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  • Лига чемпионов: Варди забил в Севилье и оставил хорошие шансы «Лестеру»

Лига чемпионов: Варди забил в Севилье и оставил хорошие шансы «Лестеру»

В первом тайме «Севилья» играла ощутимо лучше, и уже на 14-й минуте получила право на пенальти. Каспер Шмейхель вытащил удар Хоакина Корреа, однако хозяева продолжили давить и вскоре забили логичный гол – отличился Пабло Сарабия. Во второй половине встречи Корреа исправил свою ошибку и удвоил преимущество севильцев. Показалось, что в этой паре – учитывая, как безнадежно выглядел «Лестер» – уже все ясно, но все карты Сампаоли спутал гол Джейми Варди на 73-й минуте. Теперь «лисам» достаточно победить «Севилью» со счетом 1:0 на своем поле – задача трудная, но все-таки выполнимая.

В параллельном матче «Ювентус» уверенно обыграл на выезде «Порту» – 0:2. В этой паре не осталось интриги уже после первого матча. Стоит отметить, что португальцы начиная с 27-й минуты играли вдесятером – красную карточку заработал Алекс Теллес. Голы в составе гостей забили Марко Пьяца и Дани Алвес.

Почему матч «Ман Сити» и «Монако» похож на главный фильм этого месяца

Лига чемпионов Лига чемпионов Лестер Севилья Ювентус Порту Алвес Дани Сарабия Пабло Варди Джейми Пьяца Марко Корреа Хоакин
Комментарии (3)
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igormaddog
1487810807
Варди проснулся!!!
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Тамхар
1487836560
Варди не Смолов и своего шанса не упустил. Молодчага! Еще и вытащит Лестер дальше! Так бывало...
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Сильвербой
1487844288
Варди забил, но по игре Севилья просто возила англичан, я думаю они и ответке выиграют!
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