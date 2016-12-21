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  • «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» в игре за лидерство в Бундеслиге. Ключевые моменты (ВИДЕО)

«Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» в игре за лидерство в Бундеслиге. Ключевые моменты (ВИДЕО)

«Бавария» – «РБ Лейпциг» – 3:0

Пенальти реализует Роберт Левандовски. Это уже разгром. Во втором тайме голов не случилось. «Бавария» выиграла уверенно.

Красную карточку получил игрок «Лепцига» Форсберг. Теперь сопернику «Баварии» будет вообще тяжело.

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Тут же второй мяч влетает в ворота «Лепцига». Посыпалась команда. Хаби Алонсо увеличивает преимущество «Баварии».

Открывает счет «Бавария». Фаворит провел первые минуты намного активнее. Отличился Тиаго.

Состав «РБ Лепцига».

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Состав «Баварии».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Германия. Бундеслига Германия Бавария РБ Лейпциг
Комментарии (4)
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franck_ribery
1482373656
чуда не случилось)))
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mihail1980
1482378404
8 чуда света не бывает
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egrrr
1482384972
По правде сказать, Лейпциг сам все голы принес себе, видно было как у игроков коленки дрожат перед звездами Баварии. Грустно это
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TY13R
1482399581
не быть второму Лестеру...
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