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Чемодан без ручки. Почему матчи сборных никому не нужны

Отсутствие конкуренции

Отборочные турниры с участием сборных – настоящее пристанище бесконкурентной борьбы. Из года в год мы наблюдаем потуги карликовых команд впихнуть хотя бы пару монет в свои крошечные копилки, однако из этого ничего не выходит. Признайтесь себе: кому из нас интересно смотреть матчи с участием Сан-Марино и Гибралтара? В клубном футболе такие команды давно бы отправились дивизионом ниже, но, когда мы говорим о сборных, подобная опция просто отсутствует. Вылетать Гибралтару попросту некуда. В этом смысле отборочный турнир к чемпионату мира напоминает затянувшийся мастер-класс для любителей. Ну или затянувшуюся благотворительную акцию для детей-инвалидов – очень здорово, когда звездные футболисты посещают больницы и делают людей счастливее. Но слишком уж много подарков предусмотрено для Сан-Марино.

Отсутствие мотивации

Отсутствие конкуренции ведет к отсутствию мотивации. Йоахиму Леву можно не беспокоиться – его команда гарантированно поедет в Россию. Занимательный факт: последний раз в отборочных матчах к чемпионатам мира немцы проигрывали пятнадцать лет назад – англичанам. До этого – еще шестнадцать лет назад, португальцам. И все – большего количества поражений в отборочных играх у Германии не набралось за всю историю их проведения. Смотреть на бесконечные унижения карликов сподручно только извращенцам вроде Гари Линекера, но не болельщикам, которые привыкли видеть конкурентный и интересный футбол.

Два слова – «конкурентный» и «интересный» – можно заменить на одно: клубный. Есть ли в мире хотя бы один болельщик, который думает: наконец-то закончились fucking матчи клубов и наступили игры сборных? Такую картинку видишь с трудом. Зато легко – обратную: все мы, сцепив зубы от неудовольствия, пережидаем международный перерыв. Пережидаем как кару за то, что в иное время мы наслаждаемся АПЛ, Примерой и Лигой чемпионов.

Не спорт, а политика

Когда играются матчи сборных, из щелей выбирается огромное количество квасных патриотов. Они ничего не знают о «Барселоне», путают Роналдиньо и Криштиану Роналду, но всегда готовы поделиться с вами мыслями об игре команды Черчесова. У каждого из нас есть тот-самый-знакомый, который с трудом назовет клуб Алана Дзагоева, но при этом двумя руками за «роспуск» сборной России. Еще и, наверное, петицию подписал.

Почему я ненавижу людей, подписавших петицию о роспуске сборной

Конечно, политика любит вмешиваться и в клубный спорт, однако на уровне сборных это вмешательство ощущается весьма болезненно. Люди, полагающие себя патриотами, считают своим долгом включать трансляцию и «болеть за наших». Что еще хуже – выключать трансляцию и идти ругать наших. Мне кажется, стоит создать другую петицию (с одним простым посылом): давайте держать этих людей подальше от нашей любимой игры.

Травмы звезд

Если Гарет Бэйл получит травму, играя за «Реал», то вряд ли в стане сборной Уэльса найдутся те, кто будет недоволен этим событием. А вот если Бэйл травмируется, играя за сборную, и вернется в Мадрид с повреждением – Зидану явно будет на что посетовать. Все потому, что «Реал» имеет на Бэйла права, обеспечивает его роскошным контрактом; физиотерапевты «сливочных» заботятся о том, чтобы валлиец всегда находился в своей лучшей форме. И тут случается никому не нужный международный перерыв, и Бэйл (болельщики «Реала» могут не гуглить – ситуация теоретическая) вылетает из строя на три месяца. Чем в этом случае рисковала сборная Уэльса? Ничем. А «Реал», каждый раз отпуская Бэйла в сборную, рискует потерять одну из своих главных звезд и медийных персон.

Именно по этой причине прямо сейчас негодует Арсен Венгер – ведь Алексис Санчес уехал тренироваться со сборной Чили, получил там травму, но его экстренного возвращения в Лондон так и не состоялось. Более того, тренер чилийцев может даже бросить Санчеса в зарубу против Уругвая, и, возможно, Санчес таким образом усугубит это свое повреждение. Чем, опять-таки, в этом случае жертвует чилийская сторона? Ничем. А Арсен Венгер рискует потерять лучшего бомбардира перед игрой с «Манчестер Юнайтед».

Игроки «косят» от сборных

Совокупность вышеозначенных факторов привела к тому, что статус национальных матчей в последнее время существенно девальвировался. Филипп Лам мог поехать со сборной Германии на чемпионат Европы, но сразу после победы на Мундиале-14 объявил о завершении международной карьеры (а ведь в его копилке не было золотой медали Евро – но он даже не попытался). Минувшим летом его примеру едва не последовал 29-летний Лионель Месси, хотя уж кому-кому, а аргентинскому капитану завершать со сборной точно рано. Однако же решение Лео (которое он вскорости поменял) не было лишено логики: его бесконечные полеты через океан вовсе не выгодны «Барселоне», да и самому ему нужны не особо. Что бы кто ни говорил, а Месси останется великим и без титулов на уровне сборных, а вот схватить депрессию, играя бок о бок с Игуаином, вполне можно.

От национальных матчей готовы «косить» все – как футболисты калибра Месси, так и поменьше, вроде Ярослава Ракицкого. И, честно говоря, осуждение игроков, нежелающих рисковать своим здоровьем в никому не нужных матчах, выглядит сегодня как оторванное от жизни нравоучение, как брюзжание тех самых квасных патриотов, которым в реальности нет дела ни до футбола, ни до собственной страны.

Без Месси нам невесело. Почему капитан сборной Аргентины не делает ничего дурного

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Германия Месси Лионель
Комментарии (22)
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BarStep
1479035975
Явный заказ богатых и "толстокожих" из нашего "футбола". Советую пересмотреть матчи последнего ЧЕ и заглянуть в глаза "не желающих" играть за свою СТРАНУ. Всю эту хрень, что написал - он может увидеть только в глазах так называемых наших "сборников"...
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2238331
1479036585
Бред! Смотреть чемпионаты мира или Европы- это здорово!))))))))
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spartak_88
1479036787
Да потому что вы к народу не прислушиваетесь)) была ж петиция) об том чтобы распустить сборную, а в итоге опять те же самые игроки! вот поэтому народ уже вам и не доверяет! Потому что мнение наше вам ничего не значит)) у вас в голове только одно, как можно больше заработать, а о престиже страны никто не думает!!!
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Юрий Басов
1479037000
У нас не "сборники",а "сбродники".Причём из года в год,А.Черчесов развалил "Динамо",так что он на своём месте,половину "разогнанных" сборников ,вернул в состав,
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turist82
1479037234
Кстати согласен...поймал себя на мысли что игры сборных стали тупо не интересны. С назначения в тренеры Дика Адвоката - вовсе перестал смотреть матчи. Только в новостях читаю и голы смотрю в записи. Ну неинтересно. С каждым пунктом в статье - согласен. Чемпионат страны - в разы интереснее
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woyser
1479037266
Это какая-та теория абсурда. Последний ЧЕ показал, на что способны "карлики"! И весь мир видел какой они показывали зрелищный футбол!
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castromen
1479039886
По моему в статье пишется о товарищеских встречах. Или я неправ?
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Северный Пушной Звер
1479048850
"Мне кажется, стоит создать другую петицию (с одним простым посылом): давайте держать этих людей подальше от нашей любимой игры." --- и, в первую очередь, держать подальше от футбола авторишку данной статейки. Бредить надо в психушке. Кстати, низкий профессионализм многих писак "Бомбардира" тоже вызывает недоумение: нафига они участвуют в написании статей? Вставая в позу д'Артаньяна, эти писаки с апломбом несут всякую хрень: "Почему мы ненавидим то", "Почему мы ненавидим это", "Зачем в отборочных матчах к чемпионату МИРА играет так много команд, а не пять-шесть грандов?!" Похоже, автор просто боится, что сборная России "вылетит" с чемпионата, получив пинок от любого карлика - от "грандов" всё-таки не так позорно. (Кстати, игру многих "карликов" смотреть интереснее, чем НЕигру нашей "сбродной" - при игре наших, простите, фуйболистов, вспоминаются "Сибирские сказители": "...взял пешеходов юродивых...")
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Kollljan
1479051644
А Россия - это футбольный карлик или не карлик?
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gak71
1490479891
Самая большая чушь что я здесь прочёл. А слезы Подольски в последней игре за сборную? Они так фигня? Клуб это этап в карьере, а сборная она в сердце нормального человека/игрока.
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