Алексис Санчес, Варди и еще три звездных форварда АПЛ, которым надо срочно менять команду

Алексис Санчес («Арсенал»)

25 матчей, 17 голов, 9 результативных передач

Что не так

Санчес выступает за «Арсенал» уже третий сезон, и за это время не выиграл ничего. Венгер по-прежнему рулит командой и присваивает ей схему 4-2-3-1, которая проваливается при первой попавшейся «Баварии». Каждый год «Арсенал» кадрово меняется, приходят новые футболисты, но толку от этого никакого. Внутри у «канониров» словно все прогнивает, и доски, по которым раньше ходил француз и его команда, теперь гнутся и разрушаются. Чтобы поменять ситуацию, нужно убрать Венгера, омолодить тренерский мост и перестроить команду в целом. К самому Алексису вопросов нет: линия Уолкотт – Озил – Ивоби работает на чилийца, а сам он с каждым годом прибавляет в статистике.

Конечно, у Санчеса есть два выхода: поменять клуб или стать основой нового «Арсенала». Но судя по тому, что Венгер уверен в себе, а руководство отмалчивается, форварду лучше уйти.

Кто интересуется

Зимой была информация, что игрока хотят приобрести «Интер» и «Манчестер Сити».

Антони Марсьяль

14 матчей, 3 гола, 4 результативные передачи

Что не так



В прошлом году на этого парня делалась ставка, он был одним из системообразующих футболистов команды и выиграл Golden Boy. А летом «МЮ» взял Погба, Мхитаряна, Ибрагимовича и сохранил Рэшфорда. Конкуренция за место в стартовом составе стала для Марсьяля нереальным вызовом, и если в начале сезона француз нередко выходил на поле, то теперь Моуринью дает Антони совсем мало игрового времени. Притом, что более-менее каждый его выход на поле – удачный (чего стоит хотя бы гол в недавней игре с «Уотфордом»).

Проблема нынешнего «МЮ» в бесконечном количестве игроков, и Марсьяль − человек, для которого место в основе никто не ищет. Тем более у «красных дьяволов» нет четкой стратегии – каждый матч игровая модель меняется, например, с 4-3-3 на 4-2-2. Лучше всего чувствует себя Антони слева при расстановке 4-2-3-1, но манунианцы при Моуринью играют широко, так что французскому таланту остается только блистать в матчах с «блэкбернами».

Кто интересуется

Не так давно были новости, что футболистом заинтересовался «Тоттенхэм».

Харри Кейн

20 матчей, 14 голов, 3 результативные передачи

Что не так

Пару лет назад молодой Кейн засветился в Премьер-Лиге и вколачивал по несколько мячей грандам. Тогда руководство решило, что своего воспитанника надо удержать, и продлило с ним контракт до 2020 года.

Но ситуация Кейна схожа с положением Санчеса. Оба играют лидирующие роли в атаке (у команд даже одинаковые игровые модели), оба много забивают. Дело лишь в одном – Кейн перерос «Тоттенхэм», который осенью вылетел из Лиги чемпионов, а в Премьер-Лиге потерял второе место. Теперь Почеттино дискомфортно: «Челси» уже не догнать, а вот вылететь из первой четвертки – запросто. И решать эту задачу снова будет в том числе Кейн, которого осенью травма вывела из строя и в физическом, и эмоциональном плане. Форвард сам понимает, что попал в стагнацию, откуда выбраться можно, только уйдя в команду посильнее.

Кто интересуется

За форвардом бегают «Милан», «Челси» и оба «Манчестера».

Джейми Варди

22 матча, 5 голов, 3 результативные передачи

Что не так

История «Лестера» закончилась с первым же туром чемпионата, но тревожные звонки насчет Варди были еще на Евро-2016, где Джейми себя никак не проявил. Опасения подтвердились: единственное, чем запомнился Варди в этом сезоне − хет-трик в ворота «Манчестер Сити», после чего пошли слухи, что боссы «горожан» купят нападающего.

«Лестер» слишком зажат в чемпионате и слишком открыт в Лиге чемпионов, ведь терять там точно нечего. От этого и зависит психологическая составляющая. Отсутствие голов у Варди – это проблема всей команды. Джейми редко получает мячи в чужой штрафной, его мало выводят на оперативное пространство, а сам он долго вкатывался в сезон. Вероятно, «лисы» могут вылететь из Премьер-Лиги. Для Варди это точно недопустимый вариант.

Впрочем, если команда останется − тоже. Такому нападающему нужен другой подбор исполнителей, необходима команда с более стабильной полузащитой (привет, Канте) Поэтому если Джейми не уйдет из «Лестера», то про него забудут быстрее, чем про условного Кэролла.

Кому интересен



СМИ давно рассказывают, что за Варди следит «Арсенал».

Ромелу Лукаку

24 матча, 16 голов, 4 результативные передачи

Что не так

Еще в том сезоне мы отмечали результативность Лукаку (18 голов и 7 передач), но тогда специалистам не приходило в голову отправлять футболиста в топ-клуб. А сейчас – да, пожалуй, время пришло. Ромелу − один из лучших снайперов лиги, хотя играет за достаточно среднюю команду.

Лукаку тащит ее в топ-4 (8 очков – до четвертого места), хотя сделать это затруднительно. Новые инвесторы из Китая обещают крупные покупки, но пока мы видим лишь приобретения вроде Адемолы Лукмана. Учитывая слухи о том, что «Эвертон» построит новый стадион, результаты команды для боссов могут отойти назад. Такая перспектива не устроит Лукаку, за которого наверняка начнется погоня через несколько месяцев.

Кому интересен

Громче всего говорят об интересе «Милана» и возвращении в «Челси».