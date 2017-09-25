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  • «Чемпионство «Спартака» – случайность». Что говорят фанаты «Ливерпуля» перед игрой в России

«Чемпионство «Спартака» – случайность». Что говорят фанаты «Ливерпуля» перед игрой в России

Комментарии с форума forums.liverpoolfc.com:

На ничью я согласен.

TheRiedle

Ну уж нет.

MiraclesArePossible

Для чего? Чтоб в Лигу Европы попасть? Мы обязаны обыгрывать такие команды, как «Спартак».

LivapewlDivas

Разозлюсь, если будет ничья. Очень рассчитываю на уверенную победу. Думаю, 4:1.

grenny158

Просто наберите три очка. Если наберем меньше, будет позор.

AngriestRed

Немногие в Москве набирают по три очка, будь это ЛЧ или ЛЕ. Так что слово «позор» тут вряд ли уместно.

GrottonRed

Погода и поле вполне способствуют, так что забьем три-четыре.

RobertoBaggio94

Если выиграем, то все равно это будет непросто. Все-таки это выезд, чужое поле. Надо рвать с первых минут. Забивать как минимум три, тогда точно победим.

rosso76

Просто выиграть и все. Не хочу, чтоб в последних двух матчах нам пришлось добывать максимум очков.

longstebe

О «Спартаке» ничего не знаю, поэтому какой состав надо выбрать – загадка. Возможно, основным полузащитниками нужно чуть передохнуть.

ynwa118118

Надо три очка и все. Мы не для того так хотели в ЛЧ, чтобы выглядеть там слабо.

johnamiri

Чемпионство «Спартака» – случайность. В нынешнем сезоне они просто ужасны. Если мы сыграем хотя бы примерно на своем уровне – легко победим.

tonylet

Думаю, мы вообще должны легко брать девять очков в следующих трех матчах. Этого должно быть достаточно для выхода в плей-офф.

Jazlaz74

В России мы играем не так уж здорово исторически. Но притом соперник не в лучшем состоянии. Надеюсь на три очка и чтобы все вернулись здоровыми. А то некоторые русские не очень-то дружелюбны.

aylesbyred

Если победим, выход из группы будет казаться не такой уж сложной задачей. Впрочем, то, как нелегко нам на выезде даются отдельные матчи, в которых надо побеждать, настораживает. Еще интересно, будет ли «Спартак» идти вперед или же не станет форсировать. У них впереди есть крутой форвард, который может быть и не готов, но в целом проблем доставить способен.

wavdeep

Комментарии с форума redandwhitekop.com:

Думаю, мы гораздо сильнее их. И надеюсь, что фактор выезда не слишком нам помешает это доказать.

Fitzy.

Глядя на то, как «Спартак» играет, кажется, что они вообще худшая команда в группе.

Rick Sanchez

Надо брать три очка. Слишком мало взяли дома.

swoopy

Грохните их 3:0. Сыграть 2:2 с последней командой лиги – это как вообще?

L8Craig

Надеюсь, что победим. Но еще больше надеюсь, что наши фанаты будут в порядке. Просто держитесь вместе.

Upinsmoke

Вспоминаю матчи в 1992-м со «Спартаком». Боже, как это было ужасно. Знаю, что через десять лет мы их уничтожили, но все равно тот турнир Кубка Кубков до сих пор в памяти.

Kekule

Знаю, что в защите мы слабы, значит, надо сфокусироваться на том, в чем мы сильны. Если начнем резко, побьем их. Вообще, думаю, 5:3 будет.

Didi_ram

Как-то хреново они выглядят, не правда ли. Состав подобрать непросто, но я бы ротировал, дал кому-нибудь отдохнуть.

JD.

Не могу дождаться того момента, когда вся атакующая четверка Коутиньо-Салах-Фирмино-Мане наконец-то соберется вместе. Победим 4:2.

David Struhme

Возник тут у меня вопрос: а у них же искусственное поле, да?

So... Howard Phillips

Ну, да.

sms1986

Нет, у них травяное, просто с волокнами от искусственного. Как у нас.

dudleyred

Они пишут, что все билеты проданы. Но притом может не сыграть Глушаков, и это здорово, поскольку он у них – один из лучших. В целом, смотрю, многие на нашем форуме уверены в победе.

А вообще у них хороший тренер, но проблем хватает в этом сезоне. Их нужно уважать и провести действительно серьезный матч. Победа будет отличным результатом.

stockdam

Это одна из важнейших игр за последние годы. Я совершенно не понимаю, как некоторые здесь что-то говорят о какой-то там ротации.

ZeusMetallica

Очень жду. Рассчитываю на три очка и вообще на 3:0.

MattyBoy21

Читал про них, в последнее время их изрядно штормило, даже призывы к увольнению Карреры были слышны. Но вот именно такие команды в последнее время нам доставляли проблемы.

Bend It Like Aurelio

А еще на форуме redandwhitekop.com попытались перевести фразу с одного из спартаковских форумов на английский язык. Получилось странное: «Bazhenov's dog predicted a fierce f*cking»

Пользователь Justanotherfan удивился: «Я говорю по-русски, но что он пытался сказать, я так и не понял».

А всего-то надо было перевести обратно на русский. Хотя загадка все равно остается:

А на форуме forums.liverpoolfc.com дали ссылку на материал Mirror про выход пятерых футболистов «Анжи» в одного спартаковца и заголовком «Глядя на спартаковскую защиту, фанаты «Ливерпуля» потирают руки перед матчем Лиги чемпионов».

«Ага, а они будут потирать руки, когда увидят нашу защиту», – гласил первый же комментарий под материалом.

Пожелаем сбыться этому пророчеству во вторник, 26 сентября. «Спартак» начнет свой матч против «Ливерпуля» в 21:45 по московскому времени.

Лига чемпионов Лига чемпионов Ливерпуль Спартак
Комментарии (39)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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dimid
1506355748
победа или ничья спартака добавит настроения всем и болельщикам и сопереживающим и нейтральным господам, а поражение просто добавит пороху в и так уже полный бочёнок под чьим-то задом. Пожелаю в этом матче удачи и хорошей игры при полных трибунах. Будьте мужиками СПАРТАК!!!!
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VVM1964
1506356106
НАДО ДАТЬ ПОЧИТАТЬ ВСЕМ ИГРОКАМ СПАРТАКА - НУ НЕ УЖЕЛИ НИЧЕГО НЕ ЗАХОТЯТ ДОКАЗАТЬ - СЕБЕ , БОЛЕЛЬЩИКАМ , СОПЕРНИКАМ , БОЛЕЛЬЩИКАМ СОПЕРНИКОВ .
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ateist90
1506357908
К Спартаку отношусь мягко говоря не очень;) Но глядя на самоуверенные коменты англичан, желаю мясным надрать zhoпы мерсисайдцам, хотя будет очень сложно;)
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BRO_football
1506361231
Да не ссыте вы, фанаты Ливерпуля. Ваша команда умеет забивать в концовках матча, а защита Спартака этому поспособствует. Три очка у англичан будет в кармане.
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Taps
1506364442
Долго ещё эти гнилые бакланы будут позорить страну ?
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CskaMoscovv
1506367198
Вперед Спартак!) Не надо бояться, терять нечего, думаю болельщики будут 12-м игроком) как и армейцам, тоже удачи)
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Mariner
1506374336
Неужели, не жаль болел спартака, которых так унизили в том числе этими комментами, и при этом руководство всё равно сольёт еврокубки как всегда? Нет конечно! Вообще не жаль - ведь это секта! И чем больше секта будет кидать своих прихожан, тем быстрее вся эта конструкция развалится на радость всей России и РФПЛ в целом!
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RotBerg
1506395060
Вы что парни?? Это российский Ювентус, так вроде мясные с гордостью кричали)))
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Dimoshka96
1506405452
А они даже случайное взять не могут
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Sanloko
1506407875
Только Ливерпуль! Только победа!
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