX7

А мне нравятся эти «часовые» игры.

Yagami

Жозе уволить, Де Хеа – продать. Недоволен счетом 4:1, ожидал 7:0 минимум после того как «Базель» грохнул 5:0 «Бенфику».

izec

Худший соперник за последние годы. Игрокам ЦСКА должны урезать зарплату.

K2K

Хорошая игра, но ЦСКА – самый слабый соперник за весь сезон.

abdo99

Смотрел в пабе рядом с парнем, который зарядил на счет 4:1. Думаю, ради него все эти шансы и запороли.

Vidyoyo

Но эти парни были просто ужасны. Чего же мы так беспокоились?

Janson

«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА. Репортаж о матче

Главные моменты самого стыдного матча ЦСКА

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Комментарии (18)
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Финт
1506580039
el3mel

А что, Березуцкие до сих пор на поле? Они ж все время играли против нас.

Hojoon

Боже мой, поверить не могу, что Березуцкие и Игнашевич до сих пор играют. Должно быть, им уже под 400 лет на троих.
Пуля даже англичане в шоке))))) ещё когда Шмейхель стоял на воротах))
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Boniel+
1506588565
Если Гинер будет держать этих игроков в команде ЦСКА ждет неизбежный крах.Мало того,что они все очень слабые футболисты,они еще и играть не хотят.Что вчера на поле делал Витиньо?И это "лучший"игрок?Позор!"Базель"порвёт эту команду покруче чем МЮ!
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panmon
1506590269
Половину состава гнать в шею! Игорь на высоте, как обычно (даже несмотря на ляпы иногда) ЦСКА успехов в играх с Базелем... Хотя б за Уефа зацепиться
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alex1951
1506595601
Это их мнение ...В России думают иначе...Нет чела в России,кто бы сомневался,что ЦСКА пройдет в плей-офф.... А вот МанЮ за счастье будет побороться за 3е место)))
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Platon Faustov
1506595784
Это они еще з/п футболистов в РФПЛ не видели ))
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aurora5858
1506615591
4 гола и все радуются. Глупо
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SPACE TRUCKIN
1506616260
вся система - позор и посмещище...наши "гранды"играют хуже клубов АПЛ из второй половины таблицы...при этом зарплаты и понты даже выше чем у лидеров АПЛ...когда-нить чё-нить поменяется?
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Вомбат
1506630160
"Irrational. Ага, только «Спартак» в их лиге еще ниже." Они ведь не догадываются почему ЦСКА в нашей лиге выше Спартака. Пока выше.
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lNeTl
1506639217
Среди коней(я бы их назвал ослы),есть один единорог это Акинфеев.
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raptor62
1508350712
прикололо про березовых и игнаша они что еще играют им наверно лет 400 на троих прикол будет лет через 5 приедут ,а они все играют.
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