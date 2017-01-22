Тигр на свободе. Как Фалькао снова стал крутым нападающим

Угасание

«Фалькао к нам не поедет» – культовая фраза в российском футболе. После проигрыша неудержимому «Порту» Андре Виллаш-Боаша Валерий Карпин и не пытался сдержать эмоций в общении с болельщиками. Тогда Радамель смотрелся гением игры на фоне бессильной спартаковской защиты. Кто знал, что через несколько лет этот патлатый колумбиец, который каким-то чудом оказывается именно там, куда прилетает мяч, будет объектом насмешек всей футбольной Европы?

Все началось после того, как Фалькао предпочел предложениям больших клубов 14 миллионов евро в год от «Монако», где русский миллиардер Вадим Васильев собирался строить большой проект. Радамель много забивал и оправдывал вложенные в свою персону средства. До того самого вечера, как услышал хруст в колене и свалился на газон после подката школьного учителя географии, а по совместительству футболиста полупрофессионального клуба «Мон д'Ор Арзег». Форвард покинул поле на носилках, а через несколько часов узнал диагноз – разрыв крестообразных связок.

После долгого восстановления и пропуска чемпионата мира Фалькао решил попробовать себя на самом высоком уровне – «Манчестер Юнайтед» переживал период стагнации после ухода символа клуба, Алекса Фергюсона, и искал спасения в новых героях. Фалькао таковым не стал. Четыре гола за сезон, нерегулярная игровая практика, постоянные микротравмы и проблемы с коленями. Тот сезон Радамель провалил.

Как и следующий. Фалькао полностью проиграл конкуренцию в «Челси» и прописался на скамейке запасных. Два сезона пролетели впустую, оставив колумбийца за бортом большого футбола. Но он верил, что это еще не конец.

Возрождение

Летом обескураженный Фалькао вернулся в «Монако». Образ тигра, форварда-хищника, забивающего всегда и везде, потонул в пучине травм. Радамелю было уже за 30, зарплата – на уровне лучших игроков Лиги 1, а голов в его исполнении никто не видел уже очень и очень давно.

Многие говорили о том, что монегаски откажутся от услуг колумбийца, однако у главного тренера Леонардо Жардима были другие планы. Он вписал Фалькао в новую атакующую схему, провел с игроком несколько бесед, вернул ему уверенность в собственных силах и постепенно начал выпускать на поле. Форвард пять раз отличился на предсезонных турнирах и новый сезон начал в качестве игрока основы.

«Ни «Манчестер Юнайтед», ни «Челси» не вернули Фалькао в игру – видимо, им не хватило терпения. Радамелю требовалось время, чтобы пройти реабилитацию, – говорил Вадим Васильев. – Сейчас я уверен, что скоро мы увидим Фалькао в лучшей форме. Он будет сильно отличаться от того Фалькао, которого все видели в АПЛ».

«Вернулись приятные ощущения от игры, впервые за долгое время я чувствую себя хорошо, – вторил президенту сам Фалькао. – В последнее время мне не хватало только игрового времени, постоянного доверия – и когда это вернулось, я быстро вошел в нормальный ритм».

Сезон 2016/17 Радамель начал в качестве игрока основы, составив в атаке связку с Валером Жерменом. Поначалу все шло не очень гладко, однако к ноябрю Фалькао «вошел в ритм» и начал забивать, как в свои лучшие годы. На сегодняшний день на его счету 12 мячей в 14 играх чемпионата. Прекрасная статистика, особенно учитывая тот факт, что колумбиец проводит на поле в среднем 60-70 минут и редко доигрывает матчи до конца. Сейчас Фалькао входит в пятерку самых эффективных форвардов Европы, и в этом большая заслуга не только его, но и всей команды. По всем показателям Радамель превосходит самого себя образца сезона 2012/13, когда он зажигал в составе «Атлетико».

«Монако» играет по классической схеме 4-4-2, которая при необходимости трансформируется в 4-2-4. Активные фуллбеки Сидибе и Менди ночуют на чужой половине поля и нагружают форвардов мячами с фланга, два опорных хавбека Бакайоко и Фабиньо отрабатывают сзади и развязывают руки подвижным Лемару и Бернарду Силве, которые креативят у чужой штрафной. Даже второй форвард Жермен и тот постоянно смещается на фланги и уводит оппонентов за собой. Трудно представить более благоприятную среду для Фалькао, который в таких условиях полностью сосредотачивается на атакующих действиях.

На тепловой карте передвижений Фалькао в матче «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» в декабре 2014 видно, что он передвигался по всему полю в поисках мяча и нередко заходил в атакующее пике с фланга.

В «Монако» же он полностью сосредоточен на работе в чужой штрафной и на поиске свободных зон по центру. Как в золотые времена «Порту» и «Атлетико».

Как итог – «Монако» с 60 мячами является самой забивающей командой топ-5 европейских первенств и использует сильнейшие качества своих футболистов.

Отмечает это и главный тренер Леонарду Жардим: «Вся команда очень много сделала для того, чтобы Фалькао мог снова почувствовать уверенность в себе и своих силах. Мы сделали все, чтобы он вновь почувствовал удовольствие от игры в футбол. Он нуждался в доверии. Все игроки вместе с тренерским штабом продемонстрировали, что верят в него, и в итоге сейчас мы с вами можем наблюдать того прежнего Фалькао, который несколько лет назад считался одним из лучших форвардов мира. Можно смело говорить о том, что Фалькао сейчас играет на том же уровне, что и в «Атлетико Мадрид», а до этого в «Порту».

В это трансферное окно «Монако» отклонил 50-миллионное предложение по Радамелю от китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». На Фалькао действительно рассчитывают, а он платит за это вдохновенной игрой. Колумбиец в любой момент может закончить с футболом – одно неудачное падение, один удар по ногам, и очередная травма больных коленей поставит крест на его карьере. Но всякий раз, когда Радамель выходит на поле, он пробуждает в себе инстинкт хищника – ведь футбол у него в крови.

Тигр вырвался из клетки.

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