«Мы с мамой жили в кромешной бедноте. Она всячески старалась воспитать и одновременно прокормить меня. Я почти не видел своего отца, а сестра ушла из семьи после одного из громких скандалов», − детство Алехандро Гомеса проходило в одном из беднейших кварталов Буэнос-Айреса. Ржавеющие гаражи, возле которых томились наркоманы, негласный комендантский час, стрельба по ночам – все это декорации его взросления. Условия тотальной безысходности могли превратить в наркомана самого Алехандро, но как-то раз он пошел в футбольную секцию и получил там место, которое, вероятно, спасло его жизнь.

Детские тренеры обожали Гомеса, благодаря чему он без проблем выпустился из академии «Арсенала» из Саранди. Его первой серьезной командой стал «Сан-Лоренсо», в котором он однажды забил 5000-й гол в истории клуба. Все шло идеально: болельщики придумали ему забавное прозвище Папу, а тот радовал их искренней игрой.

Увы, так продолжалось совсем недолго. По ходу одного из матчей Гомес своим удалением подставил команду. Болельщики «Сан-Лоренсо» раскритиковали игрока – тот грубо ответил. Легкая перебранка перешла в настоящую войну. «В одном из эпизодов болельщики принялись скандировать фамилию арбитра за то, что он удалил меня с поля. Я никогда так не рыдал. Эти звери «выжали» из команды Андреса Сильверу и теперь принялись за меня. Я несколько дней порывался объявить журналистам о завершении карьеры, но что-то помешало это сделать», − признался Гомес. Этим «что-то» стало предложение «Катании».

Чтобы адаптироваться на Сицилии, легионерам обычно нужно время. Папу же стал там своим с первого дня, потому что «Катания» начала 2010-х была самой «аргентинской» командой Серии А. Командой, где легионерами на деле чувствовали себя итальянцы. Местные тифози, конечно, жаловались на обилие латиноамериканцев, но делали это очень редко.

С каждым последующим годом «Катания» поднималась все выше, а в 2013 году оказалась в шаге от попадания в Лигу Европы. Но после ухода Гомеса «Катания» сначала вылетела в Серию В, а затем и в полулюбительский дивизион. «Недавно та наша команда собиралась вместе, чтобы вспомнить былые времена. Нам очень тоскливо от того, что сейчас происходит с «Катанией». Я до сих пор слежу и переживаю за этот клуб», − заявил Гомес. Этот сезон «Катания» закончила на 11-м месте, с трудом спасшись от вылета в Серию D.

В пропасть рухнул и следующий клуб Алехандро Гомеса. На вингера претендовали «Милан» и «Атлетико», а скауты «Фиорентины» целых два года пытались добиться его расположения. Но Папу неожиданно выбрал харьковский «Металлист». «Я перешел в этот клуб, чтобы проявить себя в Лиге Чемпионов», − объяснял тогда Гомес. Но реальность оказалась полнейшим кошмаром. В жизни Алехандро началась черная полоса.

За околофутбольные проделки «Металлист» был изгнан из Лиги Чемпионов, а на УПЛ мотивации Гомеса не хватало. С наступлением холодов аргентинец усердно жаловался аргентинским СМИ на жизнь в Украине. «В «Металлисте» никто никого не держит. Пусть уходит!» − заявил в ответ Мирон Маркевич на одной из пресс-конференций. Тренер и игрок затем помирились, а сам Алехандро перед уходом на зимний перерыв забил невероятный гол «Карпатам». «В моих планах – остаться в Харькове минимум до конца сезона», − сказал в начале ноября Гомес. Но буквально через пару недель в Киеве начался Майдан, отголоски которого были слышны по всей стране. Алехандро бежал с семьей из Украины и больше туда не вернулся.

«На Украине сейчас очень тяжелое время, в стране нестабильная политическая ситуация. Очень опасно находиться в точке пересечения интересов Европы и России. Я перешел в чемпионат Украины ради денег. И принял решение не возвращаться. Переход в «Металлист» − главная ошибка в моей жизни», − обрубил мосты Папу. Клуб начал мстить игроку, отказываясь продавать того в «Фиорентину». Лето-2014 Гомес провел в депрессии: из-за упрямства харьковского клуба он мог досрочно завершить карьеру. Но буквально за два дня до закрытия трансферного окна его спасла «Аталанта». И Алехандро отблагодарил бергамасков сполна.

«В Серии А футбол совершенно другого масштаба, чем на Украине», − так Гомес объяснял свои неудачи в первом сезоне. Его «Аталанта» была близка к вылету в Серию В, но в самый критический момент судьба вновь уберегла Алехандро и его новый клуб. Уцелев, «Аталанта» под предводительством Папу стала подниматься со дна. Гомес досрочно спас клуб от вылета, исполнив «сухой лист» в матче с «Карпи». А в этом сезоне он и вовсе поставил чудеса на поток. Благодаря его технике, голевому чутью и работоспособности, «Аталанта» близка к попаданию в Лигу Европы, чего с клубом не происходило почти 30 лет.

В начале весны Гомес устроил для своих фанатов масштабную автограф-сессию. Очередь на прием к Алехандро растянулась на десятки километров, а центр Бергамо буквально погряз в пробках. «С 1994 года я работаю президентом «Аталанты», но никогда ничего подобного не видел», − признался Антонио Перкасси. «Я стоял в очереди с самого утра, но попасть к Алехандро так и не удалось», − поделился мигрант из Украины Владимир. Невероятная популярность позволила Гомесу открыть в Бергамо свой фитнес-клуб, который пользуется бешеным спросом. «В Бергамо я – бог, мне здесь нравится», − кажется, эта фраза лишена всякого преувеличения.

Его «Аталанта» с вероятностью в 99% окажется в Лиге Европы в следующем сезоне. Местные жители готовы качать его на руках каждый день, а бергамский бизнес Гомеса процветает на глазах. Но время от времени Алехандро хочется большего. «Я покину «Аталанту», если предстоящим летом команда будет разобрана на части», − с таким заявлением Гомес выступил перед матчем с «Болоньей». В следующем году Папу исполнится 30 лет. Желание приобрести его уже озвучили «Милан», «Рома» и «Тяньцзинь Теда». У Гомеса три пути: попробовать себя в топ-клубе, уехать на заработки в Китай или остаться богом в любимой провинции. Что выбрать? Ответ на этот вопрос пока не знает даже сам Алехандро. Ясно только одно: лето-2017 станет в его бурной жизни решающим.