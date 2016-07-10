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    Подземка качества Все блоги -

    Почему я ненавижу людей, подписавших петицию о роспуске сборной

    10 июля 2016
    Продолжаем день ненависти на «Бомбардире». Блог «Подземка качества» объясняет, как в одной петиции сошлись все беды русского народа.

    В ночь с 7 на 8 июля житель Тюмени Артем Хасанов выложил на сайте change.org петицию о роспуске сборной России по футболу. И вот уже которые сутки этот акт дикого популизма активно набирает подписи. На момент написания этого текста их было уже более 740 тысяч. И каждому из этих людей я хочу сказать в лицо: «Иди ты к черту!»

    Ведь это не просто петиция, это зеркало нынешнего мышления россиян – абсолютно не разбираясь в проблеме, прибегнуть к наиболее крикливому и буффонадному методу ее решения. Люди, которые смотрят футбол раз в два года, смеются над шутками о сборной из КВНа и удивляются, что во Францию не поехали Павлюченко и Аршавин, повелись на яркую и бессмысленную обертку. «Всех разогнать», – кричат они в едином охлократическом порыве, не задумываясь о всей абсурдности этого лозунга. Почему я уверен, что среди вопиющих нет людей разбирающихся в футболе? А просто никто из футбольных людей не поддержал эту петицию. Даже у назначения Александра Бородюка главным тренером сборной была какая-то поддержка, а здесь все лишь закатывали глаза и тяжело вздыхали. А это о многом говорит.

    Ведь сборная – это не клуб. Ее нельзя просто взять и закрыть, а игроков распустить по далям и весям. Сборная – это не конкретная команда, а идея, под знамена которой приезжают из клубов футболисты. Сейчас, например, в сборной никого нет. Все в клубах. Там банально некого распускать. Потом тренер позвонит 20-25 людям и опять пригласит их вместе потренироваться и сыграть в одной форме за честь страны. И, по идеи, не факт, что это будут те же люди, что смотрели в спину убегающему Бэйлу и сравнивали себя с отходами жизнедеятельности в беседе со Слуцким. И любой, кто хоть на какой-то постоянной основе следит за футболом понимает выше описанное, и никогда не подпишется под воплем господина Хасанова.

    Мутко out! У провала во Франции есть лишь один «отец»

    А кто подпишется? А тот, кому лень вникать в то, почему сборная так плохо выступила во Франции, какие у нее перспективы через 2 года и что нам нужно менять в нашем футбольном хозяйстве. Они хотят зрелища! Им плевать на перспективу подобного решения, они хотят чтобы ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС сборники понесли наказание за то, что они аж 6 часов своей бесценной жизни смотрел на их игру. И ведь беда не в этой чертовой и до безумия бесполезной петиции, а в том, что в стране есть более 740 тысяч человек, которые не хотят ни в чем разбираться, они хотят с блеском в глазах слушать популистические речи и громкие лозунги, а затем в едином порыве хлопать. Они хотят идти по пути наименьшего сопротивления, имея все и при этом ничего не делать. Эта петиция – список из более чем 740 тысяч лентяев и болтунов, которые позорят своим поведением страну намного больше, чем недалекие гуляки Мамаев и Кокорин.

    Рейтинг: 2.6 Голосов: 37
    Комментарии26
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      Рейтинг: +16

      SERGEY1965 14 ноября 2016, 11:37

      сколько зарабатывает игрок сборной(много даже у вас есть этих цифр)
      это годовой бюджет среднего городишка с населением 50-100т
      вопрос один
      ЗА ЧТО?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      на х мне(любителю футбола с 70 годов) такая сборная
      когда в 88 Беланов не забивает пенальти, наверное ВСЯ страна, не злилась на него, НЕ ПОВЕЗЛО, НЕ СМОГ, но он ИГРАЛ, он СТАРАЛСЯ, старалась вся КОМАНДА
      а этим дармоедам не везет ВСЕГДА, они просто НЕ ХОТЯТ

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      Рейтинг: +324

      hellkid 11 июля 2016, 10:44

      сборной сейчас нет, даже тренера нет. что распускать то? глупая петиция...
      надо менять подход к футболу и тогда лет через 10-15 можно будет получить результат. здесь и сейчас - не сработает. диванные критики подписали петицию, толком не разбираясь в проблемах..они глубже, чем 23 лентяя

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      Рейтинг: +3414

      AZ 11 июля 2016, 08:33

      Разбираемся с начала 21 века... Сколько еще нужно времени на "разбор"? Распустить сборную нахер!

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 10 июля 2016, 22:57

      Статья убогая и идиотская! Какая еще глобальная нахрен проблема? Не надо в очередной раз говорить, что у нас какие-то глобальные проблемы в футболе.....Перед ЕВРО-2008 нас тоже считали слабейшей командой, но что на деле оказалось? Главное - это профессионализм и трудолюбие к делу, если бы оно этим летом было у нашей с сборной - вопрос бы и не было. Наши игроки могут сильно сыграть, просто они этого не хотели, плюс неверная тактика тренера. Поэтому я ЗА петицию, игроки сборной этого "заслужили", надо быть мужиками и отвечать за свои поступки.

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      Рейтинг: +37

      Den_161 10 июля 2016, 22:12

      Давно уже пора кардинально обновить сборную. Наверное автору заказали статью в защиту игроков сборной. Может он еще Мамаева с Кокориным будет оправдывать? Или других игроков которым важен контракт с большим количесвом 000000?

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 10 июля 2016, 20:30

      ничего не подписывал, и с автором этой статьи не согласен. Игроки должны развиваться в клубах, а в сборной играть как в последний раз! А тренер должен собрать 25 человек на данный момент и для данной игры, никакой перспективы!!!

      1
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      Рейтинг: +37

      silay 10 июля 2016, 20:27

      что то мне подсказывает что если ты мне скажешь это в лицо, на нем не останется живого места

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      Рейтинг: +215

      KKH 10 июля 2016, 19:26

      Автор, обращаюсь лично к вам. Я один из уже более 800тым человек кто подписал эту петицию. И объясню лично для вас, смысл петиции что бы больше не брать в сборную этих так сказать футболистов, а набрать новую сборную с совершенно новыми футболистами которые именно хотят играть, а не делают вид. По возможности 19-21 летних. И пускай они ничего не выиграют на чм 18 зато у них в глазах будет желание а не пофигизм. И я вас лично не оскорблял, так что не лишне и извиниться перед перед всеми 800 тыс чел

      4
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > KKH 10 июля 2016, 19:29

      А как вы поняли, что им было все равно?

      -1
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      Рейтинг: +215

      KKH > rm4612 10 июля 2016, 19:38

      По их отношению и к игре и к болельщикам. Особенно эпизод с капитанской повязкой запомнился, ни кто брать не хотел, да и после игры только Акинфеев к болельщикам пошел, а остальным пофиг

      2
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > KKH 10 июля 2016, 19:46

      Я лишь увидел то, что они плохо играли. А случай с повязкой и болельщиками не показатель: могут быть и другие причины.

      -1
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      Рейтинг: +215

      KKH > rm4612 10 июля 2016, 19:55

      А почему они плохо играли, тут только две причины: Не могут и не хотят. По моему в случае с нашими сборниками и то и другое. Причем если бы не могли хотя бы старались: А они пешком ходили, если у кого то мячь отбирали он да же не стремился его отобрать. И это относится ко всем кто был на поле

      0
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      Рейтинг: +37

      silay > KKH 10 июля 2016, 20:33

      да плевать что там написано в этой петиции, главный ее посыл в том, что бы они поняли что люди не хотят терпеть это дерьмо, все кто хочет написать почему именно он подписал эту петицию, возможно написать свое мнение, дать свой посыл, может сделать это в специальном окошке, там как раз и написано:я подписываю эту петицию потому что.... Я в свою очередь там и написал про отмену лимита и тд, а такие как автор этой статьи могут только молча смотреть как твою сборную трахают во все щели, глотать сопли и нихуя не делать

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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 июля 2016, 18:44

      Беда в России , когда на ключевых постах работают не профессионалы, а кумовья и блатные.

      1
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      Рейтинг: +42

      Lb40 10 июля 2016, 16:31

      Может просто наебем всех и не выставим на ЧМ18 свою сборную.
      Посмотрим нормальный футбол.
      И валидол цел и валерьянка на месте.
      Сколько здесь будет подписей?)

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