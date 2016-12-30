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  • «Простите, меня взломали». Как Самир Насри вляпался в самый идиотский скандал года

«Простите, меня взломали». Как Самир Насри вляпался в самый идиотский скандал года

По большому счету, Самир Насри уже давно привлекает к себе внимание лишь чем-то скандальным. В нынешнем сезоне он пытается перезагрузить свою карьеру в «Севилье», удается это с переменным успехом. Если бы не события последних дней, в 2017-й можно было бы вступать более оптимистично.

Но тут на Насри свалились хакеры, обвинения в распущенности, а затем еще и возможная дисквалификация. Все разом в одной ситуации.

Полузащитник «Севильи» использовал выходной для того, чтобы слетать в Америку в компанию Drip Doctors, куда не раз обращались различные знаменитости. В клинике проводят специальную «витаминную» терапию. Зачем туда обратился Насри – пока неясно, но о том, что он проходит специальную процедуру, сообщила сама компания. На фото – футболист вместе с врачом:

То, что находилось в умах наиболее озабоченной категории граждан после просмотра этой фотографии – неожиданно нашло отражение в Twitter ... самого Насри. Твит из аккаунта футболиста звучал очень пошло: мол, помимо обычных услуг в клинике оказываются еще и сексуальные. Но это было лишь начало.

Вся вакханалия продолжалась еще некоторое время, пока не появилось финальное сообщение от Насри об атаке хакеров:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В сети появились предположения о том, что за Twitter Насри взялась его бывшая девушка Анара, с которой он встречался четыре года. Кто баловался с аккаунтом пока неясно, возможно, это никогда и не станет известно. Хуже всего, что, если бы не скандал вокруг взломанного Twitter’а, не произошло бы гораздо большей неприятности, с которой француз столкнулся сразу по завершении этой истории.

Поездкой Насри в клинику заинтересовалось испанское антидопинговое агентство. Витаминная терапия часто используется спортсменами для сокрытия допинга, поэтому испанцы теперь серьезно озадачились, уж не подсел ли на запрещенные препараты сам футболист.

2017-й год для француза, по-видимому, начнется с разбирательств, и ничем хорошим для Насри это не закончится. На данный момент вся эта история видится гораздо более серьезной, чем шутки неизвестных про секс. Без них полузащитник «Севильи» мог бы встретить новогодний праздник в куда более позитивном настроении.

Испания. Примера Испания Севилья Насри Самир
Комментарии (5)
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RUS31
1483097398
Это интересно ?
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роналдо/гарринча и марадо
1483106131
жаль мужик е дал развлечься даже
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овертайм
1483109402
зря из арсенала уходил
Ответить
Пиво без газа
1483178320
м-да
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