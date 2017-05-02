«Роналду – лучший из тех, кого я тренировал». Криштиану снова свел нас с ума

«Они постараются доставить нам серьезные неприятности, особенно в начале матча. Нужно сдержать натиск. В первые минуты сделать это будет особенно трудно», – тревожился перед игрой главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Зидан же расхваливал своих и верил в Криштиану, не зря, как оказалось. Насколько мощно начнет «Реал» – всем было понятно, как и то, что сдержать такую команду чуть подсдавшему в нынешнему сезоне «Атлетико» будет крайне тяжело. «Надо постараться не пропустить», – наверняка твердил Симеоне. Парни старались, но пропустили.

Роналду взлетел ровно так же, как он это делал в полуфинале Евро-2016, вбив первый мяч в ворота сборной Уэльса. Гол Облаку стал 50-м для португальца в плей-офф Лиги чемпионов и 101-м в лигочемпионской карьере – это на один мяч больше, чем весь «Атлетико» забил в истории турнира. Споров о судействе по этому эпизоду будет уйма, поскольку Криштиану находился в офсайде при первом навесе (Рамоса).

«Реал», между тем, продлил голевую серию в ЛЧ до 36 матчей и упустил несколько моментов, чтобы добить соперника еще в первом тайме. На перерыв команды уходили при счете 1:0, а Иско еще и со стопроцентной точностью передач – все 42 выполненных им паса получили партнеры.

Второй тайм был не столь зрелищным, но Роналду подкараулил свой шанс и забил суперважный гол – с 2:0 ехать на «Висенте Кальдерон» уж куда приятнее. Отметил Криштиану и свой маленький юбилей, забив 20-й гол в ворота «Атлетико» в своей карьере. В конце матча португалец оформил хет-трик и практически вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов. Восемь его ударов из последних 12 в створ превращаются в голы, это просто фантастика. До него никто еще никогда в ЛЧ не делал хет-трик дважды в плей-офф одного сезона.

И все же поругать сегодня Роналду можно. Всех нас он оставил без всякой интриги на ответный полуфинал.

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