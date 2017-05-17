«Он – настоящий пример для молодежи». Как зажигает главный талант ЦСКА

У ЦСКА не все так хорошо, как может показаться в эту секунду. И дело тут не в проигранном дерби и отданном «Спартаку» чемпионстве. Психологическая драма, которая случилась в армейской команде, больно ударила по всем. Слуцкий покинул клуб совсем без почета, обычного для его работы с таким сроком. ЦСКА снова провалил Лигу чемпионов, а лидеры вроде бы совсем устали от футбола. Еще и Гинер окончательно забыл про деньги на трансферы.
Гончаренко – спаситель? Нет, он скорее продолжатель начатой работы по перестройке. Чалов, Жамалетдинов, Гордюшенко и расцветающий Головин – именно эти парни заставляют забыть обо всех проблемах. Армейцы снова живут и наслаждаются футболом, побеждают и бьют соперников новой тактикой. Потому что голодные до игры юноши получили возможность конкурировать с монстрами (по фактуре) уровня Оланаре. Чалов оказался главным из талантов. Когда Гончаренко только сменил Слуцкого, он прогнозировал Федору место на скамейке во второй части сезона. А затем сам признал, что ошибся.
В ноябре Федор Чалов забил четыре гола в ворота молодежки «Монако» – того самого, что сейчас выигрывает чемпионат Франции. На фоне талантливых французов Чалов смотрелся интересным и взрывным. Декабрьский гол в ворота «Урала» стал для него первым в РФПЛ уже на настоящем взрослом уровне. В том матче еще Ласина Траоре извинялся перед фанатами за свою ужасающую игру.
Сначала Гончаренко действительно придерживал Чалова. Особенно обидным для Федора получился матч с «Краснодаром». Там армейцы за десять минут до конца вытащили ничью, но добивать соперника вышел Жамалетдинов. В итоге ЦСКА провел решающие минуты, обороняя вместо трех очков лишь одно. Зато в игре с «Уфой» Чалову хватило четырех минут, чтобы забить гол. Тогда в штабе ЦСКА поняли, что скрытый козырь наконец-то дозрел.
Игры с «Амкаром» и «Арсеналом» стали для Чалова первыми в старте при Гончаренко. В этих матчах ЦСКА забил пять мячей, три из которых на счету Чалова. Два тура подряд он признается лучшим игроком Премьер-лиги. «На Чалова начнут равняться все игроки ЦСКА. У него выросли крылья за спиной. Чалов – настоящий пример для армейской молодежи, которая проводит сборы с основой», – говорит о нем бывший нападающий команды Валерий Масалитин. Он не выделяется дриблингом или сумасшедшими ударами. Чалов просто оказывается в нужном месте и забивает.
Видео взято с официального канала ЦСКА.
«Гончаренко прогнозировал мне скамейку? Его слова заставили меня работать с удвоенной энергией. Можно сказать, что появилась дополнительная мотивация», – говорит Чалов. Весной серьезно прогрессировало и его поведение. В первой части сезона было видно, что Федор стеснялся даже собственных партнеров. В микст-зоне он разговаривал по телефону перед журналистами, а потом уходил, отказываясь общаться с прессой. Теперь все по-другому. На предматчевой разминке перед дерби со «Спартаком» даже Оланаре вел себя скромнее.
Весной ЦСКА перешел на схему в два форварда. Чалов – идеальный нападающий для подобной расстановки. Он может выходить вместе с Витиньо или Ионовым, составляя пару быстрых наконечников. Абсолютно все игроки линии нападения ЦСКА прогрессируют. Работу Чалова клуб уже оценил продлением контракта до 2020 года. Сам Федор мечтает добраться в развитии до команды из топ-5 лиг Европы. ЦСКА – лишь эпизод в его длинной карьере. По стопам деградации Александра Кокорина он точно не пойдет.
Ребята, составлявшие список претендентов на премию «Golden Boy», явно проглядели Чалова. Зато заметили его партнера Жамалетдинова и юного Уткина из «Краснодара». Ясно, что эту премию Чалов бы не забрал в любом случае. В конкурентах там звезды уровня Мбаппе и Доннаруммы. Зато сейчас нападающий ЦСКА точно круче всех молодых футболистов, играющих в российской Премьер-лиге. Отношение к делу, набранный авторитет, везение – все это пока играет в пользу Чалова. Осталось только удержать высокую планку.
«Сборная России будет страдать от такого игрока». Как деградирует Александр Кокорин
[poll id=1257]