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    «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА. Это настоящий позор


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    Голосов: 22
    27.09.2017 23:35
    Англичане наколотили московской команде четыре мяча. Александр Плеханов побывал на матче и увидел ужасное состояние вице-чемпионов России.

    Что это вообще было?

    В Москву приехала команда второго сезона Жозе Моуринью. Если не знали раньше, то такие обычно побеждают почти всегда и всех. Без Погба и Маты в основном составе «Манчестер Юнайтед» предстал клубом, который выше классом ЦСКА примерно во столько же раз, сколько армейцы пропустили. Лукаку мял оборону, Де Хеа отбивал все удары, а Эррера создавал для партнеров моменты. Все происходило так, как играет «МЮ» в Англии. Только ЦСКА намного хуже всех английских команд. Российская Премьер-лига уступает топовым лигам Европы. Давайте уже это признаем.

    «Манчестер Юнайтед» забил всего четыре. Мог забить больше и побить все рекорды Лиги чемпионов. Гончаренко обыгрывал «Баварию» с БАТЭ, но сегодня не смог поставить для ЦСКА обычную автобусную оборону. Почему-то армейцы слишком поверили в себя и захотели сыграть на встречных курсах. Еще Слуцкий приучил, что лучше обороняться всей командой и иметь хоть какие-то шансы, то Гончаренко не использовал опыт предшественника, проиграл и многое потерял. Крупное поражение всегда больнее бьет именно по тренерской репутации.

    Трибуны гнали вперед, Гончаренко ходил по бровке, но у ЦСКА снова не хватило ресурсов. Поэтому против Лукаку всегда боролся Игнашевич, а подстраховать никто не мог даже физически. Витиньо улетал в контратаки один, а партнеры едва плелись сзади. Можно признать, что ЦСКА точно проиграл еще до матча. Но проиграть достойно, как уже проигрывали «Баварии», «Ман Сити» и все тому же «МЮ» – это не так, как получить унизительный разгром.

    У ЦСКА больше всех старался Головин. Видно, что он хочет в Европу и по уровню самоотдачи готов что-то для этого делать. Провалил матч Фернандес. Ему оправданием может судить тот самый стык с Сосниным. Все остальные провалились просто, посыпались после первого мяча и встали. Даже сомнительный пенальти – не оправдание. Команда, ставящая задачей чемпионство в России, не должна проигрывать морально. «Беги хоть ты, Чалов! Вы надоели», – неожиданный крик с молчавших в середине первого тайма трибун, иллюстрирующий все положение ЦСКА. Даже Марсьяль сделал в этом матче 1+3, хотя в последнее время только деградировал. Хватит это терпеть!

    И снова привет, «Манчестер»

    Приезд «Манчестер Юнайтед» в Москву – дело привычное. Почти два года назад именитый клуб здесь уже бывал. Тот матч в Химках завершился ничьей 1:1, что по игре расценили за поражение. «Манчестер» еще только строился, а ЦСКА выглядел даже сильнее, чем сейчас. С того времени приоритеты поменялись. Теперь «МЮ» – один из фаворитов во всей Лиге чемпионов. У ЦСКА же куча нерешенных проблем – от стадиона до состава.

    Главное и по-настоящему единственное, что ЦСКА получил от игры с «Бенфикой» – три очка и повышение внимания к клубу. Те, кто сомневались, все-таки решились купить билеты. 19 сентября ЦСКА объявил на официальном сайте, что на домашние игры с «Бенфикой», «Базелем» и «Манчестер Юнайтед» больше попасть нельзя. Разовых проходок на эти матчи не продавалось, поэтому фанаты потратили деньги комплексно. Ясное дело, что покупали ради встречи с «МЮ». Разочаровались? Скорее просто посмотрели на настоящий футбол. Поэтому в России и пустые трибуны, что у нас не умеют играть так.

    За день до матча ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» все в той же Москве «Спартак» удержал трудовую ничью с «Ливерпулем». Будто для примера на экране перед армейскими болельщиками возникла нарезка с моментами из этого матча. Свист и любимые кричалки про «Спартак» – неизменный атрибут любой игры с участием ЦСКА. Но такой «Манчестер Юнайтед» с Де Хеа, Погба и Лукаку все равно намного мощнее, чем гостевой «Ливерпуль». Вдохновиться «Спартаком» не получилось.

    Кстати, уже за несколько часов до игры нельзя было купить шарфы, посвященные матчу Лиги чемпионов. Зато фанаты терлись у стильных футболок с названиями команд. «Манчестер Юнайтед» в России популярен на уровне многих наших клубов. С перекупщиками получилось туговато, а для некоторых болельщиков попытки проникнуть на матч закончились свиданием с полицией. Один парень тщетно умолял отпустить его по-братски, но дело дошло до протокола.

    Чалов против Де Хеа

    «Манчестер Юнайтед» отнесся к этому матчу серьезно. Моуринью вообще назвал этот ЦСКА сильнейшим из всех, что Гончаренко расценил за лесть. Но по составу на матч и отношению игроков можно понять, что «МЮ» соперника уважает. Де Хеа первым вышел на разминку и отрабатывал прыжки по углам. Интересно, что Акинфеев больше внимания перед игрой уделял выходам во время навесов. ЦСКА пропустил первый гол от Лукаку после фланговой подачи, а Де Хеа на 6-й минуте вытащил хлесткий удар Дзагоева. Тренировки имеют свою силу.

    Зато Гончаренко удивил тактически. Против «Бенфики» работал вариант с мощным Оланаре в центре атаки. Оборона «МЮ» по физическим данным похожа на португальский клуб, но у ЦСКА впереди вышел забывший о голах Чалов. Федор последний раз значимо появлялся в старте в игре с «Янг Бойз» и отыграл 120 минут в Курске. Еще были выходы на замену, ни на что толком не влиявшие. На фоне Смоллинга, Байи и Линделофа форварды ЦСКА терялись. Чалов больше остальных тормозил атаки и запорол единственный момент. Играть с такими большими командами Федор пока не готов по мастерству.

    У ЦСКА еще есть шансы в ЛЧ?

    Впереди в Лиге чемпионов парные матчи. «Манчестер Юнайтед» дважды сыграет с «Бенфикой» и почти точно обеспечит себе место в плей-офф. ЦСКА ждут две встречи с «Базелем», где в предыдущем сезоне засветился Сейду Думбия. «Базель», кстати, разгромил «Бенфику» увереннее, чем армейцы. Играющие швейцарцы обязательно забьют, Акинфеев снова продлит антирекорд Лиги чемпионов. Но здесь у ЦСКА уже не будет вообще никаких оправданий. У «Базеля» нет своих Лукаку и футболистов уровнем выше, чем у армейцев. Надо побеждать.

    Поражение от «Манчестер Юнайтед» в глобальном плане ничего плохого не означает. «Мы все равно сегодня проиграем. Хоть на звезд европейских посмотрим», – рассуждали перед матчем в некоторых кучках московских болельщиков. Прогноз оказался правильным. За общее поражение от «МЮ» не должно быть стыдно. Но проигрывать так безвольно – это большой позор.

    Главные моменты самого стыдного матча ЦСКА

    Текстовый онлайн матча ЦСКА – «Манчестер Юнайтед»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 2 Голосов: 22
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +979

      TUMS 28 сентября 2017, 19:33

      Летом не обновили состав, а хотят результат получить...

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 сентября 2017, 18:46

      не зря болельщики мю поют про хер лукаку...

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 28 сентября 2017, 17:50

      И почему-то ни слова про великих защитников сборной России!!! Долбаные эксперты со всех сторон кричали о возвращении Игнашевича и Березуцкого в сборную, интересно их мнение осталось прежним?

      2
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 28 сентября 2017, 17:08

      Это был пиздец товарищи,позор позор позор!!!

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 28 сентября 2017, 16:10

      Гончаренко все правильно делает. Нечего прижиматься в оборону, нужно даже с топовыми клубами учиться играть на встречных курсах. От этого футбол только выигрывает. Как же иначе учиться? Это нужно делать только на практике. Ну и ЦСКА нужно искать надежных защитников. Может быть к своей молодежке обратиться и там найти достойных игроков, которые смогут прогрессировать. Плоховато в этом матче сыграли армейские защитники, а также Витинью.

      1
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 28 сентября 2017, 16:01

      Несколько причин очередного позора нашего флагмана. Первая не было испанского судьи, который обеспечил победу над Бенфикой. Второе, бесконечное захваливание СМИ и "специалистами" нашего самого убогого и коррумпированного клуба, приводят к постоянным оглушительным провалам на международной арене. Недавно команда сдала матч на кубок страны и погуляла 90 минут по зелёному полю в игре с Динамо. Наши адвокаты тут же заявили, что всё правильно делается, команда набирается сил для игры с МЮ. И вот наши миллионеры вышли на игру, полагая, что и здесь можно обойтись променадом. Сейчас снова многочисленная адвокатура, начала выгораживать ЦСКА, дескать попался космос. Но средняя команда Ростов, дала настоящий бой и достойно сражалась с тем же МЮ. Спартак , собранный из остатков игроков, умирал на поле против Ливерпуля, но не дал себя победить, ценою тяжелейших травм четырёх человек. Боккетти вообще доиграл с травмой и ему наложили три шва. Игроки ЦСКА уходили с поля, даже не взмокнув, спеша в кассу за очередным гонораром, с учётом того, что единственное, что находится на уровне лучших клубов Европы, это их не заработанная зарплата.

      1
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      Рейтинг: +466

      AGE_13 28 сентября 2017, 14:47

      Бестолковый Гончаренко играет против МЮ с тремя дефами, да еще с Васиным в составе, который уже как 5 матчей голы привозит. Гинер хорош бабло жать купи нормальных бразильцев, а не тупорылых нигеров, как Оланаре и Мутко скажи пусть лимит отменит, эти бл9 до 70 лет играть что ли будут. Вот это уровень РФПЛ и команд РФ, что ЦСКА стадом бегает за мячом, что Спартак с 60 минуты на поле валялись ноги у них сводит, тупа тянули время, вопрос тогда как вы с.ка тренируетесь вышли на поле посмотрели и все хватит, позор ска редкий. Могут только сранный АЕК обыгрывать и с Марибором вничью играть

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 28 сентября 2017, 13:52

      почему в заголовке слово "позор"? вообще что такое МЮ, а что такое ЦСКА, который даже не укрепился для ЛЧ. МЮ - вселенная, ЦСКА - маленький спутник!!! это Браво Игорю, который сохранил лицо армейцев (слова Гончаренко). ЦСКА надеется на своих старых типа опытных защитников? для чего они опытные? это благо не было Ибрагимовица, с Лукалу они раздавили бы в придачу с дырявым Васиным!!! Видели как Базель сделал Бенфику?))) я вчера и позовчера переживал за наши клубы и продолжу, но боюсь одних наших переживаний мало!!!

      2
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      Рейтинг: +11

      Svitkin > absent32 28 сентября 2017, 20:27

      Что такое был Ростов, и МЮ, и Ростов на тот момент с дохлым составом даже на ничью раз сгонял, без опыта в лиге европы и лиге чемпионов.

      1
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 28 сентября 2017, 13:25

      Игнашевич самый молодец, пускай до 100 лет играет и серия Акинфеева будет бесконечна. Реально Игоря жаль было, защита издевалась над ним..

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      Рейтинг: +24

      Пантелеев 28 сентября 2017, 12:41

      Противно было смотреть на ЦСКА, это не команда, а колхоз им, Гинера. С таким составом в Л,Ч, делать нечего. Гинер берет игроков, всякую дешевую шваль с пляжей Африки, В этом году даже на шваль денег нет.Если денег нет, продай клуб, хватит всех мучить.

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