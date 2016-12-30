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  • Тайный Санта, больница и фильмы. Самое веселое Рождество (ВИДЕО)

Тайный Санта, больница и фильмы. Самое веселое Рождество (ВИДЕО)

Лаллана и Хендерсон устроили сюрприз ученикам ливерпульской школы.

Игроки «Ливерпуля» вместе с Клоппом посетили еще и больницу.

В Манчестере прошли праздничные бега.

Игрок «Вест Хэма» Куяте посмотрел рождественские приколы, показав их миру.

Футболисты «Тоттенхэма» поиграли в шарады.

Игроки «Манчестер Сити» тоже сходили в госпиталь.

Больше всех отличились футболисты «Эвертона». Они поиграли в тайного Санту.

Коулмен поднял настроение мальчику, у которого недавно умер отец.

Деулофеу поздравил фанатов клуба и поиграл с ними в игры.

Голкиперы «Саутгемптона» поупражнялись в кулинарии. Это одно видео из многих, где по-разному поздравляли болельщиков разные игроки.

«Сандерленд» снял целый новогодний фильм.

Команды из Чемпионшипа тоже отличились. «Астон Вилла» порадовала весельем.

«Ньюкасл» тоже организовал поход в больницу. Рафа Бенитес здесь выглядел совсем не тем тренером, каким мы видим его у кромки поля.

Каждый из игроков итальянского «Милана» что-то пожелал от себя. Здесь есть и Луис Адриано, ведущий переговоры со «Спартаком».

Клуб показал и закулисье съемок.

«Бавария» к новогоднему ролику подошла ответственно и креативно. Мюллер не только разучился забивать, но и поет ужасно.

Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Англия Вест Хэм Ливерпуль Милан Бавария Тоттенхэм Манчестер Сити Эвертон
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D'achkov
1483294717
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