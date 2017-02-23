Мутко предложил продать название стадиона «Крестовский». «Спартак» приобрел двух игроков. Дайджест событий дня

Мутко считает, что название стадиона на Крестовском острове следует продать

Президент РФС Виталий Мутко призывает заключить сделку по продаже названия стадиона «Крестовский» для покрытия расходов по его эксплуатации. «На время Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018 название стадиона на Крестовском будет прежним «Санкт-Петербург Арена». Что будет после? Как решит следующий владелец стадиона – «Зенит». В последнее время модно продавать название. Это было бы выгодно для петербургского стадиона. Его будет не очень дешево эксплуатировать», – заключил Мутко.

«На 40 миллиардов построили такое?!» Как скандальный стадион «Крестовский» открылся для болельщиков

Панченко не вернется в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий на данный момент на правах аренды в «Динамо», останется в своем нынешнем клубе. Бело-голубые договорились о подписании полноценного контракта с игроком и выкупят его трансфер.

«Мы очень рады, что Кирилл Панченко принял наше предложение. Изначально было недостаточно желания «Динамо» выкупить трансфер Панченко у ЦСКА, Кирилл должен был сам согласиться остаться у нас. Это квалифицированный нападающий, доказавший, что он сильный футболист. Нечасто бывает, что игрок, находящийся в аренде проявляет себя с лучшей стороны», – отметил генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

«Спартак» заключил контракты с двумя игроками

Нападающий «Порту» Идриса Самбу и защитник «Юниверсал Старс» Одри Зепатта – продолжат карьеру в «Спартаке». Подробности сделок пока не раскрываются. Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые купят форварда «Порту» за один миллион евро. Что касается Зепатты, то он участвовал в сборах молодежной команды клуба на сборах в Кипре. Напомним, недавно «Спартак» подписал контракт еще с одним африканцем – 19-летним замбийским нападающим Сакалой.

Срыв перехода Колкера в «Локомотив» произошел не из-за денег

Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер открыл секрет несостоявшегося трансфера в «Локомотив». Версия отличается от той, что гуляла по новостным сайтам не так давно.

«Все, что пишут СМИ, – полная ложь. Выйти из переговоров с «Локомотивом» было моим собственным решением. Причина – в состоянии здоровья, деньги здесь абсолютно не причем», – написал Колкер на своей странице в Instagram. Притом сообщалось, что «Локомотив» отказался приобретать игрока после того, как он устроил пьяный дебош в Лондоне.

Пейчинович сомневается в чемпионских перспективах «Спартака» после нынешнего сезона

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о шансах «Спартака» на чемпионство сейчас и в следующих сезонах. Очень смело и спорно.

«У него отличный шанс на золото, все складывается: у «Зенита» проблемы, у ЦСКА. «Локомотив» вот тоже плохо провел начало сезона. Причем я уверен: если «Спартак» не возьмет титул сейчас, то в следующие лет пять, а то и десять такого шанса больше не будет. Конкуренты не позволят», – сказал Пейчинович.

33 несчастья российского футбола

Моуринью снова жалуется на календарь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал английскую Федерацию футбола. Еще и Россию упомянул.

«Я очень удивлен и обеспокоен тем фактом, что решение насчет даты четвертьфинала Кубка Англии было принято до того, как мы узнаем своего соперника в Европе. Сейчас мы еще не знаем, где будем играть, никто не знает, где пройдут первый и ответный матчи.

При этом в понедельник мы играем против «Челси», а потом нас ждет ответный матч Лиги Европы где-нибудь в России, Турции или Греции. Федерация снова ставит свои интересы выше интересов клубов. И до этого никому нет дела», – возмутился португалец.

Самый знаменитый вратарь последних дней объяснил, зачем съел пирог во время матча

Бывший голкипер «Саттона» Уэйн Шоу подкрепился прямо во время матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала», а затем был уволен из клуба из-за подозрений в связи с букмекерами. Сегодня он пояснил, что случилось во время игры.

«Болельщики «Арсенала» распевали обо мне песни и кричали: «Кто съел все пироги?» Было много шуток в мой адрес, поэтому я подумал: «Почему бы не получить от этого немного удовольствия?». Я взял большой кусок и помахал им в воздухе болельщикам «Арсенала», но все это было в позитивном духе», – сказал Шоу.

Кадр недели. Голкипер «Саттона» съел пирог во время матча с «Арсеналом», а сегодня был уволен из клуба

«Реал» нацелился сразу на трех известных футболистов

Похоже, летом «Реал» совершит ряд дорогостоящих приобретений, такое обещание Зинедину Зидану дал президент мадридского клуба Флорентино Перес. Сообщается, что мадридский клуб намерен купить голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, полузащитника «Челси» Эдена Азара и нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. Отмечается, что наиболее вероятен переход игрока лондонского клуба.

В Кубке Англии введена возможность четвертой замены

Ассоциация футбола Англии разрешила участникам розыгрыша национального Кубка производить четвертую замену, однако сделать это можно будет лишь в овертайме. Нововведение будет опробовано уже в нынешнем розыгрыше соревнования, начиная со стадии 1/4 финала. Имена участников четвертьфинала стали известны ранее в результате жеребьевки. Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед».