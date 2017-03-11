Акинфеев – рекордсмен чемпионатов России. «Уфа» оказалась в зоне Лиги Европы. Дайджест событий дня

Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по «сухим» матчам, превзойдя достижение Яшина

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе команды на матч 19-го тура РФПЛ против «Томи» (4:0) и сохранил свои ворота в неприкосновенности на протяжении всей игры. Данная «сухая» встреча стала 161-й для 30-летнего вратаря в рамках чемпионатов России. Таким образом, россиянин установил рекорд для национального первенства, превзойдя достижение легендарного Льва Яшина, чей показатель остановился на отметке в 160 игр без пропущенных мячей. Всего же в активе Акинфеева за всю карьеру – 255 «сухих» матчей. Кроме того, голкипер стал обладателем самой длинной серии без пропущенных голов нынешнего сезона – 603 минуты.

Дзагоев обогнал Кокорина в зачете «Клуба 100»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, отметившийся в сегодняшнем матче 19-го тура РФПЛ с «Томью» (4:0), записал в свой актив 74-й гол в зачет «Клуба 100». Таким образом, на данный момент хавбек армейцев опередил нападающего «Зенита» Александра Кокорина, на счету которого на один мяч меньше. Напомним, «Клуб 100» – это проект, в который вступают российские футболисты, забившие 100 и более голов в официальных матчах на высшем уровне.

Игнашевич сравнялся с Семаком по числу игр в чемпионате России

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич сравнялся с бывшим хавбеком армейцев, а ныне главным тренером «Уфы» Сергеем Семаком по числу игр, проведенных в рамках чемпионата России. Сегодня 37-летний футболист вышел в стартовом составе красно-синих на матч 19-го тура РФПЛ с «Томью». В данный момент на счету Игнашевича и Семака по 456 поединков. Таким образом, действующему игроку ЦСКА нужно провести всего одну встречу, чтобы выйти по этому показателю в единоличные лидеры среди всех нынешних и бывших футболистов российского первенства.

Гол Витиньо в ворота «Томи» – самый быстрый в нынешнем розыгрыше РФПЛ

Сегодня проходит встреча 19-го тура РФПЛ ЦСКА – «Томь». Нападающий армейцев Витиньо поразил ворота гостей уже на 31-й секунде матча, установив тем самым рекорд нынешнего чемпионата России. До этого самым быстрым голом текущего розыгрыша российского первенства являлся мяч хавбека «Спартака» Квинси Промеса, огорчившему «Оренбург» на второй минуте в поединке седьмого тура.

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Ерохиным интересуются топ-клубы РФПЛ и команды из Европы, «Ростов» готов продать игрока за 7 миллионов

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сообщается, что устойчивый интерес к 27-летнему россиянину проявляют почти все ведущие клубы страны. Кроме того, за игрой хавбека следит ряд европейских команд. По информации источника, «Ростов» хочет выручить с продажи футболиста около 7 миллиона евро. В нынешнем сезоне РФПЛ Ерохин провел 13 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Терри летом может сменить «Челси» на другой клуб из АПЛ

Защитник «Челси» Джон Терри может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сообщается, что этой зимой 36-летний англичанин отказался от предложений «Сток Сити», «Вест Бромвича» и «Борнмута», чтобы завоевать с лондонским клубом чемпионский титул. По информации источника, летом футболист планирует перейти в качестве свободного агента в другой клуб из АПЛ, так как в «Челси» он потерял место в стартовом составе. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Терри провел пять матчей, в которых получил одну желтую карточку.

Гризманн не видит причин для ухода из «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своих планах на будущее. Форвард подчеркнул, что не намерен в ближайшее время уходить из мадридского клуба. Напомним, ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно 25-летнего француза желает приобрести «Манчестер Юнайтед». «Меня начинают утомлять разговоры о моем будущем. Я уже неоднократно заявлял, что очень счастлив в «Атлетико». В Мадриде отличная погода, а вместе со мной в команде выступают одни из лучших футболистов мира. Я чувствую себя здесь очень хорошо и не вижу причин для ухода», – сказал Гризманн.

РФПЛ. «Уфа» победила «Крылья Советов» и поднялась в зону Лиги Европы

В поединке 19-го тура РФПЛ «Уфа» в родных стенах с минимальным счетом переиграла «Крылья Советов». Единственный и победный гол на свой счет записал хавбек Иван Пауревич. Отметим, что после этой победы подопечные Сергея Семака поднялись на четвертое место, опередив «Краснодар» и «Ростов», которые проведут свои матчи в воскресенье и понедельник соответственно.