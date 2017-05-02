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  • «Роналду – лучший из тех, кого я тренировал». Криштиану снова свел нас с ума

«Роналду – лучший из тех, кого я тренировал». Криштиану снова свел нас с ума

«Они постараются доставить нам серьезные неприятности, особенно в начале матча. Нужно сдержать натиск. В первые минуты сделать это будет особенно трудно», – тревожился перед игрой главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Зидан же расхваливал своих и верил в Криштиану, не зря, как оказалось. Насколько мощно начнет «Реал» – всем было понятно, как и то, что сдержать такую команду чуть подсдавшему в нынешнему сезоне «Атлетико» будет крайне тяжело. «Надо постараться не пропустить», – наверняка твердил Симеоне. Парни старались, но пропустили.

Роналду взлетел ровно так же, как он это делал в полуфинале Евро-2016, вбив первый мяч в ворота сборной Уэльса. Гол Облаку стал 50-м для португальца в плей-офф Лиги чемпионов и 101-м в лигочемпионской карьере – это на один мяч больше, чем весь «Атлетико» забил в истории турнира. Споров о судействе по этому эпизоду будет уйма, поскольку Криштиану находился в офсайде при первом навесе (Рамоса).

«Реал», между тем, продлил голевую серию в ЛЧ до 36 матчей и упустил несколько моментов, чтобы добить соперника еще в первом тайме. На перерыв команды уходили при счете 1:0, а Иско еще и со стопроцентной точностью передач – все 42 выполненных им паса получили партнеры.

Второй тайм был не столь зрелищным, но Роналду подкараулил свой шанс и забил суперважный гол – с 2:0 ехать на «Висенте Кальдерон» уж куда приятнее. Отметил Криштиану и свой маленький юбилей, забив 20-й гол в ворота «Атлетико» в своей карьере. В конце матча португалец оформил хет-трик и практически вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов. Восемь его ударов из последних 12 в створ превращаются в голы, это просто фантастика. До него никто еще никогда в ЛЧ не делал хет-трик дважды в плей-офф одного сезона.

И все же поругать сегодня Роналду можно. Всех нас он оставил без всякой интриги на ответный полуфинал.

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Лига чемпионов Лига чемпионов Реал Атлетико Роналду Криштиану Симеоне Диего
Комментарии (19)
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Hangeldi
1493758110
Krasawa Ronaldo! Hala Madrid
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raritet
1493758288
Если бы Рональду даже бы и не забил сегодня, смотришь на мастера, который на 82 минуте матча бежит с такой скоростью в свои 32 года и думаешь-вот оно настоящее профессиональное отношение к делу. И хочется взмолиться КОКОША, НУ ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ ХОТЬ НЕМНОГО ПОСТАРАТЬСЯ!
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petr69
1493759102
в 32г. невероятно круто
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anri1703
1493770820
Наверное реал станет первой командой которая 2 года подряд выйграет лч хотя я все таки думаю что юве в этом году выйграет
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ProstoPolzovatel
1493788500
Если Глушаков - это похороны, то Роналду - это ЧТО?)))
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REAL1902
1493790068
«Сантьяго Кальдерон» - это вообще что? Админ, исправь пожалуйста! А то и болельщики Реала и болельщики Атлетико поперхнутся от такого.
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NEON-SM
1493823100
при всём уважении к месси и другим легендам, криштиану это что-то необъяснимое, легенда 21 века
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alex1951
1493828708
Этого супер-боя на допинг не мешало бы проверить))) Подозрительно шустрый и все время улыбается, шо то тут не так!
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vasiok74
1493841171
матрасники были не живые.за всю игру,создали один момент.Грисмана вообще почти не было видно.а Роналду имел 3 момента,их и использовал.
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спанчес
1493892505
барса больше отыграла мячей
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