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  • Нападающий сборной Португалии Эдер стал игроком «Локомотива»

Нападающий сборной Португалии Эдер стал игроком «Локомотива»

23 августа 2017, 07:07
29

Нападающий сборной Португалии Эдер перешел в «Локомотив». Он будет выступать в российском чемпионате на правах аренды до конца сезона. Договор предусматривает право выкупа столичным клубом. В новой команде португалец будет выступать под 24-м номером.

Само подписание контракта прошло в Риме, где ранее футболист прошел медосмотр.

– Я счастлив стать частью «Локомотива». Последние дни находился в ожидании, торопил момент, и во вторник все решилось. Я прошел медосмотр, затем с супругой Санн мы отправились на встречу с президентом «Локомотива». Мнение супруги имеет важное значение, она сказала: «Все правильно, едем в Россию». И я поставил подпись.

– В чемпионате России к тебе будет приковано особое внимание. Не в каждой команде чемпион Европы.

– Постараюсь оправдать ожидания не только болельщиков «Локо», но и сборной Португалии. Приятно было узнать, что в России симпатизируют моей сборной. В соцсетях мне уже пишут приветствия.

– А что говорили друзья?

– Марко Баша, который выступал за «Локомотив», дал мне представление о команде и советы – как быстрее адаптироваться. В «Локомотиве» у меня уже есть один друг – Ману Фернандеш. Он меня ждет. Ману рассказал, что «Локо» всегда бьется за победу, игроки любят креатив, атаку. Эти отклики подкупают. И я знаю Ману как большого мастера.

– В последнем матче Ману блистал, и голов было немало.

– Я в курсе! Матч со «Спартаком» – дерби, это особенные эмоции. Здорово, что «Локомотив» сейчас в отличном настроении, мне хочется скорее прибыть в команду.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Лилль Эдер
Комментарии (29)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1503464391
Вот молодцы Локо! Грамотно и без лишних слухов подписали хорошего игрока. Пример для Спартака, как надо работать на трансферном рынке. А у нас зациклились на "курице без головы" Ньянге и то не могут взять.
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filosof sparty
1503467706
Мои поздравления паровозам! А мы всё последнего дня ждём...
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ПФК ЦСКА Моscow
1503467812
средненький игрок, но все равно удачи, не каждый день в наш чемпионат чемпионы Европы переходят)
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Manilov
1503468826
Поздравляю Локомотив с хорошим приобретением. Теперь дело за игроком, чтобы не подвел.
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Xiko
1503468908
С приобретением!
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Gullit 76
1503469201
Хорошее приобретение.Ещё и Ари выздоровеет - будут на пару зажигать.
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KalterJax
1503473312
Как же хорошо, что не Дзюба! Эдер конечно не блещет результативностью, но всяко лучше пусть у нас чемпион Европы будет, чем местный питерский дурачок!
Ответить
Diesel133
1503474139
Добро пожаловать! Надеюсь, Ману поможет ему быстрее адаптироваться у нас!
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OfaZavr
1503474659
Хороший игрок. Удачи в Локо!
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Veld_Ok
1503490278
Локо браво!!! Спокойно,добротно,качественно.Только успехов.
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