Как клубы РФПЛ отмечают День Победы

Игроки «Зенита» вышли на матч с «Тереком» с ветеранами войны.
Память павших в годы ВОВ почтили воспитанники Академии «Краснодара».
«Ростов» придумал проект #РостовГордитсяГероями, в котором футболисты рассказывают о героях Великой Отечественной Войны. В нем приняли участие Полоз, Байрамян, Терентьев, Медведев, Ерохин и Могилевец.
«Урал» возложил цветы к памятнику воинам-спортсменам.
Цветы к вечному огню в парке Победы возложила «Уфа».
«Оренбург» выпустил специальное видео:
В твиттерах клубы РФПЛ также начали день с поздравлений:
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 мая 2017 г.
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— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 9 мая 2017 г.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 9 мая 2017 г.
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— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 9 мая 2017 г.
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— ФК Локомотив (@fclm_official) 9 мая 2017 г.
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— FC Amkar (@fc_amkar) 9 мая 2017 г.
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— «Рубин» Казань (@fcrk) 9 мая 2017 г.
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— Football Club Rostov (@rostovfc) 9 мая 2017 г.
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— ФК Урал (@FCURAL) 9 мая 2017 г.
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— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 9 мая 2017 г.
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— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 9 мая 2017 г.
К поздравлениям присоединяются футболисты:
Юрий Жирков.
Роман Широков.
Юрий Лодыгин.
Динияр Билялетдинов.
Дмитрий Тарасов.
Дмитрий Комбаров.
Кирилл Комбаров.
Сергей Корниленко.
Поздравляем всех ветеранов и жителей Самарской области с Днём Великой Победы! Крепкого здоровья и мирного неба над головой! #ДеньПобеды pic.twitter.com/gkKTZupIuf— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 9 мая 2017 г.
Артем Ребров.