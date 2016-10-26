«Динамо» уступило «Тосно». «Урал» выиграл у «Амкара». Ключевые моменты 1/8 Кубка России

Со счетом 3:2. Обменялись команды голами в концовке встречи. В других матчах победы одержали «Рубин» и «Уфа».
Отыгрывают динамовцы один гол.
Второй мяч в воротах «Динамо». Это уже настораживает.
Галиулин забивает в ворота Нарубина.
«Амкар» – «Урал» – 1:1 (2:4, пен)
Матч дошел до серии пенальти, где победу одержали футболисты «Урала».
Сравнивает счет «Амкар». Гиголаев отличился.
Фонтанелло открыл счет в матче.
Пока футболисты «Енисея» и «Сибири» играют свой матч, динамовцы чистят снег на стадионе «Электрон». Здесь матч был под угрозой срыва, но подключившиеся игроки помогают расчищать снег, чтобы все-таки сыграть.
Переломила «Сибирь» ход игры. Вотинов оформил дубль и принес гостям победу.
И тут же сравнивает счет «Сибирь». Жаркий матч!
В самом начале первого экстра-тайма голом отметился Малоян. «Енисей» впереди.
Сравняла «Сибирь», реализовав одиннадцатиметровый. Дополнительное время в этом матче.
Гультяев открыл счет в матче.