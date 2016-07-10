Почему я ненавижу людей, подписавших петицию о роспуске сборной

Продолжаем день ненависти на «Бомбардире». Блог «Подземка качества» объясняет, как в одной петиции сошлись все беды русского народа.

В ночь с 7 на 8 июля житель Тюмени Артем Хасанов выложил на сайте change.org петицию о роспуске сборной России по футболу. И вот уже которые сутки этот акт дикого популизма активно набирает подписи. На момент написания этого текста их было уже более 740 тысяч. И каждому из этих людей я хочу сказать в лицо: «Иди ты к черту!»

Ведь это не просто петиция, это зеркало нынешнего мышления россиян – абсолютно не разбираясь в проблеме, прибегнуть к наиболее крикливому и буффонадному методу ее решения. Люди, которые смотрят футбол раз в два года, смеются над шутками о сборной из КВНа и удивляются, что во Францию не поехали Павлюченко и Аршавин, повелись на яркую и бессмысленную обертку. «Всех разогнать», – кричат они в едином охлократическом порыве, не задумываясь о всей абсурдности этого лозунга. Почему я уверен, что среди вопиющих нет людей разбирающихся в футболе? А просто никто из футбольных людей не поддержал эту петицию. Даже у назначения Александра Бородюка главным тренером сборной была какая-то поддержка, а здесь все лишь закатывали глаза и тяжело вздыхали. А это о многом говорит.

Ведь сборная – это не клуб. Ее нельзя просто взять и закрыть, а игроков распустить по далям и весям. Сборная – это не конкретная команда, а идея, под знамена которой приезжают из клубов футболисты. Сейчас, например, в сборной никого нет. Все в клубах. Там банально некого распускать. Потом тренер позвонит 20-25 людям и опять пригласит их вместе потренироваться и сыграть в одной форме за честь страны. И, по идеи, не факт, что это будут те же люди, что смотрели в спину убегающему Бэйлу и сравнивали себя с отходами жизнедеятельности в беседе со Слуцким. И любой, кто хоть на какой-то постоянной основе следит за футболом понимает выше описанное, и никогда не подпишется под воплем господина Хасанова.

Мутко out! У провала во Франции есть лишь один «отец»

А кто подпишется? А тот, кому лень вникать в то, почему сборная так плохо выступила во Франции, какие у нее перспективы через 2 года и что нам нужно менять в нашем футбольном хозяйстве. Они хотят зрелища! Им плевать на перспективу подобного решения, они хотят чтобы ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС сборники понесли наказание за то, что они аж 6 часов своей бесценной жизни смотрел на их игру. И ведь беда не в этой чертовой и до безумия бесполезной петиции, а в том, что в стране есть более 740 тысяч человек, которые не хотят ни в чем разбираться, они хотят с блеском в глазах слушать популистические речи и громкие лозунги, а затем в едином порыве хлопать. Они хотят идти по пути наименьшего сопротивления, имея все и при этом ничего не делать. Эта петиция – список из более чем 740 тысяч лентяев и болтунов, которые позорят своим поведением страну намного больше, чем недалекие гуляки Мамаев и Кокорин.