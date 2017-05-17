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«Он – настоящий пример для молодежи». Как зажигает главный талант ЦСКА

У ЦСКА не все так хорошо, как может показаться в эту секунду. И дело тут не в проигранном дерби и отданном «Спартаку» чемпионстве. Психологическая драма, которая случилась в армейской команде, больно ударила по всем. Слуцкий покинул клуб совсем без почета, обычного для его работы с таким сроком. ЦСКА снова провалил Лигу чемпионов, а лидеры вроде бы совсем устали от футбола. Еще и Гинер окончательно забыл про деньги на трансферы.

Гончаренко – спаситель? Нет, он скорее продолжатель начатой работы по перестройке. Чалов, Жамалетдинов, Гордюшенко и расцветающий Головин – именно эти парни заставляют забыть обо всех проблемах. Армейцы снова живут и наслаждаются футболом, побеждают и бьют соперников новой тактикой. Потому что голодные до игры юноши получили возможность конкурировать с монстрами (по фактуре) уровня Оланаре. Чалов оказался главным из талантов. Когда Гончаренко только сменил Слуцкого, он прогнозировал Федору место на скамейке во второй части сезона. А затем сам признал, что ошибся.

В ноябре Федор Чалов забил четыре гола в ворота молодежки «Монако» – того самого, что сейчас выигрывает чемпионат Франции. На фоне талантливых французов Чалов смотрелся интересным и взрывным. Декабрьский гол в ворота «Урала» стал для него первым в РФПЛ уже на настоящем взрослом уровне. В том матче еще Ласина Траоре извинялся перед фанатами за свою ужасающую игру.

Сначала Гончаренко действительно придерживал Чалова. Особенно обидным для Федора получился матч с «Краснодаром». Там армейцы за десять минут до конца вытащили ничью, но добивать соперника вышел Жамалетдинов. В итоге ЦСКА провел решающие минуты, обороняя вместо трех очков лишь одно. Зато в игре с «Уфой» Чалову хватило четырех минут, чтобы забить гол. Тогда в штабе ЦСКА поняли, что скрытый козырь наконец-то дозрел.

Игры с «Амкаром» и «Арсеналом» стали для Чалова первыми в старте при Гончаренко. В этих матчах ЦСКА забил пять мячей, три из которых на счету Чалова. Два тура подряд он признается лучшим игроком Премьер-лиги. «На Чалова начнут равняться все игроки ЦСКА. У него выросли крылья за спиной. Чалов – настоящий пример для армейской молодежи, которая проводит сборы с основой», – говорит о нем бывший нападающий команды Валерий Масалитин. Он не выделяется дриблингом или сумасшедшими ударами. Чалов просто оказывается в нужном месте и забивает.

Видео взято с официального канала ЦСКА.

«Гончаренко прогнозировал мне скамейку? Его слова заставили меня работать с удвоенной энергией. Можно сказать, что появилась дополнительная мотивация», – говорит Чалов. Весной серьезно прогрессировало и его поведение. В первой части сезона было видно, что Федор стеснялся даже собственных партнеров. В микст-зоне он разговаривал по телефону перед журналистами, а потом уходил, отказываясь общаться с прессой. Теперь все по-другому. На предматчевой разминке перед дерби со «Спартаком» даже Оланаре вел себя скромнее.

Весной ЦСКА перешел на схему в два форварда. Чалов – идеальный нападающий для подобной расстановки. Он может выходить вместе с Витиньо или Ионовым, составляя пару быстрых наконечников. Абсолютно все игроки линии нападения ЦСКА прогрессируют. Работу Чалова клуб уже оценил продлением контракта до 2020 года. Сам Федор мечтает добраться в развитии до команды из топ-5 лиг Европы. ЦСКА – лишь эпизод в его длинной карьере. По стопам деградации Александра Кокорина он точно не пойдет.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ребята, составлявшие список претендентов на премию «Golden Boy», явно проглядели Чалова. Зато заметили его партнера Жамалетдинова и юного Уткина из «Краснодара». Ясно, что эту премию Чалов бы не забрал в любом случае. В конкурентах там звезды уровня Мбаппе и Доннаруммы. Зато сейчас нападающий ЦСКА точно круче всех молодых футболистов, играющих в российской Премьер-лиге. Отношение к делу, набранный авторитет, везение – все это пока играет в пользу Чалова. Осталось только удержать высокую планку.

«Сборная России будет страдать от такого игрока». Как деградирует Александр Кокорин

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Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (38)
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Snek
1495011848
Вот его бы лучше взяли в сборную.
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мяч квадратный
1495013207
Ганчаренко продолжатель по перестройке? Продолжатель кого? Слуцкого, который вообще ничего не перестраивал? Слуцкий загнал команду. Потому что ссал изменений. Как бы чего не вышло. Ресурс команды, если проводить аналогии с авто, он выработал на 200 процентов, без замены изношенных деталей, без ТО, без капремонта... Оставил после себя груду металлолома, которую теперь разгребает Ганчаренко.
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alex ni
1495013891
Как-то слишком поднимают парня. На самом деле согласен хорошо, что именно он выходит в основе ЦСКА, а не оланаре, парень прогрессирует,что-то делает,цепляется за мяч, но он забивает командам которые почти вылетают, оборону которых разделывают одним пасом(молодец Федор,что не стесняется реализовывать моменты) но морально зачем его нагружать,перспективен-да, но нужно психологическую устойчивость получить,чтобы дальше двигаться, говорить что он не станет как кокорин,согласитесь что рано, деньги могут изменить не в лучшую сторону,тем более 20 летнего парня. А так надеюсь у него все будет отлично и с головой и со здоровьем и в России снова появится хороший нападающий.
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евгений сергеевичч
1495016185
Головин и Зобнин вот настоящие примеры. А про чалова рано говорить еще
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Kikujiro
1495017064
Надеюсь у Чалова всё получится. Очень нравится манера игры,главное не превратиться в Кокорина.
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Чермындыр
1495018238
Главное чтобы Чалов не читал подобные статьи. Тогда у него все будет хорошо
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Offbl4
1495026099
Лично я всегда рад успеху молодых футболистов соотечественников. Неважно в принципе за кого играет, лишь бы прогрессировал и за сборную тащил. А так если судить по обзору, то на троечку конечно. Непонятно, то ли случайно он в нужном месте оказался, то ли талант у парня (больше был бы рад, если талант).
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DEFENDER114
1495026577
Тон статьи черезчур оптимистичный: автор выдает желаемое за действительное. В межсезонье надо избавиться от балласта (Тоша Ионов) и попробовать наиграть Гордюшенко.. Чалов и Головин - игроки основы.. а там - сезон покажет. Если Натхо все ж уйдет - придется искать ЦП. Следующий сезон станет на мой взгляд определяющим для Витюши (потянет ли лидерство на поле) и Алана (здоровье) Ну и закончить надо естественно выше Зенита
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Dominator777
1495028075
Перспективный Российский нападающий, который пробивается в основу армейцев. С учетом игры и результативности, которые он показывает в настоящее время, конкурентов у него в составе ЦСКА практически нет.
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УхоГорлоНос
1495041707
Все как любят у нас в России, неполный сезон, пара голов, пара неплохих матчей и ТОННЫ АВАНСОВ
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