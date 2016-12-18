Полное разложение и проигрыш «Реалу». Как деградировала лучшая академия мира

«Барселона» – это не Месси, не Хави и Иньеста. Это не «Камп Ноу» и даже не армия фанатов по всему миру. «Барселона» – это философия, которая отличает этот клуб от всех остальных. Это идея, на которой и строится вся сине-гранатовая система.

Когда в 2010 году Месси, Хави и Иньеста стали единственными претендентами на «Золотой мяч», «Барселона» праздновала триумф. Когда в ноябре 2012 Виланова выставил на матч с «Леванте» 11 воспитанников академии, все признали, насколько крут этот клуб. И эти вещи были гораздо важнее бомбардирских подвигов Месси и побед в Лиге чемпионов. Сейчас такое представить невозможно. После ухода Гвардиолы в составе «Барсы» не закрепилось ни одного воспитанника. И это вовсе не совпадение. Пытаемся разобраться, что случилось с «Ла Масией» – главным залогом успеха «Барселоны» во времена Пепа.

Как устроена «Ла Масия»

Систему устройства академии предложил Йохан Кройф в 1988 году. Команды делятся на несколько возрастных категорий – «Бенхаминос», где занимаются дети до 12 лет, «Кадет» (12-15), «Инфантиль» (15-17), «Хувениль» (от 17) и «Барселона Б». В каждой из подкатегорий есть несколько команд, в которых находится по 25 человек. Четкой привязки к возрасту как таковой не существует. Если футболист здорово проявляет себя на фоне сверстников, ему дают шанс попробовать себя в старшей возрастной категории.

Дети живут и обучаются в интернате, где посещают не только тренировки, но и школьные занятия. Футболисты, попавшие в академию в 90-х годах, провели по 2500 сессий по новой методике, предложенной Кройфом. По этой вертикали прошли Гвардиола, Хави, Иньеста, Бускетс, Месси, Пике и многие другие.

Основополагающим постулатом академии было именно развитие игроков, а не достижение результата. Развитие технических, физических и психологических аспектов ставилось во главу угла. Примечательно, что вместе с игроками в «Ла Масии» росли и тренеры. Гвардиола, Виланова и Энрике – самые яркие представители специалистов, начинавших тренерскую карьеру в «Ла Масии».

Что изменилось

На данный момент в Испании «Барселона» отдала пальму первенства по поиску молодых игроков соседям из «Эспаньола». В составе «попугаев» появляется все больше талантливых каталонцев, выходящих из клубной академии. И все это при том, что «Эспаньол» вкладывает 3 миллиона в год в развитие академии, в то время как «Барселона» – 13.

Перемены начались в 2011 году, когда президент «Барселоны» Сандро Росель пригласил на должность тренера «Барселоны Б» своего хорошего знакомого Эусебио Сакристана, а на должность президента академии – Альберто Пуига, сменившего на этом посту Хосе Алесанко, отдавшего клубу 20 лет жизни. Алесанко славился непоколебимостью своих принципов и твердостью характера. Именно он был тем суровым директором, державшим все дела академии в своих руках. Тот, кто нуждался в помощи, всегда ее получал (пример с Месси перед глазами), тот, кто вел себя неподобающе, тут же вылетал из академии. Место Алесанко получили Альберт Пуиг и Гильермо Амор, еще два хороших друга Роселя. С этого началось падение в никуда.

Год назад команды «Барселоны» выиграли 13 из 14 соревнований, Хосеп Бартомеу и его окружение было счастливо, однако за этими результатами крылась трагедия. С приходом новых руководителей «Ла Масия» перестроилась на другой формат. Стало важно выигрывать титулы. В итоге «Барса» несколько лет доминировала в Сегунде, подписала несколько талантливых бразильцев, прописала в контрактах Дос Сантоса, Ойера, Тельо и Бартры пункты, согласно которым они в любом случае будут играть за первую команду. Но в итоге нарвалась на двухгодичную дисквалификацию за незаконное приобретение молодых игроков, с треском вылетела из Сегунды и не вырастила ни одного талантливого футболиста для первой команды. Из всего этого списка шансы закрепиться в «Барселоне» были только у Бартры.

Стоит остановиться на причинах двухгодичного бана, наложенного на сине-гранатовых. Росель передал все полномочия по поиску молодых игроков Альберту Пуигу, который вместо поиска неизвестных талантов по деревням стал вести борьбу с «Реалом» за самую перспективную молодежь страны. Эта борьба вышла за пределы Испании – в итоге 37 расследований привели к запрету девяти иностранным игрокам выступать за команду. Огромный удар по репутации клуба.

Произошло и падение нравов и в самой академии. «Ла Масия», славившаяся своим суровым режимом, стала давать послабления молодым игрокам, уже имеющим солидный контракт.

Альберт Бенайгес, работавший в «Ла Масии» на протяжении 20 лет и также потерявший работу из-за смены руководства, рассказывал: «С уходом Алесанко и Амора началось разложение в «Ла Масии». Во многих аспектах произошли изменения: к примеру, когда игрок из младших категорий провинится, его наказывают, но если в той же ситуации оказывается игрок более высокого уровня, то ему все сходит с рук. Однажды, к примеру, игрок из категории «Кадет» отвратительно себя вел дома и в школе. Мы заставили его тренироваться с «Бенхаминами» (младшая категория) и таскать их обмундирование. Кроме того, мы не пустили его на выездные игры на испанский и каталонский турниры и отобрали его контракт с «Найк». Это ему послужило хорошим уроком на будущее. Мы говорим об игроках с плохим отношением к делу, которым не нравится дисциплинарные меры по отношению к себе, а такого раньше в академии не было. До четырех игроков единовременно опаздывают на тренировку. За всем этим кроется недостаток ответственности».

Почему так происходит

В какой-то мере руководство «Барселоны» можно понять. Молодые игроки получают огромные контракты и предложения уже в 16 лет. Парадоксально, но система начала умирать во многом из-за успехов Бускетса, Педро и прочих, пробившихся в первую команду при Гвардиоле. Тогда каждый воспитанник верил, что сможет когда-то дебютировать на «Камп Ноу». Однако после этого двери для многих закрылись и «Барса» стала делать ставку на дорогих легионеров. Как следствие – многие футболисты перестали верить, что смогут выиграть конкуренцию у таких талантов, и в конце концов разъезжались по другим командам.

Чаще всего «Барселона» продлевает игроков в «Кадет» сразу на три года, в течение которых они по нарастающей получают 8, 10 и 12 тысяч евро в год. Клуб делает это стандартное предложение и опцию выступления сразу за «Хувениль Б», с возможностью в случае успешного выступления попасть в «Хувениль А». А теперь представьте, что на молодого игрока выходят условные «Челси», «Арсенал» или «Рома», предлагающие 100-150 тысяч евро в год и возможность тренироваться с первой командой.

Так в свое время «Барселона» потеряла Сеска и Пике. За последние несколько лет по этим же причинам команду покидали такие игроки, как Ориоль Ромеу («Челси»), Рубен Рочина («Блэкберн»), Патрик («Лацио»), Луис Альберто («Ливерпуль»), Денис Суарес («Ман Сити»), Гримальдо («Бенфика»). И это только единичные примеры.

Как выйти из этой ситуации? Брать пример с академии «Аякса», которая, во-первых, дает молодым футболистам уходить в аренды, во-вторых, воспитывает лояльность к клубу и в-третьих, наотрез отказывается вести дела с футболистами, имеющими агентов в раннем возрасте. Со сменой руководства «Ла Масия» потеряла ценности и ориентиры, а вместе с этим теряет игроков уже на стадии «Хувениль».

Тренеры

В 2012 году, чтобы исправить ситуацию и вернуть былые ориентиры, Андони Субисаретта создал специальный отдел методологии, разрабатывавший систему подготовки футболистов. Однако большинство теорий были настолько нудными, что игроки буквально засыпали на лекциях, а тренеры просто не старались усвоить материал. В стремлении к легким победам за счет талантливого подбора ребят, тренеры шли по легкому пути и отходили от философии клуба, игры в пас и в касание. Наставники стали делать ставку на игроков африканского происхождения, более развитых в физическом плане. Однако кто из них, кроме Адама Траоре, провел хоть один матч на «Камп Ноу» в сине-гранатовой футболке?

В «Реале» делают ставку на имена, а не методологию. В «Кастилье» с ребятами занимаются или занимались такие личности, как Зидан, де ла Ред, Гути и Солари. И это давало результат – в Мадриде с переменным успехом заиграли Мората, Начо и Хесе. В «Барсе» же отошли от методологии и философии, а среди тренеров так и не появилось сильных личностей с богатым опытом игры на самом высоком уровне.

Лакмусовой бумажкой стало назначение Эусебио Сакристана на пост главного тренера «Барселоны Б». Развитие игроков отошло на второй план, результаты вышли на первый. Штаб Сакристана сделал ставку на оборонительный консервативный футбол, основанный на физике. Это принесло результаты, но развитие игроков остановилось. Сакристан проработал с командой четыре года и получил предложение от «Валенсии», где полностью провалился.

Как дела обстоят сегодня

Из-за неудовлетворительных результатов академии Пуиг и Амор были отправлены в отставку, а их место занял Жорди Роура (тот добродушный великан, одно время исполнявший обязанности главного тренера первой «Барсы). Сакристана сменил Херард Лопес, молодой специалист, под руководством которого подрастает главная жемчужина современной академии Карлес Аленья (единственная надежда нынешнего поколения «Барселоны Б»).

Пять лет экспериментов и странных назначений привели лучшую академию мира в упадок. Вместо поставки новых талантов первой команде главной задачей академии стало удерживание перспективной молодежи в своих стенах. Руководство запуталось в ориентирах и не знает, как вернуться в старую колею. Академия, долгие годы бывшая примером для подражания, приходит в упадок. И пока света в конце тоннеля не видно.

Воспитанники, дебютировавшие за «Барсу» при Гвардиоле: Бускетс, Педро, Тьяго, Рафинья, Куэнка, Тельо, Дос Сантос, Ботия, Васкес, Планас, Гомес, Бартра, Хеффрен, Фонтас, Муньеса, Ойер, Нолито, Ромеу, Деулофеу, Роберто, Монтойя (Пике, Фабрегас и Альба дебютировали во взрослом футболе в других командах).

Воспитанники, дебютировавшие за «Барселону» после Гвардиолы: Адама, Масип, Мунир, Сандро, Гумбау, Сампер, Аленья.

В статье использованы материалы barcamania.com.