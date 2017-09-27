«Москва с каждым годом становится все лучше». Что Моуринью говорит по теме России

Об Аленичеве

«Даже не знаю, почему так произошло, но мой опыт, связанный с русскими, можно назвать фантастическим. Аленичев был для меня особым игроком. Это один из самых умных футболистов из тех, которых я встречал. Чрезвычайно открытый, сумевший полностью адаптироваться к моему пониманию футбола, Дмитрий стал для меня безумно дорог – и отплатил мне же голами в двух финалах еврокубков (смеется). Я никогда не забуду этого человека»

О Смертине

«Мне очень понравился его характер. Он игрок совсем другого типа, нежели Аленичев. Не настолько техничный, не настолько мыслящий на поле – зато с фантастическим менталитетом. Всегда преданный команде, всегда стремящийся работать не на себя, а на команду. И Алексей был вознагражден за упорство: он стал чрезвычайно полезен для «Челси»

О Мхитаряне

«Участие Генриха в пресс-конференции – это не обязательно намек на то, что он сыграет в стартовом составе. Я выбрал Мхитаряна из уважения к русским болельщикам и журналистам. Дело в том, что этот футболист говорит по-русски. Я ценю Мхитаряна и как игрока, но не ищите тут намеков»

О Слуцком

«У ЦСКА молодой, уравновешенный тренер, он не показывает своих эмоций. Вообще, мне нравится, как работает Слуцкий. Мой коллега должен иметь свое имя, свою индивидуальность. И если его сравнивают со мной, это должно стать для него дополнительной мотивацией, а не проблемой. Надеюсь, что его карьера окажется фантастической»

О Данни

«Знаю, что португалец Данни здорово выступает в российском чемпионате. Очень рад этому. Жаль, что он играет так далеко от Португалии. Чтобы следить за его выступлениями, нужно быть тренером, как я, интересующимся футболом во всем мире. К сожалению, нередко забывают игроков, уезжающих в страны, чемпионаты которых не показывают по телевидению»

О российских игроках (весна 2008)

«Сколько фамилий российских футболистов я знаю? Это тест такой? Я помню фамилии всех футболистов ЦСКА, против которых играла моя команда. Так качественно изучал соперника, что сохранил их в памяти до сих пор»

О российском футболе (зима 2009)

«Меня ничуть не удивляют успехи российского футбола в последние годы. Более того, я рад за Россию. Футбол там сегодня находится на высоком качественном уровне. И хорошо это не только для вашей страны, но и для игры в целом, ведь Россия – огромный регион, который таким образом становится полноценной частью мирового футбольного рынка.



Десять лет назад в Европе, будем откровенны, никто не рассматривал Россию в таком разрезе. Все знают, сколько известных зарубежных тренеров работают сейчас в вашей стране и сколько хороших футболистов там играют. Прекрасно и то, что деньги вкладываются в инфраструктуру: люди думают не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. Это позволяет предположить, что у российского футбола фантастическое будущее»

О мотивации российских футболистов за рубежом (зима 2009)

«Какова их мотивация уезжать. Не знаю, насколько она велика. Годы назад у них была на то причина – потому что в стране не было серьезного чемпионата и высоких зарплат. На данный момент зарплаты таковы, что вполне могут удерживать игроков внутри страны. Чемпионат растет, ведущие клубы доходят до решающих стадий еврокубков. И невозможно не задаться вопросом – хочет ли российский футболист играть за рубежом?»

Перед матчем с ЦСКА (весна 2010)

«Из каких яиц сделан ЦСКА? Это хороший омлет. Поработать в чемпионате России? Если только в ЦСКА, он переносит свои матчи когда захочет. (Смех в зале). В Зенит же мне дорога закрыта»

Перед игрой с ЦСКА (осень 2017)

«Я уже приезжал в Россию с «Реалом», «Интером», «Челси», теперь с «Манчестер Юнайтед». Это нормальная штука в моей карьере. Я очень рад вернуться, потому что это хороший город, который с каждым годом становится лучше. Я это вижу невооруженным глазом. У ЦСКА сейчас самая сильная команда, против которой я играл когда-либо. Самый сильный состав»

После матча с киевским «Динамо» (осень 2015)

«10 лет назад русские и украинские клубы не были очень сильны, но сейчас все меняется, и играть против них становится все сложнее»

После матчей с «Ростовом» (весна 2017)

«Я считаю, что в России все прошло великолепно. Да, были проблемы с полем, но клуб был очень приветлив с нами, люди в аэропорту и в отеле также были к нам добры. Это же ощутили и наши болельщики на стадионе, так что я чувствовал себя в безопасности и суперкомфортно. Я не почуял никаких проблем»

О Бердыеве (весна 2017)

«В Ростове я получил замечательный подарок, поэтому должен был сделать ответный жест. Мы знакомы друг с другом, когда я с «Интером» играл против «Рубина» в Лиге чемпионов. Он очень приятный и вежливый человек, хотя и немного закрытый»

О посещении игры РФПЛ (весна 2010)

«Матч «Динамо» – ЦСКА? Да я весь продрог!»

Использованы цитаты с порталов sport-express.ru, championat.com, ria.ru, sovsport.ru.