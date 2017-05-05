ФИФА отменила дисквалификацию Месси. Мбаппе придет в «Реал» вместо Мораты. Дайджест событий дня

Луческу посчитал очки, которые не достались «Зениту» из-за судей

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу перед матчем 27-го тура чемпионата России с «Тереком» снова прокомментировал судейство, которое, по его мнению, мешает питерской команде набирать очки.

«Если я и комментирую судейство, то только в тех ситуациях, когда мы теряем очки. А мы потеряли около 8 очков. Я никогда не говорил, что это были преднамеренные ошибки, просто отмечал те ошибки, которые допустили судьи. По большому счету у меня есть правдивые аргументы. Рука, в которую попал мяч после прострела Смольникова в матче со «Спартаком», тоже теоретически могла повлиять на результат встречи», – отметил Луческу.

Джексон Мартинес мог перейти в «Локомотив» вместо Павлюченко

Бывший главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал о трансферной политике клуба в 2012 году, покритиковав бывшего спортивного директора «Локо» Кирилла Котова.

«Если выражаться мягко, у Кирилла нет того понимания игры, что есть у меня. Знаете, кто был альтернативой Павлюченко? Джексон Мартинес! Он тогда играл в Мексике. Именно наш тренерский штаб на него указал. Еще мы предложили Н’Дойе, который выступал в Дании. Котов даже не знал, кто такой Мартинес! В итоге нападающий уехал в «Порту». Теперь не говорите, что Полоз – плохой футболист и остальные молодые игроки «Локо» ничего не стоят. Всех их отпустил клуб!» – сообщил Коусейру.

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Орлов рассказал, как фанаты добиваются его отстранения от работы

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов считает себя фартовым комментатором для «Зенита» и спокойно относится к попыткам болельщиков отстранить его от работы.

«Зенит» не проигрывает, когда я веду его матчи. Значит, я счастливый. Мне везет. Не боюсь ли, что болельщики ЦСКА попробуют отстранить меня от комментирования матчей? Не только болельщики ЦСКА, меня разные болельщики все время хотят отстранить. Что поделаешь? Такая моя профессия», – сказал Орлов.

С Месси снята четырехматчевая дисквалификация

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сможет принять участие в следующих международных матчах. Ранее он получил дисквалификацию на четыре игры за оскорбление судьи в игре с Чили (1:0), но признался, что произнесенные им ругательства предназначались не арбитру. Сегодня стало известно, что апелляционный комитет ФИФА принял решение удовлетворить жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Месси.

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А еще аргентинец ответил отказом на предложенный «Барселоной» новый контракт с зарплатой в 30-35 миллионов евро в год. Текущее соглашение с клубом заканчивается летом 2018 года.

Бэйл может перейти в «МЮ» уже летом

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность трансфера полузащитника «Реала» Гарета Бэйла. Как сообщает Skysports, клубы могут оформить сделку во время летнего трансферного окна. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро, а его контракт с мадридским клубом действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Бэйл провел за «Реал» в Примере 19 матчей и забил семь голов.

«Мидлсбро» может позвать Гиггза на пост главного тренера

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз является одним из кандидатов на пост главного тренера «Мидлсбро» в следующем сезоне. У легендарного манкунианца пока нет опыта самостоятельной работы, в «МЮ» по окончании игровой карьеры он являлся ассистентом Луи ван Гаала. Сейчас «Мидлсбро» выступает под руководством Стива Эгнью, исполняющего обязанности главного тренера. Его команда после 35 туров располагается на 19-м месте в турнирной таблице, отставая от идущего на 17-й строчке «Халл Сити» на шесть очков.

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Мбаппе согласен перейти в «Реал»

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе согласился стать игроком «Реала». Данное решение француз принял по двум причинам – возможность завоевания трофеев и фигура главного тренера Зинедина Зидана. Ранее «Манчестер Юнайтед» пожелал выкупить Мбаппе за 85 миллионов евро, однако «Монако» намерен выручить за своего игрока не менее 120 миллионов. Контракт нападающего с клубом действует до середины 2019 года.

Мората покинет «Реал»

Нападающий «Реала» Альваро Мората снова уйдет из мадридского клуба. Форвард крайне разочарован тем, что не сыграл в матчах против «Барселоны» и «Баварии», и в целом недоволен малым количеством игрового времени. Сейчас Мората раздумывает над переходом в «Челси» или «Манчестер Юнайтед». Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Испании на счету Мораты 13 голов в 23 матчах.