«Я многим похож на Криштиану Роналду». Как спасает карьеру самый талантливый воспитанник «Барселоны»

Роналду из «Барселоны»

«Ла Масия», откуда вышли Пике, Иньеста, Месси и другие барселонские звезды, в последнее время сильно деградировала. Одним из последних подающих надежды игроков, выпущенных академией «Барселоны» в большую игру, был Жерар Деулофеу. Дебютировал за «Барсу» Жерар еще при Гвардиоле. Но играл и забивал в основном во второй команде, куда его постоянно отправляли набираться опыта.

«Деулофеу – не только огромный талант, но и застенчивый парень, который любит своих товарищей по команде. Только от самого Жерара зависит, станет ли он одним из самых успешных выпускников академии «Барселоны», – рассказывал о нем тренер 17-летних испанских сборников Хенес Мелендес. Уже с подросткового возраста за Деулофеу, неплохо поработавшем над собой в спортзале, усиленно следили. Эксперты отмечали в нем хорошее видение поля, скорость и физическое состояние выше обычного юношеского уровня. Клеймо будущей звезды повесили на Жерара еще несколько лет назад. Сейчас снимать его уже поздно.

В молодежной команде «Барселоны» Деулофеу пробовался на позиции атакующего плеймейкера. Отсюда пошло его умение отдать хорошую передачу. Позже тренеры стали ставить испанца ближе к флангу, пытаясь выиграть на его скоростных умениях. Однако сам Жерар хочет действовать совершенно по-другому. «В «Барселоне-Б» я играл девятку. Этим я похож на Криштиану Роналду, который исполняет в «Реале» именно такую роль. Он постоянно смещается с фланга к центру. Сейчас я вингер, но в будущем хочу выходить именно ближе к центру. Там открывается больше возможностей забить», – рассказывал Деулофеу год назад, еще надеясь стать великим.

Английские спасатели

Тогдашний тренер «Эвертона» Роберто Мартинес видел своего соотечественника на фланге, где лучше всего раскрывалась скорость Жерара. Тот установки тренера выполнял, но продолжал брать пример с игры Криштиану. Сходство между ними, кстати, отмечали и другие игроки. «Деулофеу очень напоминает мне молодого Роналду. В матче Кубка Лиги он забил гол, похожий на мячи от Криштиану», – подбадривал партнера Шеймус Коулмэн. Однажды Деулофеу еще и потроллил звездного португальца в видео, которое успешно разлетелось по интернету.

Карьера в «Эвертоне» – пока самый главный и запоминающийся этап в карьере Жерара. Английский клуб забрал Деулофеу из «Барселоны», когда тот начал терять веру в свою карьеру. Сначала, правда, «ириски» присмотрелись к футболисту, арендовав его на год. Сам испанец вроде бы играл неплохо, но и сильно не феерил, чем отпугивал всех потенциальных покупателей. Травма, полученная Жераром еще в разгар первого английского сезона, смазала впечатление и смутила «Эвертон». Трансфер состоялся только летом 2015 года, когда футболист успел выиграть Лигу Европы с «Севильей», где смог проявить себя в бессмысленной аренде. Луис Энрике, при котором Деулофеу дебютировал еще в «Барселоне-Б», спокойно отпустил игрока за 6 миллионов евро. В «Барселоне» решили окончательно переориентировать политику на игру с покупными звездами.

Путь Деулофеу чем-то похож на историю Сусо, который тоже прошел через английский футбол. Они вместе были лидерами сборной Испании до 19 лет, выигравшей чемпионат Европы в 2012 году. Но Сусо в «Ливерпуле» играть почти не давали, оставляли в резерве, а перед окончанием контракта легко отпустили в «Милан». Деулофеу же приходил в «Эвертон» на роль основного футболиста, поэтому его история чуть запутаннее. В сезоне-2015/16 испанский новичок «Эвертона» настрелял 10 ассистов. Ромелу Лукаку, сейчас сильно переживающий из-за ухода Жерара, тогда в основном забивал именно с его передач. Однако игра у «Эвертона» в целом не получалась. В конце футбольного года Роберто Мартинес ушел из клуба, а затем возглавил сборную Бельгии. «Эвертон» отдали Рональду Куману, который с Деулофеу сработаться не смог.

Сын Бога

«Созданный Богом» – именно так переводится фамилия Деулофеу с каталонского языка. На протяжении всей карьеры Жерара постоянно идут разговоры о его таланте, но слишком мягкий характер мешает испанцу справляться с трудностями. Стоило появиться конкуренции за место в составе, как Деулофеу оказался на скамейке. В нынешнем сезоне он сыграл за «Эвертон» в Премьер-лиге всего 11 матчей, проводя на поле в среднем по 42 минуты. Результативных действий Деулофеу не совершил вообще. «Для Жерара прямо сейчас будет лучше, если он найдет место, где сможет получать игровое время. Никаких проблем с его уходом не будет», – спокойно рассуждал Куман, несколько месяцев предпочитавший Деулофеу других футболистов. Сам игрок тоже для себя все понял.

Трансфер Деулофеу в «Милан» едва не сорвался. Миланцы так обрадовались арендной сделке, что поспешили объявить о переходе еще до прохождения игроком медобследования. «Эвертон» такая подлянка взбесила, а итальянцам пришлось спешно удалять сообщение с официального сайта и ждать еще пару дней. «Я мечтаю поскорее сыграть с Сусо и Баккой», – выступал перед прессой Деулофеу. С Сусо они давно с дружились, а в «Милане» должны выходить на разных флангах атаки. Бакка же был партнером Деулофеу еще по «Севилье». Теперь эта банда, сильно связанная с Испанией, будет зажигать в Серии А. Направит их тоже в чем-то «испанский» тренер.

«Монтелла очень похож на испанцев, делающих ставку на работу с мячом. Ему нравится такой стиль игры, а еще он не боится доверять молодым», – восхищается тренером «Милана» Сусо. Бывшие партнеры по испанской молодежке уже успели вместе выйти на поле в кубковом матче с «Ювентусом». Символично, что Деулофеу по ходу встречи заменил Карлоса Бакку, появившись ближе к линии нападения. Почти как Роналду. «Я хотел использовать скорость Деулофеу, потому что «Ювентус» перекрывал нам зоны. Жерар старался и даже создал хороший момент», – хвалил дебютанта Монтелла. Затем испанец оживил игру в проигранном матче с «Удинезе» (1:2). В будущем же тренер хочет наиграть Деулофеу именно на фланге. В молодежной сборной Испании Деулофеу и Сусо прекрасно чувствовали себя вместе, создавая голы.

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Талант Деулофеу мир оценил еще когда парню было всего 14 лет. Nike подписал с испанцем контракт на 150 тысяч евро в год, чтобы не дать футболисту уйти к конкурирующим брендам. Пока авансы и денежные вложения не оправдываются, но для прогресса Жерара сейчас создается все. В «Милане» есть подходящий тренер и костяк основных футболистов, по возрасту даже уступающих Деулофеу. 18 миллионов евро – не та сумма выкупа, которая может смутить китайских инвесторов «Милана». Если все будет нормально, то летом «Милан» подпишет с Деулофеу полноценный контракт. Самому же игроку осталось только вспомнить беззаботную юность, где все делалось непринужденно. Сусо пытались списать в утиль еще два года назад, но у него подобный фокус получился.

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