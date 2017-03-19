«Скоро он окажется в «Реале». Итальянец, который будоражит чемпионат Англии

Тренер Маурицио Сарри приходил из «Эмполи» в «Наполи», чтобы сделать клуб чемпионом. Результата по-прежнему нет, но команда стала играть веселее и интереснее. Сейчас в Италии радуются, что есть именно такой «Наполи». Мертенс, Кальехон, Инсинье – все они делают «Наполи» самой результативной командой Серии А. Поучаствовал в неаполитанской вечеринке и Маноло Габбиадини, который затем покинул клуб, едва не сломавший ему карьеру.

Сезон-2014/15 – лучший в карьере Маноло Габбиадини. Форвард начинал его в «Сампдории», где вместе строили команду чокнутый президент Массимо Феррера и тренер Синиша Михайлович. «Габбиадини может забить с любой позиции и с обеих ног. Он работал с Пиоли, Росси и Михайловичем. Маноло не до конца раскрыл свой талант, но впереди у него большое будущее», – верил в нападающего Стефано Лукини, заставший его еще в «Аталанте». В своем самом веселом футбольном году Габбиадини забил семь мячей за «Сампдорию». Зимой он сменил команду, перейдя в «Наполи» и наколотив за вторую половину еще восемь голов. «Сампдория» заработала на трансфере 12,5 миллионов евро.

У Бенитеса Габбиадини много не играл, но из-за ротации все равно находился на виду. Когда же в «Наполи» оказался Сарри, жизнь форварда превратилась в ужас. Новый тренер предпочитал играть одним составом, а Маноло отводил лишь роль джокера, да и то не во всех играх. Еще прошлой зимой Маноло порывался уйти из «Наполи», узнав об интересе «Вольфсбурга». Тогда трансфер заблокировал президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Сейчас, когда из Италии Габбиадини все-таки уехал, он благодарит всех вокруг, но о Сарри вспоминает лишь вскользь. В интервью тренер говорил, что Маноло Габбиадини – отличный игрок. Затем итальянский нападающий все равно оказывался вне состава, поэтому сам Габбиадини не считает своего бывшего тренера искренним человеком.

«Габбиадини просто не подходит под футбол Сарри. Клуб не может рисковать потерей очков, помогая одному игроку», – рассуждал в декабре ДеЛаурентис. К тому моменту с конкретным предложением в 20 миллионов евро на «Наполи» вышел «Эвертон». Но у ливерпульцев в составе есть забивной Лукаку, а Габбиадини явно не хотел менять скамейку на такое же сидение в запасе. В итоге за 17 миллионов его забрал «Саутгемптон». Случилось это уже под занавес трансферного окна, поэтому в Неаполе не стали требовать за игрока большую сумму.

В Англии Габбиадини начал так рьяно, что сразу заслужил публичную похвалу от главного тренера «Саутгемптона» Клода Пюэля. «У нас появился классный и техничный форвард, умеющий отлично завершать атаки. Габбиадини делает то, что нам действительно нужно», – распинался Пюэль. За три матча Премьер-лиги и финал Кубка лиги Маноло забил в общей сложности шесть мячей. Особенно запоминающимся получился финальный кубковый матч с «Манчестер Юнайтед». Там Маноло отличился дважды, а еще один его гол судья не засчитал из-за ошибочно зафиксированного офсайда. «Саутгемптон» лишился трофея, а в Англии снова пошли разговоры о какой-то дополнительной помощи для арбитров.

Все проблемы Габбиадини идут из психологии. «В «Наполи» я не был счастлив. Давно не испытывал ощущения вовлеченности в происходящее на поле. Буду честен, ведь и сам не ожидал, что смогу так удачно начать играть в Англии», – рассказывает Маноло о своих эмоциях. В «Саутгемптоне» решили построить командную игру так, чтобы передачи чаще шли именно на Габбиадини, а тот постоянно ощущал себя нужным. Из клубов Премьер-лиги от него пострадали «Сандерленд», «Вест Хэм» и «Уотфорд». Не зря английские болельщики признали Габбиадини лучшим игроком февраля.

Маноло Габбиадини обладает сумасшедшим потенциалом, который давно видели итальянские топ-клубы. Еще в 2012 году «Ювентус» за 11 миллионов забрал футболиста из «Аталанты». Потом эти деньги туринцы отбили на трансфере Маноло в «Сампдорию», хотя в игрока они до последнего верили. Интересно, что его старшая сестра Мелания – тоже известная личность, но только в женском футболе Италии. Их постоянно сравнивают по игровым качествам и манере игры, а внешне они серьезно напоминают друг друга.

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Удачное начало английской карьеры еще не гарантирует ее успешное продолжение. Однако Габбиадини обещает отдаваться матчам по полной, а в «Саутгемптоне» не хотят ему мешать. «Я играл с Маноло в «Сампдории», поэтому знаю, на что он способен. Габбиадини обладает настоящим умом футболиста. Если он продолжит играть так хорошо, то скоро окажется в «Реале», – резюмирует форвард Стефано Окака Чука. Бывшие партнеры пересеклись в матче «Уотфорда» и «Саутгемптона», где по личным голевым баллам выиграл Окака, забивший гол и отдавший голевой пас. Однако матч выиграл «Саутгемптон», неожиданно осознавший, что с такой интересной покупкой можно еще за что-то побороться.