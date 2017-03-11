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  • «Они называли меня обезьяной». Как Витиньо круто вернулся в ЦСКА

«Они называли меня обезьяной». Как Витиньо круто вернулся в ЦСКА

ЦСКА против «Ботафого»

«Витиньо был вторым после Неймара в рейтинге молодых бразильских футболистов», − рассказывал Евгений Гинер в 2014 году. Президент ЦСКА, рекламируя уровень своего селекционного отдела, верно обозначил сложность трансфера. За Витиньо красно-синие серьезно поборолись. Но не с топ-клубами, а с «Ботафого».

Бразильский клуб тогда претендовал на чемпионство или хотя бы на попадание в зону Кубка Либертадорес. 19-летний Витиньо постоянно получал место в основе и курировал атакующую линию команды. Его обожали болельщики и ценило руководство. Антон Евменов, бывший в то время спортивным директором ЦСКА, вспоминает, что Витиньо постоянно преследовали журналисты, и переговоры с ним проводились в затонированной машине. Витиньо уговаривал остаться в «Ботафого» сам Кларенс Зеедорф, который в то время был там капитаном. Но ЦСКА все-таки убедил вингера не продлевать контракт. Армейцы заплатили отступные − 9,5 миллионов евро − и привезли Витиньо в Москву.

Трансферный провал

Эти миллионы стали едва ли не самым неудачным вложением армейцев. Витиньо провел в РФПЛ два сезона, вымучив за это время только гол в ворота «Торпедо». «Мы не можем понять, что происходит с его адаптацией», − разводил руками Слуцкий через полгода после переезда бразильца в Россию. Кажется, Витиньо не адаптировался и через год: не было голов, не было острых атак. Все чудеса, которые футболист устраивал на родине, остались под солнечным южноамериканским небом. В ЦСКА же он потерял доверие тренера, играл за дубль, а потом уехал в аренду. Снова в Бразилию, но уже в «Интернасьонал».

Чемпион России и бразильский аутсайдер

Так получается, что результаты самого Витиньо и его клубов часто диаметрально различаются. Так, в 2014 году, когда ЦСКА стал чемпионом впервые за восемь лет, бразилец потерялся на скамейке запасных и выходил на поле лишь пять раз за сезон.

Резюмируя его выступление в России, Слуцкий говорил, что главная проблема Витиньо − неспособность держать концентрацию. Если в Премьер-лиге он выпадал из игры, то, вернувшись в Бразилию, заиграл там значительно более эффективно. За два года (2015 и 2016) футболист забил больше 20 голов, в среднем проводя на поле по 80 минут.

Но «Интеру» это не помогло. Команда из Порту-Алегри, которая еще два года назад боролась за чемпионство, вылетела в Серию B. А Витиньо забил почти половину всех голов клуба. Если в Москве бразилец страдал, когда его команда праздновала титул, то на родине он феерил в одиночестве, пока одноклубники грустили из-за вылета.

Враг расистов

Хорошая игра Витиньо не спасла его от атаки бразильских радикалов. «Они называли меня обезьяной и проклинали мою маму», − рассказывал он о поведении фанатов после выездного матча с «Гремио». Хотя тогда Витиньо даже не появился на поле.

Кстати, в бразильском футболе он далеко не единственная жертва расистов. Несмотря на большой процент (почти 7%) афробразильцев, в стране выраженные проблемы с толерантностью. Особенной неприязнью отличаются южные штаты, в одном из которых как раз базируется «Гремио». Например, до эпизода с Витиньо его фан-клуб атаковал нескольких чернокожих судей. На их машины нападали, а их самих закидывали бананами.

Другой человек

После аренды на родину Витиньо повзрослел, научился проигрывать, узнал, что такое ненависть болельщиков. «Теперь он стал другим человеком», − резюмирует его близкий друг Марио Фернандес. Его позиция в ЦСКА после возвращения из Бразилии пока неясна. Гендиректор клуба роман Бабаев рассказывал «Спорт ФМ», что тренерский штаб рассматривает Витиньо на место Еременко.

При этом в «Интернасьонале» футболист чаще всего играл центрфорварда, а эта позиция у армейцев сейчас проработана недостаточно хорошо. Статистика Витиньо лучше, чем у Чалова, поэтому вполне вероятно, что он возьмет на себя завершающие удары армейских атак.

В любом случае уже сейчас понятно, что бразильца делают ключевым игроком линии нападения. Тренер относится к нему особенно внимательно: Витиньо рассказывал, что на сборах Гончаренко за руку водит его по полю, объясняя нужные задачи и акцентируя внимание на том, как действовать в отдельных эпизодах. В матче с «Зенитом» Витиньо вышел на замену. Игру с «Томью» же бразилец начал с первых минут, сумев забить уже на 31-й секунде встречи. Этот гол стал самым быстрым в нынешнем розыгрыше РФПЛ. Дальше все должно быть еще круче.

Какие события сделают эту весну незабываемой

ЦСКА Интернасьонал Витиньо Гончаренко Виктор
Комментарии (21)
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vovan55
1488421281
будем надеяться что проявит себя...
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igormaddog
1488422072
Удачи ему!!!
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umarjon1935
1488425712
Удачи тебе, Витиньо
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pegas1276
1488427702
Удачи и больше забитых голов, как говорится время покажет, ждемс )))
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Dgad
1488436920
Удачи и главное без травм,
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бардачок
1488438744
Отгрузи Зениту трёшку!!!!
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hunta
1488445046
Как в известном фильме - " поживём, увидим...".
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chempion_cska
1488453048
Ждем от Витиньо голов в ворота Зенита в 18-м туре РПЛ! Удачи!
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xXx7090
1488455935
Удачи Витёк!
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LINED
1488458958
не до конца верится, что заиграет, но надеюсь я не прав
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