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  • «Если мной интересуется «Барселона», значит я хороший игрок». Самый незаметный герой «Челси»

«Если мной интересуется «Барселона», значит я хороший игрок». Самый незаметный герой «Челси»

Памплона – один из древнейших городов Испании. Место привлекательно для туристов, ведь недалеко находятся Пиренеи. Здесь 27 лет назад родился защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта.

Тут не будет трогательных историй о том, как юный и талантливый мальчик покинул родную деревню и пробился в молодежную команду топ-клуба. У Сесара все по-другому. В Памплоне базируется клуб «Осасуна», куда он и попал впоследствии, пройдя все ступени юношеского футбола. Дебют парня в Примере состоялся десять лет назад против мадридского «Реала».

Молодой Аспиликуэта блистал техникой и плеймекерскими умениями. Оказалось, что позиция полузащитника – не его направление. Умение читать игру соперника выгоднее использовать в обороне, и Сесара передвинули назад. В следующем сезоне за ним надежно закрепилось место латераля в основе «Осасуны». Следующий год в чемпионате Испании он отыграет без замен. Затем Дель Боске обратил внимание на дерзкого парня и включил того в расширенный состав сборной на мировое первенство в ЮАР. Правда, на сам чемпионат защитник в итоге не попал. В том списке он был самым молодым кандидатом в команду после Давида Де Хеа.

Летом 2010-го Аспиликуэта ушел в «Марсель». Повлияли два фактора. Во-первых, французы на протяжении нескольких месяцев вели игрока и следили за ним. Во-вторых, его родная «Осасуна» попала в печальное финансовое положение. В итоге парня продали за солидные деньги – семь миллионов евро. Но в ноябре того года Сесар получил разрыв связок колена. Футболист выбыл на солидный срок, но не отчаялся: «Я начал упорнее тренироваться и понял, что стал сильнее после реабилитации. Этот период помог подготовиться мне к английскому чемпионату в будущем».

В «Марселе» Сесар добротно отыграл два сезона, после чего в статусе одного из самых перспективных защитников планеты перебрался в «Челси». Испанец вместе с синими собрал несколько титулов: чемпион Англии, победитель Лиги Европы и обладатель Кубка лиги. В 2014-м году он стал лучшим в команде по версии игроков «Челси».

Поначалу Сесар граничил между скамейкой и полем, но затем выхватил место в старте. Игра испанца заслужила похвалы со стороны экспертов. Так, Гари Невилл отмечал: «Я не видел, чтобы Сезар ошибался. Он умеет выбирать позицию и никогда не оставляет свою зону. Когда я наблюдаю за игрой испанца, мне кажется, что он близок к идеалу».

Еще сезон назад при Жозе Моуриньо синие играли в 4-2-3-1, где Аспиликуэта выполнял функцию правого латераля, порой перекрывая всю бровку. Зону комфорта испанца нарушил Антонио Конте, который перевел команду на схему 3-4-3, где трио защитников составила цепочка Кэхилл-Луиз-Аспиликуэта. Перестроиться было непросто, но Сесар справился: «Конте проделывает невероятную работу, и получить похвалу от него, учитывая то, чего он добился в футболе, по-настоящему важно. Я стараюсь усердно тренироваться и быть доступным для выбора тренера».

Перед Сесаром стоит несколько задач. Первая – стянуть на себя соперников. Так испанец лишает другую команду пространства, а продуктивность от их прессинга снижается. Вторая – первый пас. На Аспиликуэту возложена эта задача, так как при Конте большинство контратак проходит через правый фланг. Особенно это действенно при активном переходе в атаку, когда времени на принятие решение почти не остается. Здесь оперативное мышление и точный пас защитника пригодились. При этой тактике Сесар спрогрессировал, добавив в качестве собственной игры.

При этом такая расстановка позволяет Сесару действовать высоко при прессинге, портя жизнь сопернику еще в пространстве перед штрафной «Челси». При такой игре фигура испанца особенно значима. Этого не скрывает и главный тренер: «Нам не пришлось адаптировать футболистов под новые функции и новую схему. Если взять Аспиликуэту, то он невероятен на этой позиции. Сесар – один из лучший в мире в этой роли».

Этой зимой появились слухи, что Сесаром заинтересовалась «Барселона», у которой есть проблемы с организацией атак. Но защитник после пяти лет в «Челси» подписал новый контракт еще на четыре. Интерес со стороны каталонцев он прокомментировал так: «Приятно, что мной интересуется «Барселона», это значит, что я хороший игрок. В прошлом сезоне не было подобных слухов. Это следствие того, что мы лидируем в АПЛ, команда проводит хороший сезон».

Теперь Сесар каждое утро встает в 7 утра у себя дома в Кобхэме, где располагается тренировочная база «Челси», будит дочку, съедает вместе с ней кашу и завозит в школу. После чего идет на работу своей мечты: «Я уже давно здесь, и у меня ни разу не было мыслей об уходе. Я чувствовал, что клуб в меня верит. Со мной счастлива и моя семья».

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Англия. Премьер-лига Англия Челси Аспиликуэта Сесар Моуринью Жозе Конте Антонио
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Berikosha
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