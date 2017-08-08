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  • «Зенит» купил еще одного аргентинца. Что надо о нем знать?

«Зенит» купил еще одного аргентинца. Что надо о нем знать?

Вкратце, кто такой Матиас Краневиттер

Это 24-летний аргентинский полузащитник, который выступает на позиции опорника. Его история стандартна для талантливого южноамериканца – здорово засветился в родном чемпионате, поиграл за молодежку, дебютировал в составе национальной сборной и уехал развиваться в Европу. Там у Краневиттера получилось не все, но опыт выступлений в мощном чемпионате Испании и в Лиге чемпионов у него уже есть.

Футболистом он мог и не стать

Но при этом стал бы гольфистом. Двое его родственников профессионально занимаются этим видом спорта. Сам Матиас в детстве подрабатывал тем, что возил клюшки. «Честно говоря, если бы не футбол, я бы наверняка выбрал гольф в качестве профессии», – позже вспоминал Краневиттер.

В «Ривере» он выиграл все

Парню повезло в 14 лет попасть на просмотр в «Ривер Плейт», а дальше он пробивался через огромную конкуренцию. Матиас начал с победы на молодежном Кубке Либертадорес, а в течение 2014 и 2015 годов вместе с Себастьяном Дриусси сначала стал чемпионом Аргентины, а потом отхватил три международных трофея – Южноамериканский кубок (как наша Лига Европы), Кубок Либертадорес (как наша Лига чемпионов) и Рекопу (как наш Суперкубок УЕФА).

Есть медаль и в сборной

В 2015-м Краневиттер дебютировал в сборной Аргентины, а уже на следующий год поехал с командой на Кубок Америки. Аргентинцы проиграли в финале по пенальти, Матиаса заменили на 57-й минуте. Трофей в крутую коллекцию футболиста пришелся бы как раз кстати. Но в этот раз чемпионом стать не получилось.

Чем запомнился в Европе

Диего Симеоне, знающий толк в цепких, жестких и неутомимых игроках середины поля, подписал Краневиттера в конце лета 2015-го, после чего аргентинец отправился обратно в «Ривер» доиграть до конца года на правах аренды. За «Атлетико» в сезоне-2015/16 Матиас провел 10 матчей во всех турнирах, но до конца понравиться Симеоне не сумел и в следующем сезоне уже пытался прогрессировать под руководством Хорхе Сампаоли в «Севилье», заплатившей пару миллионов за аренду полузащитника.

Какие у него качества

Краневиттер – классический опорник. Впрочем, в «Севилье» его нередко выдвигали чуть ближе к воротам, однажды дали поиграть и в центре защиты. Бояться там было нечего – «Севилья» вынесла «Осасуну» со счетом 5:0, а Матиас сделал лишь один неточный пас из 58, легко перехватывал мячи и даже летел в атаку – на его счету и удар, и обостряющая передача.

Из Аргентины он уезжал с характеристикой футболиста, который всегда играет очень чисто благодаря отличному выбору позиции. По большому счету, «испанский» сезон это мнение не опроверг – желтую карточку Краневиттер получал примерно раз в 203 минуты. 90,9% точности передач за 21 неполный матч – тоже очень крутой показатель.

Кроме того, Матиаса отмечают как неутомимого и притом рассудительного игрока. Опытный одноклубник Краневиттера по «Риверу» Леонардо Понцио отмечал и личные качества: «Он всегда внимательно слушает, что ему говорят, и очень любит учиться. Я бы сказал, что это лучший пятый номер в Аргентине». Похвала двухлетней давности, но тоже многое объясняет.

Какие у него недостатки

Для игры на столь ответственной позиции нужны внушительные габариты, но Краневиттер ими не обладает: 178 см/74 кг. Этот недостаток он старается компенсировать повышенной активностью. Кроме того, несмотря на хороший дальний удар, Матиас до сих пор не забил во взрослом футболе ни одного мяча. Объясняется это еще и тем, что его задвигают вглубь полузащиты, откуда не слишком-то поатакуешь. Всего три удара за 1283 минуты в чемпионате – не лучшая статистика, но бить и забивать «Севилье» было кому и без него.

Как он был способен на безумство

Накануне важнейшего матча за «Ривер» против «Боки» Краневиттер подхватил инфекцию. Температура подскочила аж до 40 градусов, но футболист вышел на поле, честно отпахал, а затем уехал на скорой с гастроэнтероколитом. Каким образом в столь жутком состоянии ему удалось отыграть столь серьезный матч – остается загадкой, более того, не очень понятно, как врачи вообще допустили выход парня на поле.

Зачем он «Зениту»

Хави Гарсия, Паредес, Ерохин, Кузяев, Нобоа, Эрнани – зачем сюда нужен еще и Краневиттер? С другой стороны, чистым опорником из этого состава стоит считать лишь Гарсию, который, по-видимому, клуб покинет. На Эрнани после матча с израильтянами Манчини едва ли вообще обратит внимание, Ерохин действует ближе к атаке, роль Нобоа пока не очень ясна, но вряд ли он добьется постоянного места в составе.

Функции опорного полузащитника Краневиттер может разделить с Паредесом, но как тогда быть с Кузяевым, который так здорово начал чемпионат? И все-таки в этой ситуации приобретение Краневиттера – вполне себе интересный ход, учитывая игру в нескольких турнирах. В любом случае для российского чемпионата это плюс – чем больше классных легионеров, тем лучше.

Переход состоялся?

Да. На официальном сайте «Зенита» появилось сообщение о трансфере. Кроме того, там написано, что Краневиттер заменит Эрнани в центре поля (бразильца отдали в аренду). Ранее Матиас прошел медосмотр в «Зените», а потом понаблюдал за тем, как его будущая команда уничтожила чемпиона России в присутствии 53 тысяч зрителей.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Зенит Ривер Плейт Аргентина Атлетико Севилья Краневиттер Матиас
Комментарии (25)
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paracetamol
1502119221
Спаму, кроме Кришито, все голы россияне забили, включая Реброва (но Ребров, как известно, наш человек). Так что засилье аргов идет нашим на пользу.
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DEFENDER114
1502121256
На фоне почти решенного ухода Хави Гарсии - прекрасный трансфер!
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ЭМФ
1502123243
Удачи ему,пока аргентинцы от Манчини смотрятся здорова!!! Огромный плюс что им нужно попу рвать,чтобы выбиться в Европу,как раз то что нужно Зениту,где требуют здесь и сейчас!!!
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SAvoSH
1502124708
Че мелочиться, берите уже сразу Месси и Ди Марию. Игуаин тоже прицепом пойдет
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kvm5
1502145663
чаще приезжают доигрывать, здесь вроде по другому
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mihail1980
1502164910
не зенит а сборная аргентины
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Dgad
1502170607
Зенит ведет в полне оправданную трансферную политику. Покупаются молодые восходящие, которые при Манчини могут выйти на новый уровень( все мы знаем как он умеет и любит работать с Аргентинцами). Потом можно будет выгодно продать, да и я не считаю что Зенит переплачивает за новичков. А деньги есть он продажи Халка и Витселя.
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Строгино_88
1502173962
Очередной футболист на деньги народа.
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ЖОРРО
1502187134
Такой игрок нам нужен!)
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smersh45
1502195476
В Зените откроет счёт своим голам
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