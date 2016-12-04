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  • «Орел» умирает, а «Сатурн» рвется в ФНЛ. Чем запомнится ноябрь в ПФЛ

«Орел» умирает, а «Сатурн» рвется в ФНЛ. Чем запомнится ноябрь в ПФЛ

«Очень хороший сезон. Неожиданно хороший!». В ФНЛ рвется раменский «Сатурн»

«Какой для вас получилась первая половина сезона?» – «Очень хорошей. Неожиданно хорошей!» – ответил на вопрос журналиста Игорь Гаврилин. Еще пару лет назад форвард-ветеран шокировал болельщиков «Сатурна» хладнокровной реализацией моментов. Теперь Гаврилин – один из ключевых представителей тренерского штаба. «В новом «Сатурне» я работаю с форвардами. Рассказываю, как действует голкипер в той или иной ситуации, как его обмануть. Видно, что советы приносят большие плоды в официальных матчах» – признался Гаврилин.

Результаты пришли не сразу. Долгое время главный тренер «Сатурна» Дмитрий Сережкин делал ставку на Максима Борисова. Переломным моментом стала игра с «Витязем», когда наставник напрямую обвинил ударного форварда в уклонении от борьбы. В итоге вечно подающий надежды нападающий так и не забил ни одного мяча, в результате чего Сережкину пришлось искать других игроков атаки. Поиск оправдал себя на все сто! Форварды Ян Шанин, Семен Синявский проводят свой лучший сезон в карьере; невероятно хорош в ноябре был Бутта Магомедов. «Отмечу также действия защитника Королева и хавбека Ильи Миронова. У них стали отчетливо проявляться лидерские качества» – добавил Сережкин.

Сам тренер еще несколько лет назад считался столпом обороны «Сатурна». Теперь Дмитрий Вячеславович – соискатель тренерской лицензии категории «А». Пока он готовится к экзаменам, болельщики «Сатурна» начинают мечтать. До первого места раменчан отделяют каких-то два очка!

«Support you local team!». Как «Легион-Динамо» по своей популярности приближается к «Анжи»

«Support you local team!» – лозунг, набирающий все большую популярность в России. Это видно по матчам ФНЛ, в которых те же саратовские спартаковцы отказываются болеть за красно-белых на матче «Сокол» – «Спартак-2». Но наиболее отчетливо английская тенденция прослеживается в...Махачкале. «На матч «Анжи» – «Амкар» пришло всего 2100 человек. К примеру, игру «Легион-Динамо» – «Спартак» Владикавказ посетили 1500 зрителей» – били тревогу болельщики «Анжи». Еще более парадоксальной выглядит ситуация на фоне выступлений «Легиона». Команда, основанная Шамилем Лахияловым, опережает зону вылета всего на очко!

«Задача «Легион-Динамо» на этот сезон – обретение рисунка игры. В ряде матчей команда показала интересный футбол, а концовка сезона и вовсе вызвала у болельщиков некую эйфорию» – заявил гендиректор клуба Ярмет Ярметов. В последних трех турах «Легион-Динамо» встречался с командами, претендующими на выход в ФНЛ. Болельщики ждали нового шквала поражений, но именно в этих встречах проявился потенциал команды. Сыграв вничью с «Черноморцем» и «Афипсом», напоследок команда Лахиялова умудрилась обыграть «Биолог-Новокубанск»!

Ставка «Легион-Динамо» на красивый футбол уже дает серьезные результаты. «От всей души приглашаю вас на матч нашей народной команды с «Биологом». Приходите, я, может быть, тоже приду!» – обратился к болельщикам Хабиб Нурмагомедов. Легендарный боец ММА не просто пришел, но и напутствовал команду на матч. Позднее игроки «Легиона» признались: Хабиб умеет мотивировать, как никто другой. Нурмагомедову уже предложено перейти в клуб по окончании бойцовской карьеры. К этому времени «Легион» уже должен бороться за выход в ФНЛ.

«Занимаем у других игроков гетры». Как в Липецке развивают «суррогатный» футбол

«ПФЛ – не то соревнование, где должен выступать липецкий «Металлург». Такая команда с историей обязана играть минимум в ФНЛ» – заявил живая легенда местного клуба Виктор Чумаченко. Экс-защитник «Металлурга» не может смотреть на таблицу без слез. Некогда гранд зоны «Центр» занимает место в середине, а его игра усыпляет даже фанатскую трибуну. Руководство «Металлурга» продолжает жонглировать обещаниями. На днях на официальном сайте было опубликовано сообщение об открытии филиалов в городских школах.

Что это за филиалы и с чем их едят, стало известно при первой же проверке. Липецкий «Металлург» отрядил в 45 школу двух известных тренеров – 79-летнего Юрия Кусурова и имеющего инвалидность 59-летнего Александра Болдырева. По слухам, ветеранов одарили мизерным вознаграждением, а их зарплата находится на нищенском уровне. «Доколе в Липецке будут развивать «суррогатный» футбол, делая вид, что всe идeт по плану?» – справедливо задается вопросом журналист интернет-портала championat48.

Его коллеги и репортеры открыто обвиняют в развале липецкого футбола гендиректора «Металлурга» Игоря Лысенко. Шестой год чиновник заявляет о «невидимом» прогрессе местной команды и улучшении финансирования. «Нашим игрокам элементарно не хватает гетр. Приходится занимать у других» – слова хавбека Иванникова показывают, каков он, липецкий прогресс! В одном из заключительных матчей первой части сезона липецкие футболисты уступили московскому «Торпедо» (0:1). У москвичей с финансированием все тоже не особенно хорошо, но команда надеется подняться хотя бы в ФНЛ.

«Город Москва – фактический хозяин «Торпедо». Почему умирает великий клуб, о котором все забыли

«Так будет лучше для всех». Родной клуб Юрия Семина – в шаге от смерти!

Липецкие проблемы – манна небесная для ФК «Орел»! На неделе был утвержден бюджет клуба на весну 2017 года. Бюджет довел болельщиков бело-зеленых до предынфарктного состояния: теперь на команду будут расходовать не 24,7 миллиона, а всего лишь 10 миллионов рублей. Местные жители тут же заговорили о снятии «Орла» с чемпионата. И не ошиблись.

«Мы действительно продумываем сценарий снятия нашей команды с соревнований ПФЛ. Вероятно, так будет лучше для всех» – считает начальник управления спорта Орловской Области Александр Муромский – «Мы либо финансируем профессиональный футбольный клуб, либо позволяем нашим другим спортсменам – чемпионам мира, Европы – выезжать на соревнования. Траты на все 80 федераций были меньше, чем бюджет клуба».

Председатель совета орловских ветеранов Евгений Борзенков также склоняется к снятию «Орла» с ПФЛ. «Наш болельщик не бросит команду и в первенстве коллективов физкультуры» – оптимистично настроен Борзенков. «Попав в КФК, на матчи будут ходить дедушки-пенсионеры. В нашем городе дороги недостроенные, какой тут футбол?!» – вступил с ним в полемику болельщик Дмитрий Кирпичев.

Снятие «Орла» с ПФЛ – вероятно, вопрос времени. Отныне клуб намерен развивать исключительно детский футбол. К процессу уже подключен Юрий Семин, который по мере возможности будет курировать орловскую академию имени себя.

Чем завершилось расследование матча «Солярис» – «Коломна»

В «договорном» матче «Солярис» – «Коломна» наконец-то поставлена жирная точка. Впервые в истории российского футбола, для выяснений обстоятельств был применен детектор-лжи. «Мы сочли нужным пройти эту процедуру. Игроки с пониманием отнеслись к данному требованию, никаких обид не было» – заявил директор «Коломна» Александр Курасов. Правда, по ходу допроса возникали казусные ситуации. По словам Курасова, игроков периодически спрашивали о вещах, совершенно не связанных с футболом.

В игре «Солярис» – «Коломна» полностью отсутствуют следы договорного матча. Об этом официально заявила специальная комиссия РФС-ПФЛ. «Данных, свидетельствующих об умышленном влиянии футболистов команды «Коломна» на определенных исход матча, не выявлено», – сказали представители комиссии.

Россия. ПФЛ. Зона Запад Россия. ПФЛ. Зона Центр ПФЛ
Комментарии (5)
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mihail1980
1480835437
сатурн энергомаш не пройдет
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alex kidn
1480837412
Белгород выйдет в ФНЛ
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STAFOR13
1487930605
Энергомаш выйдет 100 %, в ПЛ так же есть возможности выйти с спонсорами проблем не будет, Лебединский ЛГОК и ОЭМК не зря закрыли 2 футбольные команды городов области Металлург-Оскол и ФК Губкин лиша этих городов футбола, хотя предприятия эти находятся на территории этих городов.
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евгений сергеевичч
1489917736
ну если им 10 миллионов мало то конечно нужно закрывать такие клубы, на эти деньги можно нормальных спортсменов перспективных поднять вместо того что бы этот цирк разводить
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