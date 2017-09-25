«Чемпионство «Спартака» – случайность». Что говорят фанаты «Ливерпуля» перед игрой в России

Комментарии с форума forums.liverpoolfc.com:
На ничью я согласен.
TheRiedle
Ну уж нет.
MiraclesArePossible
Для чего? Чтоб в Лигу Европы попасть? Мы обязаны обыгрывать такие команды, как «Спартак».
LivapewlDivas
Разозлюсь, если будет ничья. Очень рассчитываю на уверенную победу. Думаю, 4:1.
grenny158
Просто наберите три очка. Если наберем меньше, будет позор.
AngriestRed
Немногие в Москве набирают по три очка, будь это ЛЧ или ЛЕ. Так что слово «позор» тут вряд ли уместно.
GrottonRed
Погода и поле вполне способствуют, так что забьем три-четыре.
RobertoBaggio94
Если выиграем, то все равно это будет непросто. Все-таки это выезд, чужое поле. Надо рвать с первых минут. Забивать как минимум три, тогда точно победим.
rosso76
Просто выиграть и все. Не хочу, чтоб в последних двух матчах нам пришлось добывать максимум очков.
longstebe
О «Спартаке» ничего не знаю, поэтому какой состав надо выбрать – загадка. Возможно, основным полузащитниками нужно чуть передохнуть.
ynwa118118
Надо три очка и все. Мы не для того так хотели в ЛЧ, чтобы выглядеть там слабо.
johnamiri
Чемпионство «Спартака» – случайность. В нынешнем сезоне они просто ужасны. Если мы сыграем хотя бы примерно на своем уровне – легко победим.
tonylet
Думаю, мы вообще должны легко брать девять очков в следующих трех матчах. Этого должно быть достаточно для выхода в плей-офф.
Jazlaz74
В России мы играем не так уж здорово исторически. Но притом соперник не в лучшем состоянии. Надеюсь на три очка и чтобы все вернулись здоровыми. А то некоторые русские не очень-то дружелюбны.
aylesbyred
Если победим, выход из группы будет казаться не такой уж сложной задачей. Впрочем, то, как нелегко нам на выезде даются отдельные матчи, в которых надо побеждать, настораживает. Еще интересно, будет ли «Спартак» идти вперед или же не станет форсировать. У них впереди есть крутой форвард, который может быть и не готов, но в целом проблем доставить способен.
wavdeep
Комментарии с форума redandwhitekop.com:
Думаю, мы гораздо сильнее их. И надеюсь, что фактор выезда не слишком нам помешает это доказать.
Fitzy.
Глядя на то, как «Спартак» играет, кажется, что они вообще худшая команда в группе.
Rick Sanchez
Надо брать три очка. Слишком мало взяли дома.
swoopy
Грохните их 3:0. Сыграть 2:2 с последней командой лиги – это как вообще?
L8Craig
Надеюсь, что победим. Но еще больше надеюсь, что наши фанаты будут в порядке. Просто держитесь вместе.
Upinsmoke
Вспоминаю матчи в 1992-м со «Спартаком». Боже, как это было ужасно. Знаю, что через десять лет мы их уничтожили, но все равно тот турнир Кубка Кубков до сих пор в памяти.
Kekule
Знаю, что в защите мы слабы, значит, надо сфокусироваться на том, в чем мы сильны. Если начнем резко, побьем их. Вообще, думаю, 5:3 будет.
Didi_ram
Как-то хреново они выглядят, не правда ли. Состав подобрать непросто, но я бы ротировал, дал кому-нибудь отдохнуть.
JD.
Не могу дождаться того момента, когда вся атакующая четверка Коутиньо-Салах-Фирмино-Мане наконец-то соберется вместе. Победим 4:2.
David Struhme
Возник тут у меня вопрос: а у них же искусственное поле, да?
So... Howard Phillips
Ну, да.
sms1986
Нет, у них травяное, просто с волокнами от искусственного. Как у нас.
dudleyred
Они пишут, что все билеты проданы. Но притом может не сыграть Глушаков, и это здорово, поскольку он у них – один из лучших. В целом, смотрю, многие на нашем форуме уверены в победе.
А вообще у них хороший тренер, но проблем хватает в этом сезоне. Их нужно уважать и провести действительно серьезный матч. Победа будет отличным результатом.
stockdam
Это одна из важнейших игр за последние годы. Я совершенно не понимаю, как некоторые здесь что-то говорят о какой-то там ротации.
ZeusMetallica
Очень жду. Рассчитываю на три очка и вообще на 3:0.
MattyBoy21
Читал про них, в последнее время их изрядно штормило, даже призывы к увольнению Карреры были слышны. Но вот именно такие команды в последнее время нам доставляли проблемы.
Bend It Like Aurelio
А еще на форуме redandwhitekop.com попытались перевести фразу с одного из спартаковских форумов на английский язык. Получилось странное: «Bazhenov's dog predicted a fierce f*cking»
Пользователь Justanotherfan удивился: «Я говорю по-русски, но что он пытался сказать, я так и не понял».
А всего-то надо было перевести обратно на русский. Хотя загадка все равно остается:
А на форуме forums.liverpoolfc.com дали ссылку на материал Mirror про выход пятерых футболистов «Анжи» в одного спартаковца и заголовком «Глядя на спартаковскую защиту, фанаты «Ливерпуля» потирают руки перед матчем Лиги чемпионов».
«Ага, а они будут потирать руки, когда увидят нашу защиту», – гласил первый же комментарий под материалом.
Пожелаем сбыться этому пророчеству во вторник, 26 сентября. «Спартак» начнет свой матч против «Ливерпуля» в 21:45 по московскому времени.