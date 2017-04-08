Жамалетдинов, Еременко и еще пять неожиданных претендентов на приз лучшего молодого футболиста мира

Пол Лирола

Возраст: 19 лет

Позиция: защитник

Клуб: «Ювентус» (аренда в «Сассуоло»)

Лирола – воспитанник «Эспаньола». В 17 лет универсальный бровочник переехал в Италию аж за 500 тысяч евро. «Ювентус» рассматривает игрока в качестве прототипа Лихштайнера. Лирола способен закрыть всю бровку и даже сыграть правого полузащитника, что пока делает в «Сассуоло». Ближайшие два года испанец проведет в аренде, а его стоимость уже сейчас оценивается в 2,5 миллиона евро. Лирола – автор исторического для «Сассуоло» гола. В победном матче против «Атлетика Бильбао» Пол открыл счет, забив первый мяч в истории клуба в европейских соревнованиях.

Кристиан Маня

Возраст: 19 лет

Позиция: защитник

Клуб: «Аполлон Лимасол»

Румынский защитник еще три года назад получил известность у себя на родине. Маня отыграл полный сезон за «Вииторул», заслужив интерес «Челси». Местные СМИ уже сообщили, что Кристиан переезжает в Лондон за 2,3 миллиона фунтов, но вместо этого трансфер оформил кипрский «Аполлон Лимасол». Пока Маня только катается по арендам, но зато отметился интересным рекордом на уровне сборных. Умеющий играть на всех позициях в обороне Маня еще в 16 побил рекорд Грациано Сепи, став самым молодым игроком в истории сборной Румынии. Из его достоинств называются хорошая техника и дистанционная скорость.

Аймен Баркок

Возраст: 19 лет

Позиция: полузащитник

Клуб: «Айнтрахт»

Баркок дебютировал в большом футболе только осенью. В ноябрьском матче Бундеслиги против «Вердера» полузащитник «Айнтрахта» впервые появился на поле, выйдя на замену. Он отыграл всего 15 минут, за которые успел забить победный гол. Рост Баркока 188 сантиметров, поэтому его редко используют на краю. Немец с марокканскими корнями – конструктор атак, обладающий потенциалом уровня Месута Озила. В жизни Баркока была серьезная травма. Дебютировав в юношеской сборной Германии, он в 17 лет порвал крестообразные связки. Баркок восхищается Зинедином Зиданом, пытаясь брать с него пример.

Сэм Шрек

Возраст: 18 лет

Позиция: полузащитник

Клуб: «Байер»

Сегодняшний «Байер» – команда с кучей перспективных игроков. Школьник Кай Хавертц и талантливый Бенжамин Хенрикс тоже оказались в списке претендентов на награду. Но больше всего интересно присутствие Сэма Шрека. Полузащитника переманили в Леверкузен из молодежки «Санкт Паули», не заплатив за трансфер ни копейки. Пока Шрек, обладающий низким центром тяжести из-за невысокого роста, показывает финты в молодежной команде. Шрек может сыграть и крайнего левого нападающего, а в юниорском чемпионате на его счету уже восемь голов. В основу «Байера» привлекать Шрека пока не торопятся.

Ваган Бичахрян

Возраст: 17 лет

Позиция: полузащитник

Клуб: «Ширак»

Полузащитник армянского «Ширака» Ваган Бичахрян российским болельщикам уже известен. Осенью футболист приезжал на просмотр в ЦСКА, где даже сыграл в товарищеском матче против «Анжи». Армейцам Бичахрян не подошел, а позже съездил в Италию, где потренировался с «Фиорентиной». В Италии Бичахряна уже поспешили назвать новым Мхитаряном. Но по стилю игры он больше напоминает Кевина Де Брюйне. Основная позиция Вагана – место центрального атакующего полузащитника. Однако универсализм позволяет ему выходить даже на флангах атаки. Интересно, что пока его стоимость оценивается всего в 150 тысяч евро. Талант Бичахряна явно недооценивают.

Сергей Еременко

Возраст: 18 лет

Позиция: полузащитник

Клуб: «Базель»

Младший брат Романа и Алексея Еременко тоже выбрал футбол своим призванием. Начинал Сергей Еременко в финском «Яро», где отыграл на профессиональном уровне под 30 матчей. Но в Финляндии уровень футбола слабоват. «Базель» переманил футболиста, но пока задействует его только в молодежной команде. Еременко прошел через юношеские сборные Финляндии всех возрастов, но утверждает, что с удовольствием принял бы приглашение из России. Пока его оценивают в 150 тысяч евро, а до успешной карьеры братьев ему еще далеко.

Тимур Жамалетдинов

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Клуб: ЦСКА

Среди всех претендентов оказались сразу два российских игрока. Футболист «Краснодара» Даниил Уткин еще слишком мал, чтоб играть даже за основной состав. Жамалетдинов же привлекался Гончаренко к тренировкам на сборах. Тимур – лидер молодежной команды армейского клуба, за которую забил в нынешнем сезоне уже 13 мячей. «Хорошо, что Жамалетдинов оказался в одном списке с Мбаппе и Доннаруммой», – сказал главный тренер молодежки Александр Гришин. Зато в молодежной сборной Жамалетдинова вообще не видят в составе. «На его позиции у нас есть более достойные игроки», – говорит тренер команды Евгений Бушманов.