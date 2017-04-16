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  • «Ты еще молодой − лет десять можешь голы привозить спокойно». Как выглядит футбол в Сибири

«Ты еще молодой − лет десять можешь голы привозить спокойно». Как выглядит футбол в Сибири

До начала матча против «Сибири» меньше часа. Ведущий с местного ComedyRadio травит байки, полупустой холл постепенно заполняется зрителями.

– А сейчас мы узнаем, у кого из участниц самая объемная грудь. И размер здесь совсем не важен.

Девушки по очереди, пока хватает дыхания, считают геологов. Мисс зрительских симпатий Лилия Инозенцева начинает с 42 и остается вне досягаемости, но это состязание просто развлекуха. Все номинации финального этапа конкурса Мисс ФК «Тюмень» уже определены. Анкеты, видео-презентации и кулинарный батл позади, пятерке лучших раздают призы и ленточки. Первой в истории победительницей становится студентка местного университета Полина Телиус, которая теперь поедет в Москву бороться за звание Мисс-ФНЛ и путевку на Кипр.

Самой «Тюмени» бороться уже особенно не за что. Задача повышения в классе перед клубом не стоит. Вылететь, несмотря на плотность в таблице, тюменцы тоже не рискуют. Скромное, но стабильное финансирование, крепкий сыгранный состав, матерый тренер и шесть матчей дома из оставшихся девяти. 8-9 места клуб занимал два последних сезона, примерно этого стоит ждать и сейчас. Соотношение было бы другим, но в первом круге команда поменялась полями с «Сибирью». На три домашних встречи подряд с соседями по таблице у главного тренера Александра Ивченко были большие планы. После ничьей с «Химками» он рвал и метал – третий раз в сезоне команда пропустила из-за соблюдения принципов fair-play. На «Сибирь» хозяева настраивались серьезно.

Стадион «Геолог» после реконструкции выглядит новостроем. Пятиэтажное здание включает клубный офис, гостиницу, медицинский комплекс и восстановительный центр. Вместимость основной арены возросла до 13 тысяч, у расположенного рядом тренировочного поля своя трибуна на 550 человек. «Геолог» построен почти в центре города, рядом с набережной. Поле приятно утоплено в чаше стадиона, а с трибун открывается вид в стиле кантри.

Народ подтягивается часа за полтора до матча. Все пришедшие умещаются на Восточной трибуне. Запад пустой, только несколько репортеров в пресс-ложе, и столь же малочисленная делегация из Новосибирска на гостевом секторе Севера. Юг припорошен снегом, который растает скорее, чем его уберут.

В Тюмени солнечно, на градуснике «+12». Сибирское дерби собирает почти две тысячи зрителей, включая солидную делегацию воспитанников клубной академии. Кто-то только что с тренировки, у других она после матча. Даже самые маленькие экипированы с ног до головы, у каждого на куртке игровой номер.

– Мне обещали дать седьмой как у Левандовски, – хвастается один из пацанов друзьям. Поляк на самом деле играет под девятым, но какая разница. Видеть образцы для подражания в своем клубе они научатся позже.

А над стадионом несется: «Мы приехали, чтобы победить!». Болельщиков «Сибири» не набралось и с десяток, но их кричалки слышны отлично. Все потому, что со своими «Тюмень» в контрах. Фанатов переселили с облюбованного ими 13-го сектора поближе к выходу для экономии и упрощения контроля. Актив движения такой расклад не устроил, поэтому фанаты бойкотируют домашние игры. На выездах они команду по-прежнему поддерживают, но на «Геологе» матчи проходят в тишине. Противостояние тянется уже почти два года, и с учетом общего закручивания гаек перед ЧМ вряд ли ситуация разрешится в пользу фанатов.

Номинальные гости начинают активнее. На исходе стартовой десятиминутки тюменцам удается эффектный розыгрыш, но Цыган выручает «Сибирь» после удара с близкого расстояния. В следующем выпаде Кленкин подставляется в штрафной, и арбитр Матюнин под овации трибун показывает на «точку». Цыган угадывает направление удара Мамтова, но не достает. Хасан продолжает бомбардирскую гонку.

– Еще бы пару пенок, Панченко в Хабаровске три сегодня отгрузил, – подсчитывают на трибунах.

А «Сибирь» отыгрывается уже через несколько минут. В сутолоке в штрафной после розыгрыша стандарта расторопнее всех оказывается Рухаиа, прерывающий пятиматчевую серию «орлов» без голов на чужом поле. Вслед за счетом выравнивается и игра. Пару раз новосибирцы закидывают мяч за спину играющему справа 16-летнему сыну тренера Павлу Маслову.

– Опять через Пашин двор пошло, менять его надо, – несутся советы с трибун.

– Да ладно, парень молодой, пускай учится.

– Ага. Сынок, ты еще молодой − лет десять можешь привозить спокойно.

Но больше особых проблем справа не возникает, а команда у хозяев в принципе молодая. Средний возраст выходивших на поле в этом сезоне игроков составляет 26 лет. Самый опытный – капитан Мамтов, которому 32. «Тюмень» много владеет мячом, но атакует тягуче. Мяч раз за разом возвращается в глубину поля. Новосибирцы успевают перестраиваться и отвечать контратаками. Чистых форвардов в обойме Кирсанова нет, поэтому впереди у «Сибири» маячит одинокий Безлихотнов. Легкого хавбека оборона «Тюмени» раз за разом съедает. Цыган зычно гонит своих от ворот, а тюменцы кричат «Ряба!», выпрашивая мяч у дирижирующего позиционным наступлением Рябокобыленко. Тот ищет, но попытки обострить вместо паса поперек обычно кончаются потерями. Под занавес тайма хозяева все же взвинчивают темп, создают пару моментов, но забить не получается.

В перерыве над стадионом гремит Высоцкий, а болбои согреваются квадратами наравне с резервистами. Кто-то из запасных «Тюмени» ставит в ворота шестерых мальчишек одновременно, по недосягаемой для них траектории бьет под перекладину и бурно празднует забитый гол. Второй тайм начинается под колокольный звон из стоящей неподалеку церкви. Игра еще ровнее и осторожнее, чем до перерыва. Матюнин игнорирует довольно правдоподобное падение Лешонка в чужой штрафной и тут же получает на орехи.

– Теперь понятно, почему он ФНЛ судит. Так и до второй лиги докатится.

За полчаса до конца трибуны оживают.

– Тю-мень! Тю-мень! – затягивает нестройный детский хор, так, что сперва кажется, будто это персональные фанаты Ивана Чудина. Именно Чудин вскоре скидывает мяч под удар Кленкину после подачи с углового. Гол раскрывает игру, и заключительная четверть тайма компенсирует дефицит событий в остальное время. Пытаясь отстоять минимальный перевес, «Тюмень» периодически проваливается в обороне.

С выходом свежих игроков в атаку активизируется Безлихотнов. Вынужденные распылить силы защитники перестают успевать за юрким хавом, им то и дело приходится фолить. «Сибирь» создает серию неплохих моментов, однако гости то промахиваются, то выручает Смирнов. Апофеозом становится попадание Чеботару в штангу после удара влет с линии штрафной. В концовке уже «Тюмень» создает два голевых момента на разреженном пространстве, но Цыган парирует удары Кленкина и Мамтова.

Нервный матч все же заканчивается победой «Тюмени». Александр Ивченко говорит о заслуженной победе, Сергей Кирсанов жалуется на дефицит удачи. Дети гурьбой спешат к тренировочному полю, болельщики со стажем степенно расходятся. Обсуждают не победу и игру, а своих ребят в составе.

– Пашку жаль, что поломали.

– Да… Два у нас Пашки-то теперь. Один правда в Москве поболтался немного, но молодец, вернулся. А второй совсем наш.

Маслова поменяли из-за повреждения в концовке, а Шакуро пропускал игру из-за дисквалификации. В голосовании болельщиков на сайте клуба оба Павла в числе лидеров. Дебютировавший в матче с «Сибирью» воспитанник Егор Глухов провел на поле всего минуту, но на вершине рейтинга сейчас именно он. Авансом, конечно, просто своих в Тюмени ценят.

Россия. ФНЛ Россия Тюмень Чудин Иван Ивченко Александр
Комментарии (7)
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МУМИЁ
1492254427
Газета "Красная Сибирь" 1983г.
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turist82
1492256018
А ведь 2 очка сейчас отделяют нашу Тюмень от стыковых матчей за выход в премьер-лигу ))) Вперед Тюмень!
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ivanirkutsk
1492320623
лучше бы приехал в Иркутск и посмотрел как его тут развозили !!!!!!!
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