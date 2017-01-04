Торрес, Кэрролл, Думбия и еще 8 ужасных зимних трансферов

Фернандо Торрес

Откуда и куда: из «Ливерпуля» в «Челси», 2011

Сумма: £50 млн

Результат: 172 матча, 45 голов

Один из классических примеров того, что тратить большие деньги зимой не стоит – покупка «Челси» Фернандо Торреса. Несмотря на то, что «Ливерпуль» несколько раз отклонил предложения «синих» о трансфере лидера атак мерсисайдского клуба, который на тот момент был стабильной работающей голевой машиной, «Челси» в своем желании заполучить Торреса пошел на новый британский трансферный рекорд и не пожалел за 26-летнего нападающего 50 миллионов фунтов.

В итоге огромная трансферная стоимость и связанный с ней груз ответственности и ожиданий прибили «Эль-Ниньо», забившего всего один гол во второй части сезона-2010/11. Дальнейшие его выступления были лишь немногим лучше – Торрес стремительно терял скоростные качества, а без них превращался в достаточно заурядного игрока. Впрочем, свой весомый вклад в победу «Челси» в Лиге чемпионов в сезоне-2011/12 он все же внес, потому считать этот трансфер провальным со всех сторон не стоит.

Энди Кэрролл

Откуда и куда: из «Ньюкасла» в «Ливерпуль», 2011

Сумма: £35 млн

Результат: 58 матчей, 11 голов

Трансферы Кэрролла и Торреса тесно связаны, так как покупался Энди как замена Фернандо на деньги, вырученные от его продажи. «Ливерпуль» сумел сбить с «Челси» приличную сумму, но из-за отсутствия времени на поиск замены Торресу вся выгода нивелировалась тем, что пришлось переплатить 15-20 миллионов за Кэрролла. В «Ньюкасле» все понимали, что «Ливерпуль» находится в цейтноте, видели огромное желание Кенни Далглиша заполучить форварда, который напоминал ему Джона Тошака. Потому «красным» пришлось согласиться на завышенные требования «сорок». В итоге Кэрролл мало того что не подошел «Ливерпулю» по стилю игры, так еще и оказался хрустальным великаном, проводившим большую часть сезона в лазарете. Но все же деньги, полученные от «Челси», были потрачены, в том числе и на Луиса Суареса, который заменил Торреса и едва не привел «Ливерпуль» к чемпионству.

Афонсо Алвеш

Откуда и куда: из «Херенвена» в «Мидлсбро», 2008

Сумма: £12 млн

Результат: 47 матчей, 13 голов

Главная проблема покупки Афонсо Алвеша англичанами была вовсе не в том, что он пришел зимой. Скауты «Боро» просто переоценили способности нападающего, который провел один выдающий сезон в лиге Голландии, забив 37 мячей в 38 матчах и так и оставшись специалистом по чемпионатам средней руки. С финансовой точки зрения этот трансфер был не таким уж провалом для «Боро», потому как в сентябре 2009 года Алвеша удалось продать в Катар за семь миллионов фунтов. Но, покупая бразильца зимой 2008 года, «речники» надеялись, что его приход поможет значительно увеличить результативность команды, чего не случилось, и «Боро» вскоре вылетел в Чемпионшип.

Джердан Шакири

Откуда и куда: из «Баварии» в «Интер», 2014

Сумма: €15 млн

Результат: 20 матчей, 3 гола

Джердан Шакири был не лучшей покупкой мюнхенской «Баварии» в том смысле, что за два с половиной сезона в Бундеслиге он так и не смог стать основным игроком сильнейшего немецкого клуба. У Джердана были яркие матчи, но не было стабильности, потому, когда зимой 2014 года пришло предложение от «Интера», швейцарец решил сменить чемпионат, а «Бавария» была не против отпустить его за 15 миллионов евро, сумев даже заработать на Шакири. Увы, для Джердана, но и в Италии у него не получилось заиграть в топ-клубе, и проблема тут была не только в нем, но и в пребывавшем в кризисе «Интере», который уже был не совсем «топ». Когда летом «Сток Сити» предложил за него 12 млн фунтов, миланский клуб поспешил отпустить швейцарца, но «гончарам» пришлось еще долго уговаривать перебраться в стан середнячка Премьер-лиги самого Шакири. Кажется, сейчас он находится на своем уровне – роль первой скрипки в таком клубе как «Сток» Джердану подходит больше, чем функции джокера в клубе из Лиги чемпионов.

Йоан Кабай

Откуда и куда: из «Ньюкасла» в «Пари Сен-Жермен», 2013

Сумма: £19 млн

Результат: 57 матчей, 3 гола

Йоан Кабай – еще один игрок из категории тех, кому лучше быть «первым парнем на деревне». В «Ньюкасле» он был крут и на протяжении тех двух с половиной сезонов, что играл на «Сент-Джеймс Парк», диспетчером «сорок» интересовались многие гранды АПЛ, в первую очередь «Арсенал». Но зимой 2013 года он вернулся в Лигу 1, чтобы присоединиться к «ПСЖ», где у Йоана категорически не заладилось – игроком основного состава он так и не стал, а получать трофеи и регалии на скамейке было не так интересно, как постоянно играть в АПЛ. Именно постоянной игровой практикой и возможностью уйти в топ-клуб как только представится возможность соблазнил Кабая Алан Пардью, тренировавший уже «Кристал Пэлас». Но в итоге оказалось, что ставший рекордной покупкой «орлов» Кабай вполне вписался в обстановку на «Селхерст Парк» и выделялся здесь разве что по уровню зарплаты, но не мастерства. «Кристал Пэлас» – как раз его уровень.

Сейду Думбия

Откуда и куда: из ЦСКА в «Рому», 2015

Сумма: €14,4 млн

Результат: 16 матчей, 2 гола

Свежий трансферный провал «Ромы» – за Сейду Думбия отдали приличную сумму, но не заметили, что он прошел пик формы и стал стремительно «стареть», теряя скорость и физические кондиции. Как итог – травмы, падение показателей результативности, аренды в ЦСКА, «Ньюкасл» и «Базель», где Сейду в привычных условиях (начинал в «Янг Бойз») снова превратился в приличного бомбардира. Очевидно, что в «Роме» он уже не заиграет и «волкам» придется смириться с тем, что зимой 2014 года они промахнулись с покупкой ивуарийца. Покупать за приличные деньги африканца в возрасте 27 лет «по паспорту» – вообще большой риск, уж тем более – в спешке, посреди сезона.

Костас Митроглу

Откуда и куда: из «Олимпиакоса» в «Фулхэм», 2014

Сумма: £12 млн

Результат: 3 матча, 0 голов

Феерический провал «Фулхэма» – Костас Митроглу зимой 2014 года стал рекордной покупкой «дачников» и на «Крейвен Коттедж» ожидали, что мощный грек станет гарантией сохранения прописки в АПЛ. В итоге он травмировался и так и не смог набрать форму, а «Фулхэм», тем временем, вылетел в Чемпионшип, где держать дорогостоящего игрока не было возможности. Костас вернулся в «Олимпиакос» на правах аренды, а затем перебрался в «Бенфику», где заиграл еще лучше, чем в Греции.

Савио Нсереко

Откуда и куда: из «Брешии» в «Вест Хэм», 2009

Сумма: £9 млн

Результат: 10 матчей, 0 голов

Если «Фулхэму» с Митроглу просто не повезло, то «Вест Хэм» облажался с Савио Нсереко по полной программе – Джанфранко Дзола переоценил талантливость вингера из Уганды и девять миллионов фунтов, которые «молотки» отдали зимой 2009 года за африканца, чтобы опередить ряд итальянских грандов, были попросту выброшены на ветер. Часть расходов согласилась покрыть «Фиорентина» (2,7 млн евро), ставшая следующим клубом, обманувшимся насчет Нсереко, а затем его карьера пошла вразнос, пока транзитом через восемь клубов, где Савио забил аж один гол в составе «Атырау», он не завершил карьеру в 27 лет в литовской «Лиетаве».

Крис Самба

Откуда и куда: из «Анжи» в «Куинз Парк Рейнджерс»

Сумма: £12,5 млн

Результат: 10 матчей, 0 голов

Еще один несостоявшийся «Мессия», купленный для решения задачи выживания в АПЛ. Харри Реднапп не поскупился отдать 12,5 миллионов фунтов за пребывавшего на то время в «Анжи» мощного конголезского защитника Криса Самбу, заработавшего неплохую репутацию в «Блэкберне». Самба должен был стать скалой в обороне КПР, но в итоге его регулярные ошибки лишь ускорили падение «Рейнджеров» в первый дивизион. Что интересно, в деньгах на нем клуб не сильно потерял, так как «Анжи» согласился забрать Самба обратно за 12 миллионов, а затем продал в московское «Динамо». Сейчас Самба доигрывает в «Панатинаикосе».

Вильфрид Бони

Откуда и куда: из «Суонси Сити» в «Манчестер Сити», 2015

Сумма: €25 млн

Результат: 46 матчей, 10 голов

Вильфрид Бони в январе 2015 года стал самым дорогостоящим африканским футболистом – «Ман Сити» отдал за него 25 миллионов фунтов, чтобы разнообразить свою линию атаки и получить мощного, но пластичного ивуарийца из «Суонси», где он отлично зарекомендовал себя в АПЛ. Этот трансфер изначально вызывал сомнения, так как «Сити» играл в одного форварда, и составить конкуренцию Серхио Агуэро Бони не мог, как и стать ему партнером. С ролью же джокера он мирился полтора сезона, чтобы этим летом перебраться в «Сток Сити» на правах аренды. Пока что Вилфрид не может вернуться на былой уровень, а поездка на Кубок африканских Наций вряд ли поможет ему стать основным форвардом «гончаров».

Хуан Куадрадо

Откуда и куда: из «Фиорентины» в «Челси», 2014

Сумма: £26,8 млн

Результат: 15 матчей, 0 голов

Хуан Куадрадо – классный вингер, но не для Премьер-лиги. Чтобы убедиться в этом «Челси» понадобилось отдать за колумбийца почти 27 миллионов фунтов зимой 2014 года, промариновать Куадрадо на скамейке и отдать его в аренду в «Ювентус». Приход Антонио Конте обещал Куадрадо некоторые перспективы на «Стэмфорд Бридж» в этом сезоне, так как он мог бы стать правым латералем в схеме с тремя защитниками, но сам колумбиец захотел вернуться в «Ювентус», а Конте не стал уговаривать игрока.