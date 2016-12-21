«Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» в игре за лидерство в Бундеслиге. Ключевые моменты (ВИДЕО)

«Бавария» – «РБ Лейпциг» – 3:0

Пенальти реализует Роберт Левандовски. Это уже разгром. Во втором тайме голов не случилось. «Бавария» выиграла уверенно.

Красную карточку получил игрок «Лепцига» Форсберг. Теперь сопернику «Баварии» будет вообще тяжело.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Тут же второй мяч влетает в ворота «Лепцига». Посыпалась команда. Хаби Алонсо увеличивает преимущество «Баварии».

Открывает счет «Бавария». Фаворит провел первые минуты намного активнее. Отличился Тиаго.

Состав «РБ Лепцига».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Состав «Баварии».