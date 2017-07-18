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    «Спартак» упустил победу в дерби. Как это было

    18 июля 2017
    Показываем главные кадры с дерби, которого ждали в России целый год.

    Фото: Наталия Кондратенко

    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Комментарии24
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      Рейтинг: +43

      vayka 20 июля 2017, 20:17

      главное суперкубок взяли

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      Рейтинг: +445

      gennadiy 20 июля 2017, 14:09

      Молодцы...

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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 19 июля 2017, 22:54

      Талантливо просрали выигрышный матч, сердце кровью обливалось когда на таблице цифры изменились на 2:2. Динамовцев могу только поздравить - они бились до конца, как должен был биться Спартак. Панченко молодец, приятно было смотреть на его игру, очень хотелось бы видеть в составе Спартака.

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      Рейтинг: +297

      DJgalica > Max Bobr 20 июля 2017, 22:06

      Да вы один из не многих адекватных болельщиков Спартака)

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 июля 2017, 15:47

      Для Динамо ничья-это победа, для Спартака ничья-это поражение.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 июля 2017, 13:10

      Да Спартак отскочил, если бы Ионов умел забивать, Спартак был бы в трауре.

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > vgarakh 19 июля 2017, 16:06

      Я думаю его не просто так из ЦСКА вернули))

      0
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 19 июля 2017, 10:38

      Спартаку не видать чемпионства в этом году.Может через 16 лет!

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 19 июля 2017, 10:37

      Очень порадовал Панченко! надеюсь появится ещё один толковый нападающий помимо Смолова!

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      Рейтинг: +86

      orstho-68 > KalterJax 19 июля 2017, 13:46

      Очень на это надеемся

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > KalterJax 19 июля 2017, 16:07

      Удар хороший, оказался в нужном месте! Но для таких нужно создавать моменты, сам он че то ничего не придумал за весь матч.

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      Рейтинг: +2439

      docndoc 19 июля 2017, 08:50

      Что ж, обидно, досадно, но ладно... Всё к лучшему. Такой пинок нужен был, чтобы окончательно (а не на словах) слетела чемпионская эйфория. Лучше уж на старте сезона, чтоб прочувствовали. Неприятно удивил Глушаков - процент брака запредельный, больше, чем у Ещенко. Играй Джикия, думаю второго гола бы не было.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 июля 2017, 08:11

      да все норм, обычный старт чемпионского сезона, с ничейки, как в старые добрые времена. + расслабились после трофея, напряг после доп. времени и отсутствие джикии.

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      Рейтинг: +43

      vayka 19 июля 2017, 08:02

      мы своё ещё возмём

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