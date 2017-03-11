«Теперь он живет ночной жизнью». Как деградирует лучший левый защитник мира

Расизм и Евро

На чемпионат Европы сборная Австрии приезжала командой-сенсацией. От нее ждали крутых результатов, но сольные косяки Драговича, Алабы и других игроков австрийцев подвели. Австрия заняла последнее место в группе с Португалией, Венгрией и Исландией. Всеми тремя прошедшими в плей-офф командами европейские зрители восхищались. Австрийцев же только поливали грязью. Тем более что чудеса начались еще до Евро.

Давид Алаба в сборной играет полузащитника. Он выходил во всех трех матчах группового этапа, но не отметился полезными действиями. «Критика после Евро сделала меня сильнее. Это новый опыт, ведь я еще слишком молод. Чемпионат Европы позволил мне стать личностью», – говорил об отношении к провалу сам Алаба.

Уже после Евро, пока клубный сезон еще не стартовал, Алаба снимался в рекламе австрийского предприятия мебели Kika. «Я есть kika», – утверждал Давид в одной из частей ролика. Интернет-активисты сняли на это дело пародию, представив, что Алаба называет себя негром. При этом у футболиста африканские корни. Его отец родом из Нигерии, а мать – филиппинка. «Расизм выводит нас из себя. Это непозволительно», – представители Kika возмущались, но на ситуацию повлиять не смогли. С того момента Давид Алаба начал ломаться психологически.

Любовь к Гвардиоле

Защитника «Баварии» подкосило и другое важное событие. Гвардиола решил уехать в Англию, чтобы построить в «Манчестер Сити» подобие топ-клуба. В жизни Давида наличие Гвардиолы играло серьезную роль. «Он очень страстный футболист, который войдет в историю «Баварии». Алаба может играть везде», – говорил про австрийца сам Гвардиола. «Благодарен Пепу за те вещи, которые он делал со мной. Было большой радостью работать с таким высококлассным специалистом», – радостно отвечал Давид Алаба. Теперь австрийский игрок пытается сработаться с Анчелотти, но дело двигается туго.

Австриец подлизывался к новому тренеру, рассказывая, как хорошо играть и тренироваться под его руководством. Анчелотти ставил его в состав на разные позиции, но быстро понял, что перед ним не тот Алаба, что был раньше. «Думаю, он должен прибавить. Я верю в это», – пытался взбодрить своего игрока Анчелотти. Говорят, сейчас Карло окончательно разочаровался и захотел видеть вместо Алабы итальянца Дармиана. Якобы для «Баварии» его игра подходит больше, чем футбол деградирующего австрийского защитника.

При этом на Алабу «Бавария» установила приличный ценник. Только при предложении в 80 миллионов евро немцы готовы разговаривать о потенциальном трансфере. «Реал» летом предлагал 65 миллионов, но баварцы потребовали приплюсовать к этому переход Пепе. С «Манчестер Сити» договориться тоже не удалось, поэтому за Гвардиолой футболист не пошел. Сейчас из реальных претендентов пока на горизонте только «МЮ», где есть деньги и Жозе Моуринью, но маловато звезд. Раньше «Бавария» ни за что не отпустила бы Давида в другую команду. Сейчас все поменялось.

Сербия и ночной клуб

Осенью Давид Алаба пережил новое разочарование в сборной Австрии. Австрийцы проиграли команде Сербии со счетом 2:3, а на утро газеты вышли с громкими заголовками. Дело в том, что австрийского защитника заметили в ночном клубе. На фоне такого обидного поражения сборной это вызвало гнев журналистов и болельщиков. «Теперь он живет ночной жизнью», – с таким посылом подавались рассказы о том, каким плохим игроком оказался Давид Алаба.

«Ранее Алаба был почти неприкосновенным. Впервые в своей карьере он столкнулся с таким напором общественности. Теперь он будет думать, как себя вести. Это хорошо повлияет на процесс его созревания», – высказал мнение опытный австрийский нападающий Марк Янко. С того момента пошли разговоры, что Давид Алаба стал еще и крутым тусовщиком, окончательно испортившимся под влиянием денег и популярности.

«Жесткий результат и жесткая игра, но мы продолжим бороться», – отреагировал Давид Алаба на то самое поражение от Сербии. О словах критики в свой адрес он говорит еще проще. «Все это в чем-то заставляет меня гордиться собой. Ожидания от меня в некоторых моментах даже слишком высоки, ведь я давно показываю, что являюсь хорошим игроком», – пытается быть позитивным австриец. В этот момент его продолжают унижать.

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Кранкль против Алабы

Бывший нападающий сборной Австрии Ханс Кранкль вообще считает, что Алаба – один из самых переоцененных игроков современности. «На Евро Алаба был не в форме, что стало причиной провала сборной. В «Баварии» Алаба выглядит намного лучше, потому что вокруг него находятся мировые звезды. Там он играет совсем другую роль», – сказал Кранкль, сильно задев Давида и его самолюбие.

За Давида Алабу ответил его отец. «Нам не нравится, как к Давиду относятся в Австрии. Кранкль позволяет себе такие слова. Но кто он такой? В «Баварии» тоже задаются вопросом, почему на игрока идут такие нападки», – отметил Джордж Алаба. Давида в шестой раз подряд признали лучшим футболистом года в Австрии, немного поддержав критикуемого парня.

«Теперь Алаба понимает, что такое физическое и психологическое давление. Пусть он сейчас не всегда играет на своем уровне, но не все так плохо. Мы должны просто помогать ему развиваться», – утверждает главный тренер австрийской сборной Марсель Коллер. Уж он понимает, что Давид Алаба – лицо этого поколения игроков из Австрии. Если футбольный мир потеряет его, то австрийцам еще долго придется ждать появления звезды такого же масштаба.

Ложка меда

ESPN составил рейтинг лучших левых защитников мира, где Алаба занял почетную первую строчку. При этом он даст фору многим универсалам мирового футбола, так как может закрыть любую позицию на левом фланге, сыграть в центре обороны и полузащиты. Алаба по-прежнему принимает участие почти во всех матчах Бундеслиги. В нынешнем сезоне он уже забил два гола и сделал три голевых паса. За последние три года это лучшие статистические показатели австрийца по развитию сезона.

Алаба по-прежнему дружит с Франком Рибери – человеком, помогавшим Давиду взрослеть и развиваться в начале баварской карьеры. Они вместе посещают различные мероприятия, а француз не дает Давиду окончательно раскиснуть. По примеру того, как раньше поступал Рибери, сейчас Давид Алаба посещает тренировки молодежной команды «Баварии», делая подарки талантливым футболистам. Недавно же Рибери, Рафинья и Алаба вообще переоделись в уборщиков, сыграв в футбол с ребятами из обычного двора.

«Я твердо решил, что ближайшие годы хочу провести в «Баварии». Благодарен, что нахожусь в одном из лучших клубов мира. Здесь мой настоящий второй дом», – говорит Алаба, намекая на стабильное и хорошее будущее. Сейчас он хочет доказать, что по-прежнему нужен «Баварии». Карло Анчелотти намекает, что изменений в составе во время решающего отрезка сезона не будет. Алаба получает шанс на возрождение. Если же им не воспользоваться, провальная катавасия продолжится уже летом.

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