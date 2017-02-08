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    Фанаты «Баварии» посвятили баннер Зозуле. «Реал» готов платить 65 миллионов за вратаря. Дайджест событий дня


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    Голосов: 5
    08.02.2017 21:05
    Черевченко стал главным тренером «Балтики». Нобоа не перейдет в «Зенит». Агуэро может уехать в Италию. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Зозуле снова досталось от фанатов

    На этот раз отличились болельщики «Баварии», которые высветили на несколько минут баннер на матче Кубка Германии с «Вольфсбургом» (1:0) в адрес форварда сборной Украины Романа Зозули. «Наци, убирайтесь из футбола! Зозуля, пошел вон», — гласила надпись на баннере. Ранее футболиста уже критиковали за его политические взгляды болельщики «Райо Вальекано».

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    Черевченко возглавил «Балтику»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко подписал контракт с «Балтикой». Калининградский клуб расторг соглашение с Игорем Захаряком, который работал с командой с начала сезона, а Черевченко покинул «Локо» в августе 2016 года. На данный момент «Балтика» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 17 очков. «В Калининградской области собирается отличная новая команда, и я хотел бы стать ее частью», – отметил тренер.

    Нобоа не сыграет за «Зенит»?

    Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов успокоил болельщиков «Ростова». По его информации «Зенит» отказался приобретать этой зимой полузащитника Кристиана Нобоа. «Зенит» проявлял интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста», – рассказал Гуськов.

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    «Спартак» заплатит миллион за Тигиева

    21-летний защитник Георгий Тигиев перейдет из «Анжи» в «Спартак». Ранее уже сообщалось о том, что футболист согласовал с красно-белыми условия контракта. Тигиев подпишет с московской командой соглашение сроком на 3,5 года, а сумма трансфера составит около миллиона евро.

    Суарес смеется над собственным удалением

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал качество судейства в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико» (1:1). Уругваец забил в этой игре гол, а в концовке встречи получил две желтые карточки и был удален с поля.

    «Мое удаление? Мы уже знаем, как здесь все устроено. Там даже не было фола. Я просто повернулся, а судья, кажется, просто хотел отправить меня с поля. Посмотрим, что клуб сможет сделать. Мне смешно. Подобное необъяснимо, но мы уже привыкли», – сказал Суарес.

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    Агуэро зовут в Италию

    Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перебраться в «Интер». Миланский клуб намерен сделать предложение «горожанам» о переходе 28-летнего аргентинца во время летнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что английская команда может продать форварда за 80 миллионов фунтов стерлингов. На данный момент им интересуются «Реал» и «Барселона». Появился интерес и у «Милана».

    «Реал» готовится вывалить 65 миллионов за вратаря

    «Реал» все еще интересуется возможностью покупки вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Англичане не горят желанием расставаться со своим голкипером, однако их привлекает возможность заработать 65 миллионов евро – именно такую сумму «Реал» готов заплатить за испанца. Контракт Де Хеа с «МЮ» рассчитан до 2019 года.

    А еще «сливочным» нужен Джеко.

    Помимо Де Хеа «Реал» намерен приобрести форварда «Ромы» Эдина Джеко в качестве замены Альваро Морате или Кариму Бензема, которые могут покинуть команду. При этом Джеко уже отклонил предложение от одного из клубов Китая, предлагавшего ему зарплату в 16 миллионов евро в год. Вчера же он повторил личное достижение сезона-2009/10, забив свой 17-й гол в рамках национального первенства топ-чемпионата.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Marca
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +148

      grafff 9 февраля 2017, 17:00

      А Реалу все нужны, Все футболисты хороши! Забирайте всех!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 > grafff 5 января 2018, 00:17

      согласен.Реал всех готов скупить.Джеко,Де Хеа,интересовалься Дибалой.интересуеться Агуэро.а Дзюба им не нужен,вместе с Кокориным.они бы с радостью.

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 9 февраля 2017, 12:47

      Дожили )))Немцы критикуют украинца за нацизм )

      0
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      Рейтинг: +206

      aMur 9 февраля 2017, 08:35

      Кукушка, кукушка, сколько тебкеиграть осталось?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 9 февраля 2017, 08:00

      Джеко в реале????? Зозуля нац??? Whata a f***? Мир сошел с ума?

      0
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      Рейтинг: +82

      headvk 9 февраля 2017, 07:53

      Зозуля, или футбол или политика, запутался совсем парень, не знает куда податься, и там не блещет, и тут так же!

      1
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 9 февраля 2017, 07:11

      зозуля сам виноват спорт и политика не совместимы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 9 февраля 2017, 05:13

      за Баварию Зозуле точно не играть))) с такими то фанами))))

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 9 февраля 2017, 03:44

      Де Хея в Реал!!!Ну уж нет такой вратарь нужен МЮ!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 9 февраля 2017, 02:18

      Доигрался Зозуля.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      lihindic 9 февраля 2017, 00:22

      это точно

      0
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