Чем крут главный молодой талант «Боруссии», которого пока никто не купил. Но скоро купят

Мертво-банальная фраза про прогресс семимильными шагами к Усману Дембеле совсем не подходит − потому что он прогрессирует еще быстрее. Два года назад он с трудом выгрызал первый профессиональный контракт у «Ренна», а сейчас за ним шлейфом тянутся спортивные директора топовых клубов планеты. Год назад «Барса» предлагала за Дембеле 35 миллионов, но он выбрал Дортмунд, так как был уверен, что будет регулярно играть. После зажигательного сезона в Бундеслиге, который тот в итоге показал, «Боруссия» требует уже 90. Если «Барселона» согласится, то переход Дембеле станет рекордным трансфером в истории Бундеслиги.

В детстве Усман гонял мяч в маленьком городке Эвре, пока его не заприметили в «Ренне». Возможно, Дембеле так бы и завис где-то на региональном уровне, но его вовремя заметил тренер академии Янник Меню: «Он был на голову выше своих партнеров и каждый раз переходил в следующую возрастную категорию раньше времени».

Несмотря на это, в команде не торопились подписывать с ним профессиональный контракт, что в какой-то момент взбесило Усмана: «Я хочу быть в клубе, в котором чувствую стопроцентное доверие ко мне, но здесь я этого не чувствую». Дембеле даже бойкотировал тренировки клуба из-за конфликта с экс-тренером «Ренна» Филиппа Монтанье.

Уже тогда Дембеле звали к себе «Ред Булл Зальцбург» и «Бенфика», но президент «Ренна» Рене Реулло не отпустил игрока, а затем в дело вмешался спортдир Микаэль Сильвестр: «Дембеле – отличный игрок, который очень много дает нам в атаке. Он отвечает требованиям главного тренера, болельщиков и клубного персонала. Он работящий парень, но нужно и дальше прогрессировать. Если ли у него шанс стать великим игроком? Без колебаний отвечу, что да. Ключевую роль сыграет его менталитет, но это один из самых больших талантов, которые я видел в жизни».

Во многом благодаря Сильвестру Усман все-таки остался тогда в клубе. Он дебютировал в Лиге 1 лишь полтора года назад, а ровно через четыре месяца заколотил хет-трик в игре против «Нанта». В конце марта он был признан лучшим игроком месяца, а в конце сезона – главным молодым талантом чемпионата. 12 голов – столько восемнадцатилетние не забивали во Франции уже 26 лет. Тогда он дебютировал и в сборной Франции. Пресса активно лоббировала его на Евро, но Дидье Дешам посчитал, что пареньку еще рано.

Но это не отменяет того, что уже сейчас Дембеле крут почти во всем, что касается атаки: дриблинг, видение поля, удар с обеих ног. Усман настолько хорошо играет обеими ногами, что даже путается в интервью, какая у него рабочая: «Я левша. Почему бью пенальти с правой? Потому что с этой ноги у меня удар лучше поставлен». Этот талант позволяет ему с легкостью играть на любом из крыльев атаки без потери в продуктивности.

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В «Боруссии» он начал тащить еще летом в товарищеских матчах: в игре против «Манчестер Юнайтед» он нанизал нескольких игроков команды Моуринью и вколотил мяч в угол, а после игры с «Майнцем» Пьер-Эмерик Обамейянг рассказал следующее: «Ко мне подошел защитник «Майнца и сказал: «Вау, что это было? Что это за юный паренек, которого вы подписали? Против него страшно играть, ведь у него бешеная скорость. Вам повезло, что вы заполучили его».

В декабре Дембеле стал игроком месяца в Бундеслиге, а в феврале с ним встретился спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес. Тогда он получил от юноши отказ, но сейчас ситуация поменялась. Усман мечтает играть в одной команде с Месси и Неймаром. История с переездом Дембеле в столицу Каталонии сильно затянулась, но вскоре должна случится и почти обречена стать одной из самых культовых саг этого трансферного лета. Хотя сам Дембеле оценивает себя гораздо тише, чем тренеры, пресса или цифры с банковских счетов: «Я не феномен, я лишь стараюсь показывать все, на что способен».

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