Миранчук, Лодыгин, Сонг и еще 7 главных провалов первой части сезона РФПЛ

Эзекиэль Хенти («Локомотив»)

7 игр, 1 гол, 0 передач

Рейтинг Whoscored: 6,18 – 23-й в команде (из 23)

Воспитанника академии «Милана» Эзекиэля Хенти покупали зимой 2016 на замену не кому-нибудь, а практически в одиночку тащившему «Локомотив» Байе Умару Ниассу. Из всех подборок игровых действий нигерийского голеадора особенно хороша была та, на которой он в футболке «россонери» обыгрывает всю команду соперника, а затем четко кладет мяч в ворота. Болельщики «Локо», да и всего российского футбола вправе были ожидать от Хенти аналогичных подвигов и на отечественных полях. Но пока все складывается немного иначе. За 21 матч в красно-зеленой футболке Эзекиэль сподобился лишь на один мяч, да и то с пенальти.

Если вторую часть прошлого сезона еще можно было списать на адаптацию, то первую часть этого – вряд ли. Хенти успел запороть несколько вернейших моментов, реализуй он которые, «Локо» бы не болтался на 10-й строчке в таблице. Терпение Юрия Семина кончилось после матча с «Арсеналом», когда нигериец в очередной штатной для качественного форварда ситуации бездарно пробил во вратаря. Проблемы африканца очень лаконично прокомментировал глава академии «Милана». «У Хенти проблемы в России? Это неудивительно. Его беда в том, что футбол – это игра с мячом. А еще с партнерами». Сейчас Эзекиэль перестал попадать даже в заявку на матчи, Игорь Чугайнов окрестил его «вязанкой дров», а болельщики «Локо» мечтают о том, чтобы клуб поскорее избавился от незадачливого нападающего.

Ласина Траоре (ЦСКА)

14 игр, 5 голов, 0 передач

Рейтинг Whoscored: 6,56 – 16-й в команде (из 20)

Траоре приобретался на замену переехавшему в сказочный английский городок Лестер Ахмеду Мусе. Трудно сказать, взяли бы Ласина «армейцы», не находись они в столь непростых финансовых условиях, однако в любом случае на ивуарийца делалась основная ставка в атаке клуба. Тем не менее, по прошествии полугода фамилия Траоре в основном упоминается не в связи с забитыми им мячами, а в экспрессивных речах его агента Дмитрия Селюка. По его мнению, против Ласина ополчилась чуть ли не вся Россия, а ведь он далеко не так плох, как о нем говорят.

Опровергнуть мнение человека, открыто оскорбляющего самого Пепа Гвардиолу, может статистика. Внешне она действительно не кажется ужасающей, однако два из пяти мячей Траоре забил лишь в последнем туре с «Уралом». Кроме того, у форварда ужасающие показатели по выигранным единоборствам, в среднем он проигрывает каждое второе! Процент точных передач также оставляет желать лучшего: 58%. Для сравнения, у Зе Луиша и Федора Смолова этот показатель равен 72 и 70 соответственно. Да и стал бы Леонид Слуцкий выпускать вчерашнего выпускника Чалова в основу на важнейший матч Лиги чемпионов с «Байером», не разочаруйся он окончательно в Траоре?

После дубля в ворота «Урала» и публичных извинений Траоре перед болельщиками ЦСКА туман вокруг будущего форварда вновь немного сгустился: если раньше его уход был делом практически решенным, то сейчас многое зависело от игры против «Тоттенхэма». Разразился бы Ласина дублем и в логове «шпор», наверняка смог бы спокойно возвращаться из отпуска в расположение армейского клуба. А так, полная неизвестность впереди.

Самуэль Гарсия («Рубин»)

13 игр, 0 голов, 0 передач

Рейтинг Whoscored: 6,21 – 24-й в команде (из 24)

Саму стал одним из тех, кто пополнил ряды «Рубина» минувшим летом в ходе масштабнейшей трансферной кампании казанцев. Новый рулевой татарского клуба Хави Грасия работал с хавбеком в «Малаге» и отмечал его взрывной дриблинг и хорошее видение поля. Но российская футбольная общественность того же отметить не смогла. В 12 матчах Саму так и не сподобился хотя бы на одно результативное действие. Если Гарсия шел в дриблинг, то либо упускал мяч за боковую линию, либо дружелюбно делился им с защитниками соперника.

По итогам 17 туров Саму стал худшим игроком «Рубина» по версии Whoscored, и удивительно, что Грасия до сих пор продолжает ставить вингера в состав, когда на скамейке ждет своего часа 10-миллионный и гораздо более эффективный Лестьенн. Если Самуэль продолжит в том же духе и после зимнего перерыва, то наверняка будет искать билеты на самолет из Казани уже грядущим летом.

Александр Сонг («Рубин»)

8 игр, 0 голов, 2 передачи

Рейтинг Whoscored: 6,61 – 15-й в команде (из 24)

Александр Сонг буквально взорвал российское футбольное информационное пространство своим переездом во всю ту же столицу Татарстана. Футболист с опытом игры в «Арсенале» и «Барселоне» должен был разрывать центр поля любого клуба РФПЛ. И начал Сонг здорово: голевой передачей в матче с «Анжи». Но «Рубин» буксовал, а Сонг не особенно понимал, как казанцам в этой ситуации помочь. В итоге Грасия стал выпускать в основе Янна М’Вила, а камерунская звезда переместилась на скамейку запасных. И у «Рубина» начали налаживаться дела.

В последних пяти матчах казанцы одержали три победы, большую часть из этих игр Александр начинал вне стартовых 11 и даже не всегда выходил на поле по ходу матчей. А М’Вила, так тяжело переживавший несостоявшийся контракт с «Сандерлендом», придал игре «Рубина» в центре поля целостности и в последней игре с «Арсеналом» отдал голевую передачу на победный гол Жонатаса. Не сказать, что Сонг провалился на фоне его коллег по нашему рейтингу, однако от футболиста его уровня российская футбольная общественность, безусловно, ждет гораздо большего. Пока же Денис Глушаков, в августе не признавший экс-хавбека «Арсенала» и «Барселоны», выглядит гораздо ярче, а самое главное – приносит больше пользы своей команде. Вот и в последнем перед перерывом туре, в котором клубы хавбеков встречались между собой, Денис отметился очередным победным голом. Сонг же даже не попал в заявку.

Алексей Миранчук («Локомотив»)

16 игр, 1 гол, 2 передачи

Рейтинг Whoscored: 6,62 – 11-й в команде (из 23)

Алексей стал заложником своего умопомрачительного гола в финале победного для «Локо» Кубка-2014/15. А также своего попадания в команду Месси. От Миранчука теперь всегда ждут чего-то подобного. И не дожидаются. Периодически Алексей выдает яркие матчи, как, например, в этом сезоне с «Краснодаром» и ЦСКА, но в основном растворяется на поле. Статистика тому подтверждение. Всего 2 голевые передачи в 16 матчах, в то время как у конкурента юного дарования – Мануэла Фернандеша – 5 в 9. Несмотря на не самые удачные результаты красно-зеленых в последнее время, их игра постепенно улучшается – в последних двух турах «Локо» стал лучшей командой РФПЛ по количеству ТТД. И это явно не заслуга Миранчука, который уступает португальцу по всем ключевым показателям: от количества ударов по воротам и передач в среднем за матч до обостряющих пасов и касаний мяча. Последнее напрямую отражает вовлеченность футболиста в игру команды.

Помимо насажденного СМИ и общественностью статуса звезды, Миранчуку наверняка мешают слухи о его переходе в «Спартак» и затянувшаяся история с продлением контракта с «Локо». Юрий Семин также намекает на то, что Алексей немного запутался в себе: «Миранчуку пора решить: он с футболом или без него? Пока прогресса в его игре я не вижу». Что ж, будем надеяться, что попадание в наш антитоп подстегнет Алексея и заставит его демонстрировать этюды вроде проходов в финале прошлогоднего Кубка гораздо чаще. В последних двух матчах перед перерывом Миранчук, как и весь «Локомотив», продемонстрировал хороший футбол и даже забил первый гол в сезоне.

Габриэль Обертан («Анжи»)

8 игр, 1 гол, 0 передач

Рейтинг Whoscored: 6,56 – 16-й в команде (из 23)

Летней покупкой Обертана «Анжи» обозначил, что снова готов к борьбе за место в элите русского футбола. Габриэль более пяти лет выступал в Англии и даже засветился в «Манчестер Юнайтед» в то время, когда клубом еще руководил легендарный сэр Алекс Фергюсон. Фанаты махачкалинцев вправе были рассчитывать на то, что француз вместе с косоваром Бернардом Беришей будут взрывать фланги и заставлять капитулировать защиту любого коллектива в РФПЛ. 14-й номер «орлов» действительно постоянно вынуждает игроков обороны соперника смотреть ему в спину, а вот 25-й тем же похвастаться не может.

Гол, забитый в ворота «Урала», когда защитники екатеринбуржцев залюбовались футболистом, ступавшим на газон «Олд Траффорд», так и остался для Обертана единственным. «Анжи» уступил в четырех из последних последних матчей. Победа пришлась на предпоследний перед зимней паузой тур – со счетом 3:1 был повержен «Амкар». И именно эту встречу Обертан начал на скамейке запасных, в предыдущих трех он неизменно выходил в старте и запорол 99%-й момент в игре с «Локомотивом». В последнем перед перерывом туре «Анжи» умудрился уступить худшей команде сезона – тульскому «Арсеналу», и хоть Обертан и провел эту встречу на скамейке запасных, вряд ли бы сумел изменить счет на табло, выпусти его Павел Врба на поле по ходу встречи.

Петар Шкулетич («Локомотив»)

10 игр, 2 гола, 0 передач

Рейтинг Whoscored: 6,36 – 20-й в команде (из 23)

Серб пополнил ряды «Локо» прошлой зимой – Шкулетич был призван заменить одного из лучших форвардов РФПЛ последних лет – Даме Н’Дойе. 14 голов в 15 матчах чемпионата Сербии того сезона позволяли надеяться на то, что у славянина все получится. Получилось. Но далеко не все. В прошлых полутора сезонах Петар особо не блистал да и в этом на пару с Хенти явился причиной того, что Юрий Семин стал выпускать Миранчука на позиции центрфорварда.

Проблемы с техникой и реализацией моментов, однобокость – все это вверяют сербскому нападающему. И неспроста, ведь более половины своих мячей в России он забил со второго этажа. Семин сейчас пытается привить «Локо» комбинационный футбол низом, и Шкулетич явно не вписывается в данную игровую концепцию. А потому наверняка вместе с Хенти будет искать себе новую команду уже в ближайшее трансферное окно.

Эммануэль Фримпонг («Арсенал»)

3 матча, 0 голов, 0 передач

Рейтинг Whoscored: 5,97 – 26-й в команде (из 26)

Фримпонг еще недавно выходил на поле в футболке более грозного и известного в Европе «Арсенала» лондонского, а сейчас обитает где-то вне заявки «Арсенала» тульского. Можно было бы подумать, что Эммануэль потерялся на необъятных просторах Тульской области, ведь последний раз он был в запасе туляков на матч РФПЛ месяц назад. Однако Фримпонг недавно успокоил всех почитателей его искрометных видео и комментариев – дал обстоятельное и очень крутое интервью еженедельнику «Футбол». В нем он, в частности, признался, что в действительности не хочет быть порнозвездой и предположил, что Аршавин часто употребляет виски: «А почему он тогда все время улыбался в «Арсенале»?! И вообще русские всегда пьют!».

Что же до футбольных подвигов Эммануэля, то на его счету целых 96 минут в трех матчах этого сезона РФПЛ. В игре против «Урала» он вышел на поле в футболке, на которой вместо фамилии была написана его собственная линейка одежды и удостоился обратной замены от Сергея Павлова. А в матче против «Локомотива» – единственном, в котором он вышел в старте, был настолько плох, что отправился досматривать матч со скамейки в перерыве при счете 1:0 в пользу туляков. Сколько еще будут продолжаться экскурсии Фримпонга по Туле и близлежащей к ней местности – неизвестно, однако свой талант он рискует бездарно зарыть.

Юрий Лодыгин («Зенит»)

11 матчей, 8 пропущенных голов

Рейтинг Whoscored: 6,69 – 15-й в команде (из 23)

Лодыгин стремительно и неожиданно ворвался в наш футбол три года назад. Скауты «Зенита» приметили его в греческом «Ксанти». На первых порах Юрий казался идеальной заменой не молодеющему Вячеславу Малафееву и очень быстро заслужил вызов в сборную России. Однако затем Лодыгин сдал и дал понять, что его весьма существенно переоценили. Регулярные ошибки на выходах и неуверенная игра ногами стали следовать за Юрием по пятам. В этом сезоне вратарь столько раз продемонстрировал эти свои слабые стороны, что Мирча Луческу вытащил из глубокого запаса Михаила Кержакова, а пресса активно заговорила о том, что кредит доверия к Юрию исчерпан.

В «Зенит» активно сватали Селихова, но Александр пополнил ряды «Спартака». Для петербуржцев же вратарский вопрос до сих пор остается открытым. Михаил Кержаков порой выдает представления, которым позавидует и Лодыгин, а сам Юрий, по информации авторитетных источников, даже получил нагоняй от Артема Дзюбы после очередной осечки в игре с «Краснодаром». Тем не менее, отдадим Юрию должное. Недавнюю игру с «Уфой» он спас для «Зенита» практически в одиночку, тем самым оправдав решение Луческу дать ему сыграть все оставшиеся матчи сезона.

Алексей Ионов (ЦСКА)

14 матчей, 0 голов, 1 передача

Рейтинг Whoscored: 6,38 – 17-й в команде (из 20)

ЦСКА стал уже третьей большой командой в карьере Алексея Ионова. В «Зените» его, помнится, сгубило пристрастие к алкоголю, однако потом, пройдя очищение безденежной «Кубанью», Ионов вновь всплыл в гранде – московском «Динамо». Два года назад, когда бело-голубые цвета защищали Вальбуэна, Джуджак, Кураньи и другие европейские звезды, Ионов провел отличный сезон, забив 12 мячей во всех турнирах. Но затем «Динамо» вспомнило о существовании ФФП, да было поздно – клуб отстранили от еврокубков, вся плеяда звезд тут же разбежалась, а команда по итогам сезона отправилась в ФНЛ.

Сам же Алексей этим летом стал одним из двух приобретений ЦСКА в условиях весьма тяжелого финансового положения клуба. И если Траоре забивает хотя бы по праздникам, то Ионов так и не сподобился хотя бы один раз отправить мяч в ворота соперника. Его не самую удачную игру хорошо иллюстрирует один из худших рейтингов в команде по версии Whoscored, слухи о возможном возвращении в «Динамо», а также второе место в команде по заменам в ходе матчей. Больше только у Зорана Тошича. Роман Еременко точно не сыграет за ЦСКА в весенней части сезона, так что у Ионова, если он останется в ЦСКА, появляется шанс выходить на поле чаще, однако для этого ему нужно существенно улучшить уровень своей игры. Ведь в молодежке армейского клуба, уже не первый год отлично выступающей в молодежной ЛЧ, наверняка найдется свой Федор Чалов и на позицию Алексея.

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