Русс, Абидаль и еще 3 игрока, сумевших победить смертельную болезнь и возобновить карьеру

Марко Русс (31 год, «Айнтрахт» Франкфурт)

Диагноз: рак яичек

Защитник, отдавший почти всю карьеру франкфуртскому «Айнтрахту», за полтора года сумел побороть сразу целый клубок ужасных напастей, свалившихся на него практически одновременно. Летом 2015-го он тренировался на сборе в Австрии, а во Франкфурте разрушалась его семья. Марко только отошел от штрафа за превышение скорости на одной из немецких магистралей в размере 160000 евро и порицания со стороны легенд клуба, а теперь становился причиной распада своей семьи. Русс жил со своей женой Яниной семь лет, и возлюбленная игрока подарила ему двух замечательных ребятишек. Однако Марко решил попробовать что-то новое, заведя любовницу, которая потом даже наседала на Янину, требуя от нее уйти от Русса.

Только придя в норму, Марко Русс попал под подозрения об употреблении допинга. После матча с «Дармштадтом», он сдал допинг-пробу, которая показала превышение у него гормона роста. Более детальное обследование продемонстрировало неутешительные результаты: рак яичек. Об ужасающем диагнозе «Айнтрахт» официально объявил за день до первого стыкового матча с «Нюрнбергом» за право остаться в первой Бундеслиге. Через 24 часа Марко вывел свою команду на поле с капитанской повязкой, даже несмотря на то, что уже через неделю ему предстояла тяжелейшая операция. Апофеозом невезения для него стал гол, который он забил в свои ворота. Кроме того, Русс получил 10-ю желтую карточку, что означало, что он пропускает ответную встречу. Тем не менее, в ответной игре партнеры игрока вышли на поле в футболках с фамилией Русса, а Харис Сеферович забил единственный гол, сохранив для «Айнтрахта» место в элите немецкого футбола.

Марко Русс летом прошел два курса химиотерапии, а 20 октября впервые появился на публике, объявив, что совсем скоро вернется в большой футбол. Сегодня воспитанник «Айнтрахта» вернулся к тренировкам в составе родного клуба. После занятий он отправится домой к Янине и своим детям, которые вернулись к Марко, когда решался вопрос не только его карьеры, но и жизни.

Эрик Абидаль (37 лет, завершил карьеру)

Диагноз: злокачественная опухоль в печени

Защитник Эрик Абидаль был звездой «Лиона», выступая за «Олимпик» в эпоху тотальной гегемонии последнего в Лиге 1. Завоевав с командой три титула чемпиона Франции, Абидаль перебрался в «Барселону» и уже во втором сезоне за клуб выиграл с ним гениальный требл. Все в его карьере складывалось просто замечательно, пока на стандартном медобследовании врачи «Барсы» не обнаружили у него злокачественное образование в печени. Игрок быстро прошел курс лечения и, казалось, победил свою болезнь всего за 2,5 месяца. Именно этот срок понадобился Абидалю, чтобы вернуться на поле и поднять над головой очередной кубок Лиги чемпионов.

Однако через год болезнь вернулась, а состояние Эрика стало критическим. Игроку срочно потребовалась пересадка половины печени. Донором для Абидаля был готов стать его партнер по обороне каталонцев Дани Алвес, однако Эрик не захотел подвергать своего товарища опасности завершения карьеры футболиста. В итоге донором для игрока стал его брат. Операция прошла успешно, и уже в следующем году Абидаль вновь примерил футболку «Барселоны».

По окончании контракта с «сине-гранатовыми» Эрик договорился о переходе в «Монако», сразу получив капитанскую повязку. Проведя год на стадионе «Луи 2», Абидаль перебрался в Пирей, где сыграл 9 матчей за местный «Олимпиакос», а затем завершил карьеру футболиста.

Хонас Гутьеррес (33 года, «Дефенса и Хустисия»)

Диагноз: рак яичек

Гутьеррес довольно быстро обратил на себя внимание хорошей игрой в составе «Велес Сарсфилд». Визитной карточкой хавбека были техника и взрывная скорость. Выиграв с командой Клаусуру, Хонас перебрался в «Мальорку», в которой запомнился необычным празднованием забитых мячей. Хонас надевал маску Человека-Паук после каждого гола, за что получил от болельщиков прозвище «Spider-man». В 2007-м подоспел вызов в сборную Аргентины, а через год – переход в «Нюькасл».

Впоследствии Гутьеррес стал олицетворять левый фланг атаки «сорок», а главный тренер «альбиселесте» Диего Марадона весьма высоко ценил игрока: «У меня есть Месси, Маскерано, Хонас и еще восемь футболистов». Страшная болезнь появилась у игрока внезапно: в матче сезона-2012/13 против лондонского «Арсенала» хавбек столкнулся с Бакари Санья и почувствовал резкую боль в паху. Первичное медобследование не показало ничего страшного, однако боль не проходила, и Хонас решил пройти более углубленную процедуру. Результатом стал ужасный диагноз – рак яичек.

Гутьеррес решил лечиться своими силами, никому не рассказывая о своем смертельно опасном недуге, тем не менее, борьба с болезнью не могла не сказаться на физическом состоянии аргентинца – он перестал быть таким резким, каким был еще буквально неделю назад. В 2014 году Хонас прошел еще одно обследование, которое показало, что лечение не помогает, а болезнь начинает распространяться на другие части тела. Тогда Хонас объявил о своем диагнозе и улетел в Аргентину на операцию и курс химиотерапии.

В ноябре 2014-го Хонас в своем Twitter сообщил, что окончательно победил болезнь и готов вернуться на поле. В марте 2015 года он снова вышел на поле в составе «Ньюкасла», а через два месяца своим точным ударом в игре против «Вест Хэма» спас команду от вылета в Чемпионшип. К большому сожалению, руководство «сорок» не сумело оценить подвиг Хонаса должным образом и разорвало с ним контракт уже через месяц. В прошлом году Гутьеррес провел 15 матчей за «Депортиво», а в этом числится в составе «Дефенсы и Хустисия», выйдя на поле четыре раза.

Антонио Кассано (33 года, свободный агент)

Диагноз: церебральное повреждение мозга, открытое овальное окно в сердце (разновидность порока сердца)

Антонио Кассано у многих ассоциируется с различными громкими скандалами – это же он дрался с тренером «Интера» и посылал на три буквы президента «Сампдории». Однако мало кто знает, что Антонио – самый настоящий герой, за год переживший две тяжелейшие операции, которые могли лишить его жизни.

До судьбоносного периода в «Милане» в сезоне-2011/12 Кассано успел поиграть за «Бари», мадридский «Реал» и «Рому», став чемпионом Испании и завоевав Суперкубок Италии с «волками». Антонио прекрасно играл в футбол и с 20 лет выступал за сборную Италии, однако регулярно вляпывался в различные скандалы. Кто только ни страдал от эгоцентричного форварда, однако, перебравшись в «Милан», Кассано начал борьбу за свою жизнь.

Врачи клуба диагностировали ему острое церебральное повреждение мозга. Нападающему срочно сделали операцию, которая прошла успешно, и он довольно быстро вернулся в строй. Тем не менее, совсем скоро Антонио потерял сознание на борту самолета. Когда его доставили в клинику и провели обследование, у форварда обнаружилось еще одно страшное заболевание: открытое овальное окно в сердце. Это разновидность порока сердца, которая может привести к летальному исходу. Игроку потребовалось еще одно оперативное вмешательство, которое также прошло успешно. Врачи назвали сроки восстановления: шесть месяцев. Однако Кассано пахал на тренировках и вернулся на поле на месяц раньше оговоренного срока реабилитации и меньше чем через год после операции завоевал со сборной Италии серебряные медали на Евро-2012.

После этого Кассано продолжил скандалить и временами показывать умопомрачительный футбол. Проведя прошлый сезон в «Сампдории», сейчас нападающий находится в статусе свободного агента и пока не собирается заканчивать с большим футболом. После таких подробностей о жизненных перепетиях Антонио начинаешь смотреть на все нелицеприятные эпизоды с его участием под диаметрально противоположным углом.

Тиаго Силва (32 года, «ПСЖ»)

Диагноз: туберкулез



Тиаго Силву знают, как одного из лучших защитников планеты, который где бы ни играл – везде становился лидером и капитаном. Кроме московского «Динамо». Полгода в Москве стали самыми тяжелыми в жизни футболиста. «Порту», который приобрел игрока, решил отдать его в аренду москвичам. Приехав в «Динамо», Силва так и не провел ни одного матча не то, что за основной – даже за дублирующий состав команды. Врачи «бело-голубых» сразу заметили, что с игроком творится что-то неладное – он не мог полноценно тренироваться и часто ощущал озноб из-за постоянно скачущей температуры.

«Я шесть месяцев лежал в больнице и ел по 10-15 таблеток в день», – рассказывал Силва. После нескольких обследований врачи диагностировали у футболиста острую форму туберкулеза. Оказалось, что Тиаго болел уже где-то восемь месяцев, то есть, заразился еще до перехода в «Динамо». Если бы врачи промедлили с лечением еще какие-то две недели, вероятно, Тиаго Силвы уже не было бы в живых. Но к счастью, бразильцу успели оказать помощь, а он, восстановившись, уехал во «Флуминенсе» и стал одним из лучших игроков команды.

Через два года он получил предложение от «Милана» и стал капитаном итальянского гранда, а сейчас выступает за «ПСЖ», в Париже у Силвы также статус незаменимого игрока центра обороны и капитанская повязка на рукаве футболки. Тиаго советовали закончить с футболом, однако он не внял наставлениям докторов, став одним из лучших защитников планеты. Таким мужчинам можно только аплодировать стоя.