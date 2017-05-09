Как клубы РФПЛ отмечают День Победы

Игроки «Зенита» вышли на матч с «Тереком» с ветеранами войны.

Память павших в годы ВОВ почтили воспитанники Академии «Краснодара».

«Ростов» придумал проект #РостовГордитсяГероями, в котором футболисты рассказывают о героях Великой Отечественной Войны. В нем приняли участие Полоз, Байрамян, Терентьев, Медведев, Ерохин и Могилевец.

«Урал» возложил цветы к памятнику воинам-спортсменам.

Цветы к вечному огню в парке Победы возложила «Уфа».

«Оренбург» выпустил специальное видео:

В твиттерах клубы РФПЛ также начали день с поздравлений:

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

К поздравлениям присоединяются футболисты:

Юрий Жирков.

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Роман Широков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Юрий Лодыгин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Динияр Билялетдинов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Дмитрий Тарасов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Дмитрий Комбаров.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кирилл Комбаров.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сергей Корниленко.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Артем Ребров.