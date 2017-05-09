Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Как клубы РФПЛ отмечают День Победы


    1
    Голосов: 1
    09.05.2017 14:30
    Сегодня в России отмечается самый главный праздник – День Победы над фашизмом. «Бомбардир» показывает, какие мероприятия подготовили клубы Премьер-лиги.

    Игроки «Зенита» вышли на матч с «Тереком» с ветеранами войны.

    Память павших в годы ВОВ почтили воспитанники Академии «Краснодара».

    «Ростов» придумал проект #РостовГордитсяГероями, в котором футболисты рассказывают о героях Великой Отечественной Войны. В нем приняли участие Полоз, Байрамян, Терентьев, Медведев, Ерохин и Могилевец.

    «Урал» возложил цветы к памятнику воинам-спортсменам.

    Цветы к вечному огню в парке Победы возложила «Уфа».

    «Оренбург» выпустил специальное видео:

    В твиттерах клубы РФПЛ также начали день с поздравлений:

    К поздравлениям присоединяются футболисты:

    Юрий Жирков.

    text

    Роман Широков.

    text

    Юрий Лодыгин.

    text

    Публикация от Yury Lodygin (@lodygin1)

    Динияр Билялетдинов.

    text

    Публикация от Динияр (@bilyaletdinov)

    Дмитрий Тарасов.

    text

    Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

    Дмитрий Комбаров.

    text

    Публикация от Дмитрий (@dmitrykombarov)

    Кирилл Комбаров.

    text

    Публикация от Kirill (@kkombarov)

    Сергей Корниленко.

    Артем Ребров.

    text

    Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • Читайте нас: 
    11