«А мы доживем до чемпионства?». Что «Динамо» рассказывает своим фанатам

Все началось со странной афиши. Встречу назначили на 16:15 (!), в будний день (!!), в Новогорске (!!!). Если вы не знакомы с подмосковными символами, то знайте: пробки на Ленинградском шоссе и ближайших дорогах практически круглосуточно добавляют в «Яндекс.Карты» болезненно красный. А для тех, у кого свободного времени еще больше, клуб заботливо предлагал матч-разогрев с «Чертаново» из второй лиги. Зато в «Динамо» предоставили автобусы до базы от метро «Речной вокзал», а отсутствие трибуны у поля компенсировали бесплатными пирожками и горячим чаем.

Внезапным бонусом стал гол «Чертаново», потому что после него Калитвинцев прямо во время встречи с болельщиками начнет разбирать игру команды. Тренер процитирует Пастернака и поставит «Динамо» в один ряд с «Реалом», «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед», объясняя, что этих клубов нет товарищеских матчей в мотивационном плане. Для успокоения Калитвинцев снова повторит: результаты на сборах − не важны. Солнце контрастно пробивалось сквозь бетонно-серые облака в небе над Новогорском. Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев этих декорациях отметит, что база − все, что осталось у клуба после эпохи Ротенберга, Аджоева и компании. Когда пришлось продать последнюю недвижимость (пусть и все еще не достроенную) в Петровском парке, чтобы погасить долги и не стать банкротом.

Небольшие группы болельщиков плелись в сторону зала, где пройдет встреча. Здесь собрались люди всех возрастов. Кто-то просто бросил занятия в университете или рабочие места, кто-то взял отгул или прикинулся больным.

Вся важность истории в том, что болельщики «Динамо» не встречались с руководством и игроками уже несколько лет. Так что тем для разговора накопилось достаточно. При этом большинство из них были явно не самые приятные: клуб впервые в истории вылетел в ФНЛ. Возможно, по этой причине, от команды на разговор отправились только тренер Калитвинцев и ряд футболистов, к которым фанаты сейчас наиболее лояльны. Кирилл Панченко признался, что счастлив стать «полноценным» игроком «Динамо» после подписании контракта и добавил под одобрительные аплодисменты: «За полгода, проведенные здесь, я понял, что «Динамо» − моя команда».

Александр Сапета отвечал на вопрос юного болельщика о сроках ближайшего чемпионства в РФПЛ: точно ли он доживет до бело-голубого золота. «А мы доживем?» − шутили на это фанаты за сорок. Люк Уилкшир рассказывал, как переживал из-за прошлогодних результатов команды, а Антон Шунин − извинялся за худший сезон в истории клуба и по-капитански брал ответственность на себя. Также вратарь отметил: настоящая команда была в клубе только в 2008-м (бронза чемпионата России) и сейчас. В ответ игроков хвалили за горящие глаза, классный футбол второй половины 2016-го и совместные послематчевые заряды «Только Яшин,только «Динамо».

Еще фанаты очень хотели встречи с Павлом Погребняком и Виталием Дьяковым, из-за которых «бело-голубые» почти всю зиму не могли регистрировать новичков. Те обращались в палату по разрешению споров РФС и судились по зарплатным долгам. Калитвинцев успокоил присутствующих: забывший про голы Погребняк проигрывает конкуренцию и сидит в запасе, а Дьяков вообще отправлен в «Динамо-2».

Напряженной беседа стала во время общения с руководством. Председателя совета директоров «Динамо» Юрия Белкина мучили вопросами, чем же он столько лет занимается в клубе. Тот недоумевал от такого внимания к себе, но на вопрос так и не ответил. За коллегу вступились Евгений Муравьев и ведущий вечера Дмитрий Дерунец. Их спросили о том, почему мероприятие назначили так рано и так неудобно. Муравьев объяснил, что встреча с болельщиками будет после сезона, а это была всего лишь «открытая тренировка».

Далее посыпались целые горсти вопросов о проблемах, которые, казалось, заботили болельщиков куда больше тех, кто за них должен нести ответственность. Отсутствие манежа для тренировок учеников академии, маленький ассортимент атрибутики в магазине и низкое качество продукции, пересечение по времени матчей футбольной и хоккейных команд и многое другое. Генеральный директор твердо пообещал во всем разобраться.

Кульминацией вечера стал вопрос болельщика-юриста. Он спрашивал, будет ли «Динамо» обращаться в прокуратуру, счетную палату и другие органы, чтобы привлечь к ответственности экс-президента Бориса Ротенберга. Именно его многие фанаты считают главным виновником всех финансовых проблем. Евгений Муравьев долго говорил о том, что такие планы есть, работа ведется, а потом выдал почти сенсационное признание — этот процесс УЖЕ запущен, а новости с какой-либо конкретной информацией будут известны позднее.

Несмотря на море негатива, которое преследует «бело-голубых» уже много сезонов подряд, казалось, что все остались довольны проведенным совместно днем. Гости базы в Новогорске лично пообщались с игроками, сделали фото и получили автографы. Было много улыбок и позитива, а главный итог: фанаты у «Динамо» все-таки есть. Такие, которые переносят свою преданность на любые условия и, например, даже сейчас просто радуются, что Калитвинцев сколотил невероятную для этих обстоятельств банду, заставившую поверить в хэштег #ВФНЛНиштяк.

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