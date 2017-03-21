«Сейчас я играю в гольф, дышу свежим воздухом, таскаю тяжелые сумки». Куда пропал Питер Одемвингие

«Болельщики во Франции до сих пор помнят его великолепную игру за «Лилль». Я вижу в Питере большой потенциал и уверен: он еще сможет показать себя в Лиге 1», − заявлял главный тренер «Марселя» Мичел. Шли последние числа января 2016-го. Испанский специалист испытывал большие проблемы с атакой, что как раз подходило для Одемвингие. Предложение «Марселя» стало для него спасением, тем более что его потихоньку доставали травмы. В каждом матче АПЛ Одемвингие нещадно били по ногам, и ему хотелось уехать в более спокойный французский чемпионат. Чемпионат, где он вырос как футболист.

Все изменилось за пару часов до закрытия трансферного окна. Когда все необходимые бумаги были готовы, «Сток Сити» неожиданно дал задний ход. Англичане повысили цену за трансфер, из-за чего переход Одемвингие в «Марсель» сорвался. То событие стало началом оглушительного падения для, возможно, самого колоритного форварда в истории московского «Локомотива».

Карьера нигерийца ранее уже трещала из-за проваленного январского трансфера. В 2013 году Одемвингие готов был заплатить недостающие 700 000 евро, чтобы перейти из «Вест Бромвича» к их прямым конкурентам из «КПР». Руководство «дроздов» сообщило об этом прессе, которая раздула инсайд до сенсации. Переход не состоялся. Уже на следующем домашнем матче Одемвингие жестко раскритиковали. «Моя жена пришла на стадион с ребенком. Но фанатов «Вест Бромвича» это не остановило, и они всю игру кричали про меня расистские речевки. Жена покидала стадион со слезами на глазах», − вспоминал Питер.

Лето прошлого года Одемвингие встречал свободным агентом. Какова была радость Питера, когда на него обратил внимание новичок АПЛ «Халл Сити» и лично Стив Брюс. По словам английских журналистов, Одемвингие с воодушевлением проходил просмотр, но перед заключением контракта в клубе прогремела «бомба». Пригласивший форварда Брюс разорвал контракт с «Халлом», разозлившись на пассивность клубных руководителей. «Всю карьеру мне не приходилось выбирать между двумя клубами. В каждый период жизни мной постоянно интересовалась одна команда», − признался Одемвингие. В октябре 2016 года ей стал «Ротерхэм Юнайтед», с которым он подписал трехмесячный контракт.

«У футболистов команды нет воли и желания побеждать. Они получают бешеные гонорары, в то время как фанаты тратят тяжело заработанные деньги на просмотр игры, которую смело можно назвать душем из фекалий. Пожалуйста, обдумайте свое решение по покупке клуба. Помимо денег, я готов рассмотреть обмен клуба на сломанную газонокосилку или мешок попкорна» − такое объявление повесил на Ebay один из фанатов «Ротерхэма», и это главное, что надо знать о делах команды. В 38 матчах «мельники» заработали 17 очков – такого откровенного аутсайдера Чемпионшип не видел очень давно.

Одемвингие был приглашен, чтобы исправить ситуацию и прекратить насмешки. Во втором своем матче с «Престоном» Питер отдал голевую передачу, после чего матч за матчем растворялся в заявке. Когда экс-игроку «Локо» становилось скучно, он пытался подражать Конору МакГрегору: в домашнем матче с «Лидсом», Одемвингие в стиле ирландца дал по челюсти футболисту «павлинов».

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Несмотря на дуракаваляние Питера, главный тренер «Ротерхэма» Пол Уорн захотел продлить его договор. «Я сказал Одемвингие, что хочу продлить с ним контракт до конца сезона. Надеюсь, он поможет нам побороться за спасение от вылета», − сказал Уорн. Ответ пришел тут же. «Питер отправил мне СМС-ку, в которой сообщил, что покидает наш клуб. Он собрал вещи и уезжает из города», − таковы были слова Пола через девять дней.

Из Ротерхэма Одемвингие чуть было не вернулся в Россию. «Мы действительно вели переговоры с одним из клубов РФПЛ. Они уже выходили на финальную стадию, но нам так и не удалось договориться о деталях сделки», − заявил агент экс-игрока «Локомотива» Владимир Дейнека. У Одемвингие также есть предложение из Азии, но сам игрок склоняется к тому, чтобы отвернуть его. «Вторую часть сезона я провожу, восстанавливаясь от травмы икроножной мышцы. Для этого я часто играю в гольф, дышу свежим воздухом и таскаю тяжелые сумки – это способствует восстановлению от моей травмы», − признался Питер.

Карьера Одемвингие подошла к своему последнему повороту. В его жизни все большее время занимают дети, которые не позволяют ему быть в курсе всех футбольных событий. Питер не тренируется уже третий месяц, а травма икроножной мышцы вместе с недавним разрывом «крестов» все чаще тормозит потенциальных рекламодателей перед кандидатурой Одевингие.

Но сам игрок не отчаивается. «Я бы очень хотел найти себе команду будущим летом. Планирую провести еще один сезон, потом, если повезет, попасть на ЧМ-2018, после чего я завершу карьеру», − делится планами Питер. Одемвингие в России уже и так давно свой, но именно сейчас для него самое нужное время, чтобы вспомнить «нулевые» и упрочить ту связь.