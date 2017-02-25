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  • «Бавария» забила «Гамбургу» 44 гола за 7 матчей. Как так вышло?

«Бавария» забила «Гамбургу» 44 гола за 7 матчей. Как так вышло?

В период с 2005-го по 2010-й «Бавария» и «Гамбург» играли практически с одинаковыми счетами, причем гамбургский клуб нередко побеждал, да и больше двух голов никто из этих клубов не забивал вообще.

А дальше для «Гамбурга» наступило время кошмаров.

В марте 2011 года «Бавария» расстреляла «Гамбург» шестью безответными мячами, половину из которых забил Роббен. Следующая встреча на «Альянц-Арене» также ничего хорошего для гостей не сулила – 0:5 менее чем через полгода, еще и гол от Олича, который успел поиграть за «Гамбург».

Дальше был март 2013-го. Тут уж не какие-то пять пропущенных голов, все закончилось крышесносящими 2:9, и особенно расстарался сделавший покер Писарро. 1:3 в декабре того же года были чуть ли не успехом.

14 февраля 2015-го «Гамбург» сильно испортил праздник всем влюбленным в своем городе, сгорев в Мюнхене аж 0:8, дублями отметились Мюллер, Гетце и Роббен. И день в день ровно через полгода игроки «Гамбурга» поехали на «Альянц-Арене», чтобы пропустить пять.

В общем, выездные матчи с «Баварией» в нечетные года превращаются для «Гамбурга» в дикий кошмар. Потому что сегодня состоялся очередной ужас. Мюнхен же развлекался как мог, забивая мячи на любой вкус. Итог – 8:0 в пользу «Баварии».

Похоже, в 2019 году болельщикам «Гамбурга» перед игрой в Мюнхене лучше просто не включать телевизор.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Германия. Бундеслига Германия Бавария Гамбург
Комментарии (6)
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тётя ASYA
1488044184
гамбургу соболезнования
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Дима97
1488044652
как обычно,ставочка проходит каждый год
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VeniaminS
1488089143
Нормально!!! Ежегодный разгром!!!
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mihail1980
1488097095
в следующем сезоне баварии нужно обыграть их со счетом 11-0
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