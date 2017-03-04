«Очень сложно верить в клуб, когда все так плохо». Почему разваливается «Гамбург»

Когда-то «Гамбург» был совсем другим. Например, в 70-80-х, когда клуб трижды становился чемпионом страны и брал европейские кубки. За свою историю «горожане» стали шестикратными чемпионами Германии, выигрывали три кубка, а также Кубок кубков и Кубок европейских чемпионов. Но все изменилось на рутину конца 90-х и кризис 2000-х.

Нынешний «Гамбург» − одна из тех команд, где проблему видят в тренере. С 2001 года там сменилось 12 специалистов. Плюс практически не удерживают собственных талантов. Чалханоглу, Джонатан Та, Сон Хын Мин − эти парни раскрылись в других клубах, а «Гамбург» остался без звезд.

Если взглянуть на статистику чемпионатов с 2011-го, то команда один сезон тонет в кризисе и удачно выбирается из него на следующий год. Восьмое место, далее 15-е, потом седьмое и два подряд 16-х. Стабильная нестабильность, которая в прошлом сезоне укрепилась десятым местом.

«Я думаю, мы внизу, потому что недостаточно хороши. Я поддерживаю команду всегда, но очень сложно верить в них, когда в клубе все так плохо. Мы великий клуб и не должны балансировать на грани вылета каждый год. Становится все сложнее верить в них», − рассказывает Петер Шмидт, болельщик с 20-летним стажем.

Журналисты и фанаты считают, кто «Гамбург» убивает менеджер Дитмар Байерсдорфер . Его регулярно освистывают трибуны, которые всеми способами требуют увольнения. Фигура главного тренера Маркуса Гиздола также вызывает вопросы. Есть мнение, что Гиздол просто не способен вывести команду из кризиса, потому что до этого он чуть не утопил «Хоффенхайм». С ним, несмотря на девятое место в сезоне-2013/14, «Хоффе» пропустили 70 мячей и этим установили антирекорд клуба. После неудачных результатов Гиздол был уволен в октябре 2015 года. Почти через год его пригласил «Гамбург», уволивший Бруно Лаббадию.

Другой болельщик команды, Мартин Старк, считает, что команда утратила свою идентичность. Таким «Гамбург» был во времена Зеелера и перестал быть в настоящем времени. «Трудно сказать, что представляет собой Гамбург сейчас. Мы могли бы чего-то достичь, играй сейчас Зеелер. Мне остается лишь верить в клуб, за который я много лет переживаю. Если мы вылетим, то, по крайней мере, сможем выигрывать матчи во второй бундеслиге», − шутит Старк.

Еще один человек, чья работа вызывает кучу вопросов – президент Йенс Мейер. Успешный директор портовой администрации Гамбурга, Майер совмещает эту должность с работой в клубе. При этом, кстати, считается, что Майер, опуская клуб, успешно управляет портом.

Результаты сезона такие же хаотичные, как игра последних лет. Начала чемпионат команда невнятно, из-за чего уволили Лаббадию. А ведь он проиграл «Баварии» всего в один мяч. К сожалению, четыре поражения и ничья на старте – не то, на что рассчитывало руководство, и с Бруно попрощались. Результаты Гиздоля тоже не блещут, но все-таки отдельно здесь стоят победы над «Байером» и «РБ Лейпцигом». В остальном, команда бодается со своими конкурентами «Аугсбургом» и «Дармштадтом» и не причиняет проблем командам из верхней половины.

«Динозавры» играют играть от обороны, рассчитывая на контратаки и стандарты. Также «Гамбург» часто играет через фланги (особенно через левый), где выделяются Костич (2 гола, 2 голевых передачи) и Мюллер (4+6) – одни из лучших игроков команды. Неплохо выглядят Грегорич (4+1) и Холтби (4 ассиста). Как всегда, уверен на линии Адлер. Оборону зимой укрепил Пападопулос, который уже забил своей бывшей команде «Байеру».

Ну а от финансовых проблем клуб, похоже, не страдает. В зимнее трансферное окно «Гамбург» подписал в центр полузащиты 21-летнего бразильца Уолеса более чем за девять миллионов евро. Тот сначала помог команде обыграть «Кельн» в Кубке, а затем отлично отыграл с «Лейпцигом» – совершил целых семь перехватов (гораздо больше, чем остальные игроки в матче), да еще и забил классный гол головой.

Уолесом уже вовсю интересуются клубы АПЛ – пока не элита, но от «Эвертона» бразильский полузащитник наверняка не откажется в будущем. Пока же аутсайдер Бундеслиги, позволяющий себе вываливать немалые деньги на покупки футболистов, отчаянно пытается выползти из зоны вылета. Удерживая притом свою любимую стабильную нестабильность: порвать 3:0 вторую команду чемпионата, но уступить 0:8 первой – это и есть основная характеристика нынешнего «Гамбурга». Скучно не будет. Вопрос, в какой лиге в следующем году.