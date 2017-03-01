Какие события сделают эту весну незабываемой

«Ростов» удивит «МЮ» и прогремит на всю Европу

Уже удивляли и гремели, только было это по итогам матчей с «Аяксом» и «Баварией», да и в Мадриде «Атлетико» еле уцелел после вице-чемпиона России. Столкновение Бердыева и Моуринью – настоящий тактический квест, начиненный суперзвездами английской команды и нашими «мужиками» (прозвище «Ростова» уже давно закреплено). Если наши не пройдут, то хотя бы пошумят. Так, чтобы о тренере по фамилии Berdyev у Моуринью было как можно меньше приятных воспоминаний.

Лигу Европы выиграют англичане или итальянцы

В общем те, которым, кажется, абсолютно наплевать на этот турнир. На самом деле для англичан это объясняется неумением побеждать на всех фронтах, для итальянцев –нежеланием зависать там, где мало платят. Впрочем, международные кубки в Англию и Италию в этом веке заезжали крайне мало, поэтому эти страны захотят прекратить евролузерство. Да и от финала «Манчестер Юнайтед» – «Рома» нейтральный фанат бы вряд ли отказался.

Лигу чемпионов кто-то выиграет впервые

Из всех участников 1/8 финала, в музее которых еще нет Кубка чемпионов, наибольшие шансы у «ПСЖ» и «Манчестер Сити»: парижане оглушительно поиздевались над самой «Барселоной», а у англичан в Европе наконец-то прорезался характер. «Севилью» и «Наполи» тоже интересно было бы представить в финале, но вряд ли их туда кто-то пустит. Многие же будут желать победы в Лиге чемпионов мадридскому «Атлетико», проигравшему два решающих матча за три года. Так и пусть! При всем уважении к «Реалу», «Барселоне», «Баварии» и их фанатам – Лиге нужен новый чемпион.

«Лейпциг» не отпустит «Баварию» в Бундеслиге

Помните начало мая прошлого года? Сказка «Лестера» длинной в несколько месяцев все-таки случилась – маленький клуб стал чемпионом Англии, а с ним праздновали все вокруг. У «Лейпцига» такое коллективное счастье невозможно – команду по определенным причинам любят во много раз меньше, но вторая магическая развязка, когда аутсайдер рвется в чемпионы – пришлась бы очень кстати. В АПЛ, Серии А и, возможно, Примере, все примерно ясно, французский чемпионат смотрят редко. Поэтому осталась только Бундеслига, где гегемония «Баварии» и так уже сильно затянулась.

Стадион «Краснодара» признают лучшим в мире

Случится ли это на шестой день весны станет ясно. «Арена Краснодар» попала в десятку лучших стадионов, построенных в 2016 году. Конкурировать приходится с итальянцами, немцами, британцами, поляками, австрийцами, есть даже арена из Ганы и целых три стадиона в Турции. Но мы пока не можем себе представить стадион круче краснодарского. Надеемся услышать новость о его победе уже 6 марта.

В сборной России появится новая звезда, как Сычев перед ЧМ-2002

Верится в это с большим трудом, но пожелать очень хочется. Такой задиристости, как у Сычева-2002 и Дзагоева-2012 нашей сборной пока не хватает. Причем касается это не только группы атаки. Кандидатов с большим потенциалом – полно: Миранчук, Чалов, Зобнин, Головин, Набиуллин, Зуев, Обляков, список можно продолжать. Хотелось бы в РФПЛ за предстоящие три месяца увидеть хотя бы одного молодого футболиста, который способен поразить всех и зажечь на Кубке Конфедераций.

«Факел» выйдет в РФПЛ

Невозможно, чтобы уже в 2017 году в элиту российского футбола вернулись Калининград, Волгоград, Владикавказ, Саратов и другие города, где всегда на матчах высшей лиги заполнялись стадионы, но представить в РФПЛ Воронеж нетрудно уже сейчас. Прямой выход «Факелу» вряд ли грозит, потому что слишком велико отставание от второго места – 12 баллов. Но вот за стыки можно побороться. Причем теоретически в этом участвует и идущая двенадцатой «Тюмень» со своим шестиочковым отставанием. «Факел» пока пятый, очков с четвертой командой поровну, шансы хорошие. Пора возвращаться.

Томская молодежь не сдастся в РФПЛ

«Томь» покинуло 18 игроков, теперь вместо них будет играть одни юниоры. Команда идет последней, перспектив никаких. От вылета томичей спасет лишь какое-то нереальное чудо, в которое вряд ли кто-то всерьез верит. В связи с этим в матчах с «Томью» хочется видеть не соревнование ее соперников в результативности, а действительно борьбу, насколько это вообще возможно. У молодых парней отличный шанс проявить себя. Пять-шесть пропущенных голов в каждой игре чемпионат не украсят, если, конечно, томичи не будут отвечать тремя-четырьмя своими.

Гончаренко поставит ЦСКА классный зрелищный футбол

Леонид Слуцкий – отличный тренер, но игра в исполнении ЦСКА с каждым годом становилась все менее яркой и зажигательной, хоть прагматизм позволял набирать трофеи. Красно-синим нужно возвращать своих фанатов на новый стадион, а сделать это можно классным футболом и отличными результатами.

Второе, наверное, появится не сразу, а первого добиться можно. Тем более что у симпатичного многим специалиста Виктора Гончаренко интересно играли все команды, даже закрытая пятью защитниками «Уфа». И ходить на новый стадион ЦСКА должны не восемь-десять тысяч, а гораздо больше.

«Спартак» выиграет чемпионат России

Руководители «Зенита» раз за разом пытаются подчеркнуть, что именно их клуб теперь самый популярный в стране, но кроме них самих, похоже, мало кто верит в приводимые исследования, пусть их делает сам ВЦИОМ. Без побед и неудач «Спартака» в чемпионате стало бы очень скучно, и ЦСКА с «Зенитом» даже сообща не исправят эту ситуацию. Если «Спартак» завоюет золотые медали, размах гуляний догонит по масштабам национальные праздники. А полученный эмоциональный заряд потом еще поможет, когда начнутся Кубок Конфедераций и ЧМ-2018.