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  • «Динамо» уступило «Тосно». «Урал» выиграл у «Амкара». Ключевые моменты 1/8 Кубка России

«Динамо» уступило «Тосно». «Урал» выиграл у «Амкара». Ключевые моменты 1/8 Кубка России

«Тосно» – «Динамо» – 3:2

Со счетом 3:2. Обменялись команды голами в концовке встречи. В других матчах победы одержали «Рубин» и «Уфа».

Отыгрывают динамовцы один гол.

Второй мяч в воротах «Динамо». Это уже настораживает.

Галиулин забивает в ворота Нарубина.

«Амкар» – «Урал» – 1:1 (2:4, пен)

Матч дошел до серии пенальти, где победу одержали футболисты «Урала».

Сравнивает счет «Амкар». Гиголаев отличился.

Фонтанелло открыл счет в матче.

Пока футболисты «Енисея» и «Сибири» играют свой матч, динамовцы чистят снег на стадионе «Электрон». Здесь матч был под угрозой срыва, но подключившиеся игроки помогают расчищать снег, чтобы все-таки сыграть.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Енисей» – «Сибирь» – 2:3

Переломила «Сибирь» ход игры. Вотинов оформил дубль и принес гостям победу.

И тут же сравнивает счет «Сибирь». Жаркий матч!

В самом начале первого экстра-тайма голом отметился Малоян. «Енисей» впереди.

Сравняла «Сибирь», реализовав одиннадцатиметровый. Дополнительное время в этом матче.

Гультяев открыл счет в матче.

Россия. Кубок Россия Енисей Cибирь Динамо Амкар-Пермь
Комментарии (2)
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woyser
1477519330
ФНЛ пока ещё на коне!
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mik1954
1477552074
Молодцы Тосно, с такой игрой пора в премьер-лигу !
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