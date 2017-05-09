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Как клубы РФПЛ отмечают День Победы

Игроки «Зенита» вышли на матч с «Тереком» с ветеранами войны.

Память павших в годы ВОВ почтили воспитанники Академии «Краснодара».

«Ростов» придумал проект #РостовГордитсяГероями, в котором футболисты рассказывают о героях Великой Отечественной Войны. В нем приняли участие Полоз, Байрамян, Терентьев, Медведев, Ерохин и Могилевец.

«Урал» возложил цветы к памятнику воинам-спортсменам.

Цветы к вечному огню в парке Победы возложила «Уфа».

«Оренбург» выпустил специальное видео:

В твиттерах клубы РФПЛ также начали день с поздравлений:

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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К поздравлениям присоединяются футболисты:

Юрий Жирков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Роман Широков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Юрий Лодыгин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Динияр Билялетдинов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Дмитрий Тарасов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Дмитрий Комбаров.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кирилл Комбаров.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сергей Корниленко.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Артем Ребров.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит Локомотив ЦСКА Урал Уфа Рубин Оренбург Ростов Краснодар Амкар-Пермь Арсенал Крылья Советов
Комментарии (7)
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bakha23
1494332483
С Победой всех
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zarsm
1494334211
Ветераны не сидят в instagram
Ответить
цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1494334323
Клубы молодцы нужно помнить о тех кто защищал нашу Родину!!! Всех с Днем Великой Победы!!!
Ответить
Gudzonilya
1494336089
Всех с великим праздником!!!
Ответить
vovan55
1494387556
Россия -Вперёд
Ответить
Таганский
1494525754
Что ни говори, а праздники мы умеем отмечать..
Ответить
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