Нападающий сборной Португалии Эдер стал игроком «Локомотива»

Нападающий сборной Португалии Эдер перешел в «Локомотив». Он будет выступать в российском чемпионате на правах аренды до конца сезона. Договор предусматривает право выкупа столичным клубом. В новой команде португалец будет выступать под 24-м номером.

Само подписание контракта прошло в Риме, где ранее футболист прошел медосмотр.

– Я счастлив стать частью «Локомотива». Последние дни находился в ожидании, торопил момент, и во вторник все решилось. Я прошел медосмотр, затем с супругой Санн мы отправились на встречу с президентом «Локомотива». Мнение супруги имеет важное значение, она сказала: «Все правильно, едем в Россию». И я поставил подпись.

– В чемпионате России к тебе будет приковано особое внимание. Не в каждой команде чемпион Европы.

– Постараюсь оправдать ожидания не только болельщиков «Локо», но и сборной Португалии. Приятно было узнать, что в России симпатизируют моей сборной. В соцсетях мне уже пишут приветствия.

– А что говорили друзья?

– Марко Баша, который выступал за «Локомотив», дал мне представление о команде и советы – как быстрее адаптироваться. В «Локомотиве» у меня уже есть один друг – Ману Фернандеш. Он меня ждет. Ману рассказал, что «Локо» всегда бьется за победу, игроки любят креатив, атаку. Эти отклики подкупают. И я знаю Ману как большого мастера.

– В последнем матче Ману блистал, и голов было немало.

– Я в курсе! Матч со «Спартаком» – дерби, это особенные эмоции. Здорово, что «Локомотив» сейчас в отличном настроении, мне хочется скорее прибыть в команду.