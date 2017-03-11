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    «Они называли меня обезьяной». Как Витиньо круто вернулся в ЦСКА


    3
    Голосов: 9
    11.03.2017 16:10
    В матче против «Томи» Витиньо забил самый быстрый гол российского сезона. «Бомбардир» − о том, почему бразилец провалился в России в первый раз и как он изменился за это время.
    СПОЙЛЕРЫ
    Витиньо уже записали в самые громкие трансферные провалы ЦСКА, но в армейском клубе ему собираются доверить роль центрального нападающего. Виктор Гончаренко усиленно работает с бразильским игроком и надеется выжать из него максимум − недаром же за него в свое время было уплачено 9,5 миллионов евро. Кроме позиции центрфорварда, Витиньо может рассчитывать на то, чтобы занять место дисквалифицированного Романа Еременко. Так или иначе, но применение южноамериканскому таланту в России наконец-то должно найтись.

    ЦСКА против «Ботафого»

    «Витиньо был вторым после Неймара в рейтинге молодых бразильских футболистов», − рассказывал Евгений Гинер в 2014 году. Президент ЦСКА, рекламируя уровень своего селекционного отдела, верно обозначил сложность трансфера. За Витиньо красно-синие серьезно поборолись. Но не с топ-клубами, а с «Ботафого».

    Бразильский клуб тогда претендовал на чемпионство или хотя бы на попадание в зону Кубка Либертадорес. 19-летний Витиньо постоянно получал место в основе и курировал атакующую линию команды. Его обожали болельщики и ценило руководство. Антон Евменов, бывший в то время спортивным директором ЦСКА, вспоминает, что Витиньо постоянно преследовали журналисты, и переговоры с ним проводились в затонированной машине. Витиньо уговаривал остаться в «Ботафого» сам Кларенс Зеедорф, который в то время был там капитаном. Но ЦСКА все-таки убедил вингера не продлевать контракт. Армейцы заплатили отступные − 9,5 миллионов евро − и привезли Витиньо в Москву.

    Трансферный провал

    Эти миллионы стали едва ли не самым неудачным вложением армейцев. Витиньо провел в РФПЛ два сезона, вымучив за это время только гол в ворота «Торпедо». «Мы не можем понять, что происходит с его адаптацией», − разводил руками Слуцкий через полгода после переезда бразильца в Россию. Кажется, Витиньо не адаптировался и через год: не было голов, не было острых атак. Все чудеса, которые футболист устраивал на родине, остались под солнечным южноамериканским небом. В ЦСКА же он потерял доверие тренера, играл за дубль, а потом уехал в аренду. Снова в Бразилию, но уже в «Интернасьонал».

    Чемпион России и бразильский аутсайдер

    Так получается, что результаты самого Витиньо и его клубов часто диаметрально различаются. Так, в 2014 году, когда ЦСКА стал чемпионом впервые за восемь лет, бразилец потерялся на скамейке запасных и выходил на поле лишь пять раз за сезон.

    Резюмируя его выступление в России, Слуцкий говорил, что главная проблема Витиньо − неспособность держать концентрацию. Если в Премьер-лиге он выпадал из игры, то, вернувшись в Бразилию, заиграл там значительно более эффективно. За два года (2015 и 2016) футболист забил больше 20 голов, в среднем проводя на поле по 80 минут.

    Но «Интеру» это не помогло. Команда из Порту-Алегри, которая еще два года назад боролась за чемпионство, вылетела в Серию B. А Витиньо забил почти половину всех голов клуба. Если в Москве бразилец страдал, когда его команда праздновала титул, то на родине он феерил в одиночестве, пока одноклубники грустили из-за вылета.

    Враг расистов

    Хорошая игра Витиньо не спасла его от атаки бразильских радикалов. «Они называли меня обезьяной и проклинали мою маму», − рассказывал он о поведении фанатов после выездного матча с «Гремио». Хотя тогда Витиньо даже не появился на поле.

    Кстати, в бразильском футболе он далеко не единственная жертва расистов. Несмотря на большой процент (почти 7%) афробразильцев, в стране выраженные проблемы с толерантностью. Особенной неприязнью отличаются южные штаты, в одном из которых как раз базируется «Гремио». Например, до эпизода с Витиньо его фан-клуб атаковал нескольких чернокожих судей. На их машины нападали, а их самих закидывали бананами.

    Другой человек

    После аренды на родину Витиньо повзрослел, научился проигрывать, узнал, что такое ненависть болельщиков. «Теперь он стал другим человеком», − резюмирует его близкий друг Марио Фернандес. Его позиция в ЦСКА после возвращения из Бразилии пока неясна. Гендиректор клуба роман Бабаев рассказывал «Спорт ФМ», что тренерский штаб рассматривает Витиньо на место Еременко.

    При этом в «Интернасьонале» футболист чаще всего играл центрфорварда, а эта позиция у армейцев сейчас проработана недостаточно хорошо. Статистика Витиньо лучше, чем у Чалова, поэтому вполне вероятно, что он возьмет на себя завершающие удары армейских атак.

    В любом случае уже сейчас понятно, что бразильца делают ключевым игроком линии нападения. Тренер относится к нему особенно внимательно: Витиньо рассказывал, что на сборах Гончаренко за руку водит его по полю, объясняя нужные задачи и акцентируя внимание на том, как действовать в отдельных эпизодах. В матче с «Зенитом» Витиньо вышел на замену. Игру с «Томью» же бразилец начал с первых минут, сумев забить уже на 31-й секунде встречи. Этот гол стал самым быстрым в нынешнем розыгрыше РФПЛ. Дальше все должно быть еще круче.

    Какие события сделают эту весну незабываемой

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА, Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +98

      Victor1961 12 марта 2017, 08:31

      Может хоть один толковый нападающий появится. Во, уж и гол забил!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 12 марта 2017, 08:05

      ....а еще - земляным червяком! )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 марта 2017, 05:01

      Все бразильцы перед олимпиадой, да и сам Пеле утверждали, что Бразилия не знает расовой проблемы. Вот-те нааа. Чего только ни соврешь ради рекламы.

      0
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      Рейтинг: +25

      KoS12 12 марта 2017, 00:16

      "Так, в 2014 году, когда ЦСКА стал чемпионом впервые за восемь лет"

      автор, учимся считать... ЦСКА чемпион в сезоне 2006. следующий триумф в лиге был в сезоне 2012/13... это через 7 лет(6 сезонов)...

      2
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 11 марта 2017, 22:35

      В каждую страну по Дробышевскому, поднимать уровень толерантности.

      -1
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      Рейтинг: +29

      Make25 11 марта 2017, 17:18

      Была же эта статья уже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 11 марта 2017, 17:15

      Видно,что Витек добавил в агрессии на поле, в хорошем смысле слова!!! Видимо Ганчаренко достучался до него и результат будет!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55

      Vaval 11 марта 2017, 16:46

      Расисты в Бразилии? Он же все там черные

      3
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    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 2 марта 2017, 15:49

      не до конца верится, что заиграет, но надеюсь я не прав

      4
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    • ...
      Рейтинг: +26

      xXx7090 2 марта 2017, 14:58

      Удачи Витёк!

      4
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