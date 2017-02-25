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    «Бавария» забила «Гамбургу» 44 гола за 7 матчей. Как так вышло?


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    Голосов: 2
    25.02.2017 20:20
    В юбилейном 1000-м Карло Анчелотти «Бавария» размазала по «Альянц-Арене» «Гамбург». Впрочем, произошло это далеко не впервые. Кошмары в Мюнхене для него длятся седьмой год.

    В период с 2005-го по 2010-й «Бавария» и «Гамбург» играли практически с одинаковыми счетами, причем гамбургский клуб нередко побеждал, да и больше двух голов никто из этих клубов не забивал вообще.

    А дальше для «Гамбурга» наступило время кошмаров.

    В марте 2011 года «Бавария» расстреляла «Гамбург» шестью безответными мячами, половину из которых забил Роббен. Следующая встреча на «Альянц-Арене» также ничего хорошего для гостей не сулила – 0:5 менее чем через полгода, еще и гол от Олича, который успел поиграть за «Гамбург».

    Дальше был март 2013-го. Тут уж не какие-то пять пропущенных голов, все закончилось крышесносящими 2:9, и особенно расстарался сделавший покер Писарро. 1:3 в декабре того же года были чуть ли не успехом.

    14 февраля 2015-го «Гамбург» сильно испортил праздник всем влюбленным в своем городе, сгорев в Мюнхене аж 0:8, дублями отметились Мюллер, Гетце и Роббен. И день в день ровно через полгода игроки «Гамбурга» поехали на «Альянц-Арене», чтобы пропустить пять.

    В общем, выездные матчи с «Баварией» в нечетные года превращаются для «Гамбурга» в дикий кошмар. Потому что сегодня состоялся очередной ужас. Мюнхен же развлекался как мог, забивая мячи на любой вкус. Итог – 8:0 в пользу «Баварии».

    Похоже, в 2019 году болельщикам «Гамбурга» перед игрой в Мюнхене лучше просто не включать телевизор.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 26 февраля 2017, 11:18

      в следующем сезоне баварии нужно обыграть их со счетом 11-0

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 26 февраля 2017, 09:05

      Нормально!!! Ежегодный разгром!!!

      0
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      Рейтинг: +42

      Дима97 25 февраля 2017, 20:44

      как обычно,ставочка проходит каждый год

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 25 февраля 2017, 20:36

      гамбургу соболезнования

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