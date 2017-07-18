«Спартак» упустил победу в дерби. Как это было

главное суперкубок взяли
Фото: Наталия Кондратенко
главное суперкубок взяли
Талантливо просрали выигрышный матч, сердце кровью обливалось когда на таблице цифры изменились на 2:2. Динамовцев могу только поздравить - они бились до конца, как должен был биться Спартак. Панченко молодец, приятно было смотреть на его игру, очень хотелось бы видеть в составе Спартака.
Для Динамо ничья-это победа, для Спартака ничья-это поражение.
Да Спартак отскочил, если бы Ионов умел забивать, Спартак был бы в трауре.
Я думаю его не просто так из ЦСКА вернули))
Спартаку не видать чемпионства в этом году.Может через 16 лет!
Очень порадовал Панченко! надеюсь появится ещё один толковый нападающий помимо Смолова!
Удар хороший, оказался в нужном месте! Но для таких нужно создавать моменты, сам он че то ничего не придумал за весь матч.
Что ж, обидно, досадно, но ладно... Всё к лучшему. Такой пинок нужен был, чтобы окончательно (а не на словах) слетела чемпионская эйфория. Лучше уж на старте сезона, чтоб прочувствовали. Неприятно удивил Глушаков - процент брака запредельный, больше, чем у Ещенко. Играй Джикия, думаю второго гола бы не было.
да все норм, обычный старт чемпионского сезона, с ничейки, как в старые добрые времена. + расслабились после трофея, напряг после доп. времени и отсутствие джикии.
мы своё ещё возмём