Как клубы РФПЛ отмечают День Победы

Сегодня в России отмечается самый главный праздник – День Победы над фашизмом. «Бомбардир» показывает, какие мероприятия подготовили клубы Премьер-лиги.

Игроки «Зенита» вышли на матч с «Тереком» с ветеранами войны.

Память павших в годы ВОВ почтили воспитанники Академии «Краснодара».

«Ростов» придумал проект #РостовГордитсяГероями, в котором футболисты рассказывают о героях Великой Отечественной Войны. В нем приняли участие Полоз, Байрамян, Терентьев, Медведев, Ерохин и Могилевец.

«Урал» возложил цветы к памятнику воинам-спортсменам.

Цветы к вечному огню в парке Победы возложила «Уфа».

«Оренбург» выпустил специальное видео:

В твиттерах клубы РФПЛ также начали день с поздравлений:

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 мая 2017 г.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 9 мая 2017 г.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 9 мая 2017 г.

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 9 мая 2017 г.

twit text — ФК Локомотив (@fclm_official) 9 мая 2017 г.

twit text — FC Amkar (@fc_amkar) 9 мая 2017 г.

twit text — «Рубин» Казань (@fcrk) 9 мая 2017 г.

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) 9 мая 2017 г.

twit text — ФК Урал (@FCURAL) 9 мая 2017 г.

twit text — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 9 мая 2017 г.

twit text — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 9 мая 2017 г.

К поздравлениям присоединяются футболисты:

Юрий Жирков.

text Май 9 2017 в 1:42 PDT

Роман Широков.

text Май 9 2017 в 1:21 PDT

Юрий Лодыгин.

text Публикация от Yury Lodygin (@lodygin1) Май 8 2017 в 11:37 PDT

Динияр Билялетдинов.

text Публикация от Динияр (@bilyaletdinov) Май 9 2017 в 12:59 PDT

Дмитрий Тарасов.

text Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Май 9 2017 в 12:25 PDT

Дмитрий Комбаров.

text Публикация от Дмитрий (@dmitrykombarov) Май 9 2017 в 2:56 PDT

Кирилл Комбаров.

text Публикация от Kirill (@kkombarov) Май 9 2017 в 12:02 PDT

Сергей Корниленко.

Поздравляем всех ветеранов и жителей Самарской области с Днём Великой Победы! Крепкого здоровья и мирного неба над головой! #ДеньПобеды pic.twitter.com/gkKTZupIuf — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 9 мая 2017 г.

Артем Ребров.