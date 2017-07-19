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  • Фанаты «Динамо» оскорбляли Зобнина и хотели его избить. Что произошло?

Фанаты «Динамо» оскорбляли Зобнина и хотели его избить. Что произошло?

Первое после возвращения «Динамо» из ФНЛ дерби бело-голубых со «Спартаком» запомнится не только ярким камбэком хозяев, но и буйным поведением фанатов. По всей видимости, динамовские болельщики так соскучились по матчам со «Спартаком», что:

а) вывесили оскорбительный баннер, намекающий на нетрадиционную сексуальную ориентацию красно-белых;

б) избили нескольких фанатов «Спартака», оказавшихся (почему-то) на динамовском секторе;

в) оскорбляли полузащитника красно-белых Романа Зобнина и хотели избить его, но не получилось. Вот что говорит сам Роман:

«Пришел на матч. Болельщики «Динамо» с нижней трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушел от них внутрь, они полезли за мной в ложу, но мои друзья их не пустили. Пробыл внутри минут пятнадцать, потом вернулся на свое место. За десять минут до конца встречи ушел, чтоб избежать дальнейшего конфликта».

Свидетельские показания из твиттера говорят о том же: до Зобнина просто не добрались.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Происходившее на трибунах «Арены Химки» можно разглядеть здесь:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Плюс всегда найдется подтверждение от нашего фотокорреспондента:

Напомним, что полузащитник «Спартака» и сборной России продолжает восстанавливаться от травмы колена, из-за которой он пропустил Кубок конфедераций. «С каждым днем все лучше себя чувствую, но природу не обманешь. Не форсирую, занимаюсь в свою силу. Все хорошо. Скоро, надеюсь, уже пойду на поле. Иду на поправку», − сказал Зобнин в интервью «Спорт-Экспрессу».

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Россия. Премьер-лига Россия Динамо Спартак Зобнин Роман
Комментарии (27)
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STAFOR13
1500465358
Тут любому адекватному болельщику будет стыдно за такие поступки... уверен и в Динамо адекватные болельщики такого поступка не оценят, надеюсь понесут наказание эти нелюди... такие дауны и на детей с женщинами полезут, надо выписать штраф им тысяч 300 что бы ударило по карману и запретить посещение матчей!
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SPARTAK 85
1500465763
Смотришь на людей и диву даешься ведь не подростки взрослые люди наверняка семьи есть.
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Pablo845
1500473433
Пора вводить более строгие меры по отношению к фанатам-хулиганам вплоть до больших штрафов и отсидки 15 суток
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Andrey160268
1500475055
Вот дебилы! Они лучше бы Погребняка отмудохали, сидит дармоед на шее у команды, денежки исправно получает и никуя не делает.
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wobaekat
1500478833
Ну а чего он ожидал, переходя в стан принципиального соперника?
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Serg919
1500478997
Быдло, есть быдло
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zhurzh
1500480511
Действительно, дебилы. Баннеры тоже надо уметь делать. А тут - очень толсто и без выдумки. Не провокация, а глупое оскорбление, в котором нет ни капли творчества и смысла. А уж лезть и бить игрока...Чушь. От дерби ждешь другого, более вкусного перфоманса.
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h3LL1k
1500482417
мешки сраные ещё в человек 100 двоих бы били уроды ****Е , на чела который сидит с девушкой!!! прыгать так даже последние твари не сделают но у Динамо походу педоболельщики есть фу противно смотреть уроды хоть один бы из своих вышел затрещену всёк бы какому нибудь жирному уроду все стоят пасут как двоих пацанов хе**** браво Динамо!!! странно что не каждый подошёл и по разу не пнул..... ну хоть у кого то мозгов хватило разнять.... а адекватные люди те же болелы Динамо тоже самое скажут..... что это не люди а дичь сраная....
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mihail1980
1500487707
матчей на десять не допускать фанатов динамо на трибуны надо-ПРОСТО СУКИ и ДЕБИЛЫ КОНЧЕННЫЕ
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Max Bobr
1500494180
Эти поступки не красят болельщиков Динамо и кидают тень на хорошую команду. Болей честно!
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