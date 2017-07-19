Фанаты «Динамо» оскорбляли Зобнина и хотели его избить. Что произошло?

Первое после возвращения «Динамо» из ФНЛ дерби бело-голубых со «Спартаком» запомнится не только ярким камбэком хозяев, но и буйным поведением фанатов. По всей видимости, динамовские болельщики так соскучились по матчам со «Спартаком», что:

а) вывесили оскорбительный баннер, намекающий на нетрадиционную сексуальную ориентацию красно-белых;

б) избили нескольких фанатов «Спартака», оказавшихся (почему-то) на динамовском секторе;

в) оскорбляли полузащитника красно-белых Романа Зобнина и хотели избить его, но не получилось. Вот что говорит сам Роман:

«Пришел на матч. Болельщики «Динамо» с нижней трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушел от них внутрь, они полезли за мной в ложу, но мои друзья их не пустили. Пробыл внутри минут пятнадцать, потом вернулся на свое место. За десять минут до конца встречи ушел, чтоб избежать дальнейшего конфликта».

Свидетельские показания из твиттера говорят о том же: до Зобнина просто не добрались.

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Происходившее на трибунах «Арены Химки» можно разглядеть здесь:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Плюс всегда найдется подтверждение от нашего фотокорреспондента:

Напомним, что полузащитник «Спартака» и сборной России продолжает восстанавливаться от травмы колена, из-за которой он пропустил Кубок конфедераций. «С каждым днем все лучше себя чувствую, но природу не обманешь. Не форсирую, занимаюсь в свою силу. Все хорошо. Скоро, надеюсь, уже пойду на поле. Иду на поправку», − сказал Зобнин в интервью «Спорт-Экспрессу».

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