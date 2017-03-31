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  • «Моей зарплатой по-прежнему распоряжается мама». Главный талант Франции, чью карьеру ведет семья

«Моей зарплатой по-прежнему распоряжается мама». Главный талант Франции, чью карьеру ведет семья

Кретей. Малоизвестный городок, один из еврейских центров Франции – евреи здесь составляют почти 30% от общей численности населения. Каждый второй житель Кретея работает на заводе или у станка, производя детали для авиационной промышленности. Совсем скоро городок может прославиться и своим маленьким футбольным достижением. Именно здесь 21 год назад родился Адриан Рабьо – один из самых талантливых опорников в истории французского футбола.

Первые детские годы Рабьо полностью связаны с отцом Мишелем. Тот регулярно приезжал пораньше с работы, чтобы провести с сыном больше времени. Как правило, в играх сына и папы присутствовал мяч – так было легче приучить Адриана к футболу. «В секцию меня отдал отец. Он планировал совмещать свою работу с присутствием на моих тренировках», − вспоминает Адриан. Но планы отца нарушила болезнь: «Ничто не предвещало беды, как вдруг папу парализовало». Мишель Рабьо впал в бодрствующую кому и с тех пор мог только двигать глазами.

В критический момент характер проявила мама Адриана − Вероник. Она стала зарабатывать деньги, ухаживать за мужем-инвалидом и курировать дела сына. «У меня с мамой – особенные отношения. Она поддерживает меня во всем, и мне приятно проводить с ней каждую минуту», − объясняет Рабьо. Вероник поддержала его даже в своеобразной прическе, хотя с ней соглашались далеко не все. Наиболее ярым противником шевелюры Рабьо был тренер молодежки «ПСЖ» Жан-Люк Вассер. Он считал, что пышные волосы мешают Адриану верно принимать игровые решения. В какой-то момент Вассер пошел на радикальные меры. «В один день он прислал мне парикмахера, после чего покинул помещение. Мне стоило больших трудов убедить парикмахера всего лишь укоротить локоны», − со смехом вспоминает то время Адриан.

Вассер смирился, хотя часто называл парня «Пупу» − сокращенно от «Пуйоль». Это прозвище продержалось недолго, потому что совсем скоро Рабьо попал в главную команду. Карьера Адриана в основе «ПСЖ» развивалась невероятно стремительно. В возрасте 17 лет Рабьо провел полноценный лигочемпионский матч с «Динамо» Загреб и был едва ли не лучшим на поле. «Когда я пришел домой, то первым делом рассказал о своем дебюте папе. Из-за болезни он не смог ничего ответить, но по его глазам я понял: он гордится мной». В честь парализованного папы, «ПСЖ» организовал специальный дружеский матч против «Осера». Мишель присутствовал на этой игре, и его сын делал все, чтобы не подвести отца. В тот вечер Адриан забил два гола.

Но после развитие затянулось: «ПСЖ» отправил его в аренду в «Тулузу», где Рабьо засел в резерв. Возвращение в Париж также не принесло положительных эмоций: штаб Лорана Блана игнорировал Адриана даже в матчах Лиги 1. Так продолжалось до 2015 года, пока в дело не вступила «Рома». В то время римский клуб возглавлял Руди Гарсия, который давно видел в Рабьо огромный потенциал. Тренер «Ромы» нахваливал Адриана в своих интервью и при этом забывал упоминать о жесточайшей конкуренции в средней линии. Де Росси, Пьянич, Наингголан, Флоренци – 19-летнего парня в таком месте силы разорвало бы на части. «ПСЖ» закрыл переговоры с «Ромой». Но тут в дело вступила мама.

«ПСЖ» продолжает отклонять различные предложения. В клубе совершенно не понимают, что в его возрасте вредно сидеть в запасе, иначе французский футбол вскоре потеряет многообещающего полузащитника», − заявила в интервью Вероник Рабьо, которая еще и агент Адриана. Ее волну подхватил и сам сын, который публично раскритиковал руководство «ПСЖ» за игнорирование собственных интересов. В ответ Рабьо был крупно оштрафован «за чрезмерное желание уйти в аренду» и оставлен в Париже. «Я верю в этого парня. Я убежден, что Рабьо – это будущее «ПСЖ», именно поэтому я отказал всем желающим его арендовать», − заявил Блан летом 2015 года.

Прессинг мамы дал результат. Адриан все чаще выходил в основе «ПСЖ» и поражал своим прогрессом. За два последних сезона 21-летний игрок превратился из довольно неприметного опорника в центрхава с тончайшим чувством игры. Мягкое обращение с мячом, воздушная легкость при передвижении по полю и способность не по годам мудро управлять игрой свели с ума половину топ-клубов Европы. «Мое дело – играть в футбол. Всем остальным занимается мама», − скромно заявляет Рабьо.

Мнение, что Рабьо близок к хлипкому типу маменьких сынков, – поверхностный миф. Рабьо способен элегантно и в то же время жестко обезвредить соперника в центре поля. В критической ситуации Адриан отвечает любому, кто на него набрасываетя. Даже если это свой. И даже если это Златан. Однажды во время американского турне «ПСЖ» в матче с «Челси» пропустил гол. Ибрагимович бросился отчитывать Рабьо, на что тот вылил на шведа ведро французского мата. «Мама воспитывала меня культурным мальчиком, но в тот момент я весь горел от несправедливости. На повторе четко видно, что в пропущенном голе моей вины нет», − объяснял Рабьо.

Ибрагимович не извинился и через некоторое время снова поругался с Рабьо на тренировке. Шведу не понравилось, что опорник «ПСЖ» слишком часто отнимает у него мяч. Рабьо не испугался и ввязался с Иброй в рукопашной, которую разнял только капитан Тиаго Силва. Эта картина всерьез контрастирует с тем, что происходит у него дома. «Моей зарплатой по-прежнему распоряжается мама. Я не возражаю. Она – очень мудрая женщина, которой я полностью доверяю».

Сочетание бесстрашия на поле и покорности дома восхитило главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Летом он планирует забрать Рабьо к себе в команду. «Реал» − великий клуб, и если оттуда последует предложение, я его рассмотрю», − откровенно говорит Адриан. Но решать этот вопрос будет не он, а Вероник Рабьо – мама, которая создает для французского футбола будущего лидера.

Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Ибрагимович Златан Рабьо Адриан
Комментарии (3)
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piligrim1986
1490959186
на Луиза похож
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Hangeldi
1490972316
Классный игрок
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P10NER
1491023100
Пиарить любят всех
Ответить
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