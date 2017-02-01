Питерская застройка. Как будет выглядеть новый «Зенит»

Вратарская позиция

Одна из самых интересных линий в современном «Зените». После неудачно проведенного Лодыгиным стартового отрезка клуб потратил солидную по меркам РФПЛ сумму на подписание Андрея Лунева из «Уфы». Очень сложно сказать, кто начнет весеннюю часть чемпионата в роли основного вратаря – на первый взгляд Лодыгин, Кержаков и Лунев находятся примерно на одном уровне.

Потому многое будет зависеть от того, кто из них сможет начать прогрессировать быстрее остальных. Здоровая конкуренция – это, конечно, хорошо, но в ближайшие месяцы вряд ли защитники «Зенита» будут уверены в том, что за их спинами будет человек, который выручит при ошибке и подстрахует в трудной ситуации.

Защита

Болельщики «Зенита» больше всего ждали новичков именно в эту зоны. Оборона – не самая крепкая линия питерцев, потому для достойного выступления в Лиге Европе сине-бело-голубым необходимо было подписать центрального защитника. Переговоры с Ярославом Ракицким и Андреа Раноккией провалились, и «Зенит» выписал из «Челси» Бранислава Ивановича. Серб показал, что, несмотря на нестабильную игровую практику, все еще находится в отменной форме и пользу команде точно принесет.

Бано сдал в скорости, потому вряд ли Луческу будет использовать его на правом краю обороны, тем более что исполнителей там хватает. Вероятнее всего, серб станет ведущим центральным защитником, в паре с которым будут играть либо Нету, либо Новосельцев. Не стоит исключать, что «Зенит» со временем перейдет на модную формацию с тремя ЦЗ, однако в скором времени это вряд ли случится.

Сам Луческу в открытую заявляет, что в Питере будет использовать ту же систему, что и в «Шахтере» – нападение отдано на откуп легионерам, защита – местным игрокам. Такой принцип дал дорогу в первую команду Евгению Чернову, был приобретен защитник «Волгаря» Сергей Зуйков. Однако вряд ли кто-то из них будет в ближайшее время претендовать на место в основе. Во многом именно потому выбор на трансферном рынке был сделан в пользу русскоговорящего Ивановича.

В первой части сезона Луческу чаще всего использовал в центре обороны Доменико Кришито и Луиша Нету – скоростных игроков, но не сильных при игре на втором этаже. Потому «Зенит» часто пропускал после стандартов и не знал, что делать с рослыми нападающими. Для того, чтобы вписаться в лимит на легионеров, Мирча может поставить в пару с Нету хорошо прогревшего скамейку запасных в первой части сезона Ивана Новосельцева. Появление в составе Николаса Ломбертса пока что видится маловероятным – кажется, что уход бельгийца состоится только в том случае, если «Зенит» возьмет на его позицию новичка.

На краях обороны все так же неоднозначно. Если Кришито никуда не сорвется, а «Зенит» все же возьмет нового игрока в центр обороны, Доменико с большой долей вероятности вернется на свой родной левый фланг. Если этого не случится, основным должен будет стать Юрий Жирков, однако в силу возраста и постоянных травм он вряд ли сможет провести все матчи от звонка до звонка.

На противоположном фланге все должно остаться без изменений – основным будет Смольников, подменять его будет ветеран Анюков. Таким образом, вероятнее всего, оборона «Зенита» при отсутствии усилений будет выглядеть таким образом: Кришито-Нету-Новосельцев-Смольников.

Полузащита

После ухода Акселя Витселя главный вопрос состоит в следующем – кто займет место в паре с Хави Гарсией в опорной зоне? Несмотря на неоднозначную репутацию, испанец уже несколько лет является системообразующим игроком «Зенита» в плане разрушения. Гарсия выполняет огромный объем черновой работы, потому его место на поле сомнению не подвергается.

Скорее всего, вместе с Хави чаще всего будет появляться бразилец Эрнани – новичок, только адаптирующийся к новым требованиям Луческу. В отличие от Витселя, Эрнани предпочитает играть длинными передачами и больше отрабатывает у своей штрафной. Интересно, что в плане цифр лучше всех в Лиге Европы проявил себя еще один бразилец – Маурисио. Несмотря на то, что статуса игрока основы Маурисио не имеет, к нему у болельщиков «Зенита» никогда не было вопросов – полузащитник в каждой игре выкладывался на все 100. Потому Эрнани придется постараться, чтобы закрепиться в стартовом составе.

Еще одним козырем Луческу может стать Ибрагим Цаллагов, моторный и цепкий опорник, который может исполнить и роль правого защитника. Универсализм Цаллагова уже успел отметить Луческу, активно наигрывающий экс-игрока «Крыльев» на сборах. Когда нужно будет взламывать чужую оборону, «Зенит» сможет сделать ставку на более атакующих игроков, а при необходимости защищать свои ворота – выпустить в связке сразу двух «церберов» – Гарсию и Цаллагова.

Артур Юсупов вряд ли будет иметь постоянное место в основе, и скорее будет появляться ближе к атаке, Павел Могилевец, за половину сезона проведший на поле считанные минуты, вероятнее всего, команду покинет.

Атакующая группа

Самая «шарнирная» линия, где Луческу может вдоволь поэкспериментировать. Кроме Жулиано здесь нет игроков, которым не стоит переживать за свое место на поле. Жулиано с большей долей вероятности так и останется на позиции свободного художника – плеймейкера, играющего в свободных зонах и заходящего на атакующее пике то с одного, то с другого фланга. Ранее похожую роль в «Зените» исполнял Мигель Данни, однако неизвестно, в какой форме португалец вернется после травмы, и будет ли он играть вообще.

Излюбленное место Данни – левый фланг атаки. Но на эту позицию в команде уже есть сразу три кандидата. Первый – Роберт Мак, прекрасно проведший заключительный отрезок сезона. Юркий и быстрый вингер своим напором выглядел намного предпочтительнее Олега Шатова, который показывал уж слишком нестабильную игру и не так много перемещался по полю. На фоне слухов новых приобретений и слухов об уходе Шатова в «Краснодар» можно сделать вывод, что Луческу не видит в Олеге не только лидера, но и игрока основы.

В зимнее трансферное окно «Зенит» также подписал Йоана Молло, лучшего игрока самарских «Крыльев». Француз быстр, техничен и любит играть на обострение. Несмотря на то, что Молло предпочитает играть на правом фланге, Луческу может задействовать его и на противоположном участке поля. Однако пока трудно предположить, сможет ли сходу Йоан завоевать место в основе.

Атака

Благодаря приобретению Цаллагова, «Зенит» сможет вписаться в лимит на легионеров и без Александра Кокорина. Самый критикуемый нападающий российского футбола последних лет был безальтернативным вариантом на правом краю обороны. Теперь тут смогут появляться и другие игроки. Вероятно, Александр сохранит за собой место в основе – в последние месяцы он медленно, но прогрессирует. Но в определенных играх на руку тренеру вновь может сыграть длина скамейки – Кокорин может вступать в игру вместо Артема Дзюбы, когда требуется прибавить в движении в атаке. А в критических ситуациях и вовсе выходить с ним в паре.

Не забываем и про Александра Кержакова, который обещает забить несколько красивых вещей в весенней стадии чемпионата. К сожалению, время играет не в его пользу. Луческу будет строить команду вокруг других игроков. Но все же хочется, чтобы лучший бомбардир в истории российского футбола выдал красивый последний аккорд.