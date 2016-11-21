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    Роналду назвал себя «богатым п**иком». Месси получил странное денежное предложение. Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    21.11.2016 22:00
    «Ливерпуль» продолжает охоту за Промесом. «Бавария» лишилась Нойера перед игрой с «Ростовом». «Терек» не смог одолеть «Томь». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Давыдов хочет попасть в «Челси» через четыре года

    Форвард «Спартака» Денис Давыдов отметил, что в Европе ему хотелось бы выступать за лондонский «Челси», но не сейчас. «Оптимально было бы в 25 лет. Что для этого нужно сделать? Играть в футбол. Постоянно, регулярно. На уровне РФПЛ – это минимум. Пример Видича и Ивановича вдохновляет», – считает Давыдов. Пока на счету будущего лидера атак лондонского клуба всего один гол за «Спартак» в более чем 30 матчах.

    «Ливерпуль» планирует забрать у «Спартака» его главную звезду

    «Ливерпуль» рассчитывает пополнить состав полузащитником «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промесом, причем совершить этот трансфер в ближайшее трансферное окно. Англичане готовы выложить за футболиста 25 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, недавно Промес переподписал контракт со «Спартаком» и принадлежит российскому клубу до лета 2021 года.

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    Роналду порадовал хейтеров заявлением о своей ориентации

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поругался с полузащитником Коке во время матча 12-го тура испанской Примеры против «Атлетико». Испанец назвал португальца «п**иком» или «п**ором» (оскорбление «maricón»), а тот ответил: «Да, но зато я очень богат». Правда или нет – никто не знает, но хоть какое-то оживление для новостных порталов утром в понедельник.

    Роналду трижды забил в ворота «Атлетико». Ключевые моменты (ВИДЕО)

    Селихов близок к переходу в «Спартак»

    Также сегодня утром голкипер «Амкара» Александр Селихов прибыл для прохождения медосмотра в одну из московских клиник. Предполагается, что в скором времени он подпишет контракт со «Спартаком». Москвичи заплатят за вратаря 3,5 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Зенита» и «Лацио». Еще говорят, что от этого трансфера не в восторге остался Массимо Каррера.

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    100 миллионов для Месси за простой отказ

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси может заработать сумасшедшие деньги за один простой отказ не продлевать контракт с сине-гранатовыми. По информации El Mundo, один из клубов, название которого держится в тайне, предложил за это аргентинцу аж 100 миллионов (!) евро. В этом случае сам игрок избавит заинтересованную сторону от обязанности платить за него отступные, составляющие 250 миллионов. Текущий контракт Месси рассчитан до июня 2018 года.

    Определилась пятерка претендентов на звание лучшего молодого игрока года

    Премия «Первая пятерка», которую ежегодно вручают лучшему молодому игроку года, достанется одному из пяти футболистов, выбранных Детской футбольной лигой. Из них лишь один игрок представляет клуб из Москвы – это Александр Головин (ЦСКА). Остальные четверо номинантов: Игорь Безденежных («Уфа»), Дмитрий Ефремов («Оренбург»), Рифат Жемалетдинов («Рубин») и Георгий Тигиев(«Анжи»).

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    Нойер не приедет в Ростов-на-Дону

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустит матч пятого тура Лиги чемпионов против «Ростова». У немецкого вратаря обнаружилось затвердение икроножной мышцы, он даже не полетит в Ростов-на-Дону. Матч «Ростов» – «Бавария» состоится в среду, 23 ноября, на стадионе «Олимп-2». Начало – в 20:00 по московскому времени.

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    В последнем матче 14-го тура РФПЛ «Терек» и «Томь» не смогли забить друг другу ни одного мяча. Ничья 0:0. Таким образом, грозненский клуб набрал 24 очка и не смог обогнать расположившийся на третьем месте ЦСКА. А томичи догнали тульский «Арсенал» и покинули зону вылета.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      Arsenal420 23 ноября 2016, 19:09

      д

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      ТЕНТК 22 ноября 2016, 17:49

      все таки признался,не выдержила.душа гея))

      -1
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      Рейтинг: +22

      GHostaX 22 ноября 2016, 07:52

      Нойер напряг икроножную мышцу и откосил от игры на морозе. Умно.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 ноября 2016, 02:57

      Реал - приют педераста!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 22 ноября 2016, 00:17

      Слухи давно ходили,что Роналду гей. Вот он и подтвердил это.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 21 ноября 2016, 23:41

      Я с работы пришел, и мне жена с порога,а ты знал, что Роналдо гей?! а-хах-хах. А я ей говорю, что гей и пидор это разные вещи. Видимо трудности перевода.

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