«Бавария» забила «Гамбургу» 44 гола за 7 матчей. Как так вышло?

В период с 2005-го по 2010-й «Бавария» и «Гамбург» играли практически с одинаковыми счетами, причем гамбургский клуб нередко побеждал, да и больше двух голов никто из этих клубов не забивал вообще.

А дальше для «Гамбурга» наступило время кошмаров.

В марте 2011 года «Бавария» расстреляла «Гамбург» шестью безответными мячами, половину из которых забил Роббен. Следующая встреча на «Альянц-Арене» также ничего хорошего для гостей не сулила – 0:5 менее чем через полгода, еще и гол от Олича, который успел поиграть за «Гамбург».

Дальше был март 2013-го. Тут уж не какие-то пять пропущенных голов, все закончилось крышесносящими 2:9, и особенно расстарался сделавший покер Писарро. 1:3 в декабре того же года были чуть ли не успехом.

14 февраля 2015-го «Гамбург» сильно испортил праздник всем влюбленным в своем городе, сгорев в Мюнхене аж 0:8, дублями отметились Мюллер, Гетце и Роббен. И день в день ровно через полгода игроки «Гамбурга» поехали на «Альянц-Арене», чтобы пропустить пять.

В общем, выездные матчи с «Баварией» в нечетные года превращаются для «Гамбурга» в дикий кошмар. Потому что сегодня состоялся очередной ужас. Мюнхен же развлекался как мог, забивая мячи на любой вкус. Итог – 8:0 в пользу «Баварии».

Похоже, в 2019 году болельщикам «Гамбурга» перед игрой в Мюнхене лучше просто не включать телевизор.