Этот сезон РФПЛ очень крутой! И вот почему

Качественные легионеры «Зенита»

Агрессивная трансферная политика «Зенита» обратила на себя внимание еще до начала сезона. Возможности пошумевших в Лиге чемпионов Ерохина, Полоза, Нобоа и Терентьева мы и так знали, поразил прогресс Кузяева, а дополнилось это приездом четырех потенциально очень мощных легионеров из Аргентины. Даже пяти, но Ригони пока лишь тренируется с «Зенитом».

Форвард Дриусси двумя касаниями вытащил матч с «Рубином» во втором туре – 2:1, а в играх со «Спартаком» и «Уралом» отметился тремя голевыми пасами. Полузащитник Паредес закрыл проблемную зону в центре поля и по совокупности заслуг идет третьим в турнире по рейтингу WhoScored, уступая лишь Кокорину с Промесом. Чуть меньше восторгов пока по защитнику Маммане, который без ошибок не обходится, но во Франции имел замечательную прессу и в целом обладает серьезным потенциалом (к тому же, парню всего 21 год). Опорник Краневиттер пока выделяется не слишком, но он ни разу не играл в стартовом составе. Судя по его карьере в Аргентине и сезоне в «Севилье», «Зенит» в лице Краневиттера также укрепился качественным легионером. По крайней мере, игроков именно такого формата и уровня в лиге очень мало.

Кокорин вернулся

Поразительно: во всех семи матчах сезона Кокорин либо забивал, либо отдавал голевую передачу. Принес победы в играх с «Тосно» и «Амкаром», ничью с «Уралом», открывал счет в игре со «Спартаком», укреплял победу над Хабаровском, помогал разгромить «Ахмат», да и в Израиле в Лиге Европы забил, как оказалось, решающий гол. Сейчас везде пишут о прогрессе самого критикуемого футболиста страны, хотя на самом деле ближе к истине находился Валерий Газзаев вот с этой своей цитатой:

«Я и по сей день считаю, что тренеры, с которыми работал Кокорин, его испортили. Сейчас Сашу ругают все кому не лень. Кокорин — типичный центральный нападающий. Когда он начинал играть, мы помним, что это был идеальный форвард. Саша прекрасно открывался — там и скорость, и техника, и обыгрыш. Главное — мог забить гол. Таких людей еще нужно найти. На фланге же он теряется»

Теперь не теряется. Поскольку его на фланге нет. Роберто Манчини видит в Кокорине страйкера, на которого работает команда, а тот отвечает результативностью, которую заслужил, поскольку потенциал футболиста действительно велик, об этом в один голос говорили многие известные специалисты. Притом сам Кокорин изменился ментально: даже по ТВ-картинке видно, с каким желанием он сейчас играет в футбол. Это очень важный вывод менее чем за год до ЧМ-2018.

Посещаемость зенитовского стадиона

Средняя посещаемость матчей РФПЛ по сравнению с итогами прошлого сезона взлетела на целых две тысячи. Понятно, что сравнение не очень корректно, поскольку впереди холода, ветра, дожди и наш любимый футбол в «минус десять» в декабре, но с появлением нового стадиона у «Зенита» есть отличный шанс подкорректировать общую статистику. На матчи лидера российского чемпионата меньше 38 тысяч не ходят – столько было на игре с «Рубином», на десять тысяч больше – с «Ахматом», со «Спартаком» и так ясно – больше 50 тысяч. «Зенит» выигрывает матч за матчем, так что и без того гигантский интерес к команде в Питере будет еще расти.

Взлет «Локомотива»

В прошлом сезоне «Локо» едва уцепился за первую половину турнирной таблицы. Никакой выигрыш Кубка не мог перебить тяжелое впечатление от выступления в чемпионате – команда была ничем не лучше соседей по таблице и даже до еврокубковой зоны допрыгнуть не могла. Впрочем, в Лигу Европы благодаря Кубку она и так попала, но перспективы следующего сезона, учитывая отсутствие должного усиления и довольно слабый матч за Суперкубок, казались весьма туманными.

А потом были четыре победы в первых четырех турах. Правда, за это время «Локомотив» не выезжал из Москвы. Единственный выезд за семь матчей – ничья в Казани, и то спаслись на последней минуте. Потом поражение от новичка «Тосно» и красивая волевая победа над чемпионом. Не сказать, что «Локомотив» блещет стабильностью, но пессимистичные предсезонные прогнозы провалились – клуб идет в зоне Лиги чемпионов, уже сыграв с тремя сильными конкурентами – ЦСКА, «Рубином» и «Спартаком». И проблему форварда (травмированного Ари), кажется, уже решил.

«Ростов» не развалился

Уход Курбана Бердыева и практически всего основного состава, казалось, ставил крест на надеждах болельщиков «Ростова» увидеть в новом сезоне столь же боеспособную команду в чемпионате. Однако руководство сделало мощный шаг, пригласив на должность тренера Леонида Кучука – специалиста, который впервые в истории «Кубани» вывел этот клуб в еврокубки и единственный раз за последние десять лет до самого финиша участвовал в чемпионской гонке с «Локомотивом».

Состав у Кучука, конечно, не бердыевский – Юсупов вместо Нобоа, Зуев и Дядюн вместо Азмуна с Бухаровым (на грани ухода), Песьяков вместо Джанаева, два новых загадочных центральных защитника на замену Навасу с Гранатом. Но притом вполне конкурентоспособный, чтоб не вывалиться хотя бы из восьмерки. «Ростов» об этом и не думал – сейчас он находится в призовой тройке, хотя начинал турнир с одним очком в двух матчах, но положение выправили четыре победы подряд.

Впрочем, «Ростову» еще предстоят матчи с «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком», «Локомотивом» и «Рубином» – там-то и будет видно, насколько команда готова биться за место в еврокубках. Но уже радует то, что клуб не завалился вниз после смены курса, как часто это происходит в России.

«Рубин» возвращается

Пока слова о возвращении – больше аванс, но возможности Курбана Бердыева нам всем прекрасно известны. Едва ли стоит восхищаться 11 набранными очками в семи матчах, но бердыевские клубы никогда не давали мгновенного результата, к тому же не слишком прост был и календарь – «Рубин» уже сыграл с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом», летал в Хабаровск. Команда с каждым туром играет все качественнее, а на прошлых выходных заколотила шесть голов «Анжи». Даже 37-летний Карадениз вовсю зажигает: пять очков по системе «гол плюс пас» в шести матчах. Словом, за прогрессом казанского клуба следить будет очень любопытно. Хорошо, что возвращаются.

«Тосно» – отличный новичок

Наблюдать за матчами «Тосно» интересно. Обладая очень скромным подбором игроков, команда Дмитрия Парфенова старается действовать резко и быстро, продвигая не слишком популярный в РФПЛ энергозатратный футбол. «Тосно» – лидер по выигранным верховым единоборствам, находится в шестерке (!) самых бьющих команд вместе со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом», «Краснодаром» и «Локомотивом», притом недостаток мастерства и не думает компенсировать грубостью – меньше желтых карточек на эту минуту скопили только лишь «Динамо» и «Краснодар».

При всей своей симпатичности «Тосно» хоть и идет вне опасных зон, но набрал всего семь очков в семи матчах. Тулу и «Локомотив» клуб обыграл заслуженно, а вот в четырех проигранных матчах «Уфе», «Краснодару», «Зениту» и ЦСКА вполне мог рассчитывать на большее. Календарь для новичка на старте – жуткий. Сможет ли «Тосно» побеждать в матчах с соперниками попроще?

«Краснодар» успешно тестирует молодежь

В прошлом году восторженную реакцию общественности вызвало появление полузащитника Жигулева – «наконец-то разрекламированная Академия «Краснодара» стала поставлять кадры». Жигулев, впрочем, отыграл довольно средне и теперь в состав проходит редко. Но Игорь Шалимов уже внедряет других молодых футболистов. С «Амкаром» сыграл 18-летний голкипер Сафонов, победный гол в матче Лиги Европы на последних секундах забил 17-летний форвард Сулейманов (и сразу поставил рекорд России в еврокубках), 18-летний герой молодежного чемпионата Игнатьев, уже отгрузивший в нем покер «Тосно» и хет-трик «Спартаку», за неделю забил за взрослый «Краснодар» и в РФПЛ, и в еврокубке.

Вопрос – будут ли молодые парни прогрессировать при Шалимове. Но тот факт, что они уже заиграли за «Краснодар» и весьма успешно – радует сильно, учитывая, что качественной российской футбольной молодежи у нас в чемпионате слишком мало. Да и у Жигулева совсем не все потеряно – парню всего 21 год.

Подросла результативность

По сравнению с прошлым сезоном за семь туров забито на 22 гола больше. Как будто в зачете еще один дополнительный тур. Вряд ли наш наглухо запертый на все замки чемпионат стал более зрелищным и атакующим. Скорее, влияют факторы команд – «Зенит» дома и удачлив, и результативен. случаются отдельные провалы, как у «Анжи» (0:6), вдруг повалился «Спартак» (второе место по пропущенным мячам).

Но в целом, следить за всем, что происходит в РФПЛ интересно не только из-за ошибок и голов. Ведь вопросов к сезону и так хватало перед стартом. Удержатся ли «Спартак» и ЦСКА, как будут строиться «Зенит» и «Рубин», что ждет «Ростов», чего добьется «Краснодар», по какому пути будет следовать «Локомотив», что покажут новички. До паузы на матчи сборных остался один тур, примерные ответы мы уже получили, но менее интересным от этого чемпионат не стал. Дальше будет еще круче.