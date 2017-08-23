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    Нападающий сборной Португалии Эдер стал игроком «Локомотива»

    Нападающий сборной Португалии Эдер перешел в «Локомотив». Он будет выступать в российском чемпионате на правах аренды до конца сезона. Договор предусматривает право выкупа столичным клубом. В новой команде португалец будет выступать под 24-м номером.

    Само подписание контракта прошло в Риме, где ранее футболист прошел медосмотр.

    – Я счастлив стать частью «Локомотива». Последние дни находился в ожидании, торопил момент, и во вторник все решилось. Я прошел медосмотр, затем с супругой Санн мы отправились на встречу с президентом «Локомотива». Мнение супруги имеет важное значение, она сказала: «Все правильно, едем в Россию». И я поставил подпись.

    – В чемпионате России к тебе будет приковано особое внимание. Не в каждой команде чемпион Европы.

    – Постараюсь оправдать ожидания не только болельщиков «Локо», но и сборной Португалии. Приятно было узнать, что в России симпатизируют моей сборной. В соцсетях мне уже пишут приветствия.

    – А что говорили друзья?

    – Марко Баша, который выступал за «Локомотив», дал мне представление о команде и советы – как быстрее адаптироваться. В «Локомотиве» у меня уже есть один друг – Ману Фернандеш. Он меня ждет. Ману рассказал, что «Локо» всегда бьется за победу, игроки любят креатив, атаку. Эти отклики подкупают. И я знаю Ману как большого мастера.

    – В последнем матче Ману блистал, и голов было немало.

    – Я в курсе! Матч со «Спартаком» – дерби, это особенные эмоции. Здорово, что «Локомотив» сейчас в отличном настроении, мне хочется скорее прибыть в команду.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    23.08.2017 07:07
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +76

      Veld_Ok 23 августа 2017, 15:11

      Локо браво!!! Спокойно,добротно,качественно.Только успехов.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 23 августа 2017, 14:13

      Усилит нападение Локомотива, точно! Удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4454

      Snek 23 августа 2017, 11:57

      ну в общем опять в этом году в группе ЛЧ будет бороться за ничьи у своих ворот, а в РФПЛ за второе место.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 > Snek 23 августа 2017, 12:30

      в ЛЕ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 23 августа 2017, 11:37

      у уровень даже в лилле не нужен оказался

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 августа 2017, 11:11

      Ну вот, а говорили, что в ЦСКА перейдёт.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 23 августа 2017, 11:01

      Крутое усиление!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2017, 10:50

      Хороший игрок. Удачи в Локо!

      5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 августа 2017, 10:42

      Добро пожаловать! Надеюсь, Ману поможет ему быстрее адаптироваться у нас!

      5
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 23 августа 2017, 10:28

      Как же хорошо, что не Дзюба! Эдер конечно не блещет результативностью, но всяко лучше пусть у нас чемпион Европы будет, чем местный питерский дурачок!

      10
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 23 августа 2017, 09:45

      Гинер пыжился, да опять зажал монету. Не удивлюсь, если Эдер неплохо проявит себя.

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