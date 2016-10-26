«Динамо» уступило «Тосно». «Урал» выиграл у «Амкара». Ключевые моменты 1/8 Кубка России

«Тосно» – «Динамо» – 3:2

Со счетом 3:2. Обменялись команды голами в концовке встречи. В других матчах победы одержали «Рубин» и «Уфа».

Отыгрывают динамовцы один гол.

Второй мяч в воротах «Динамо». Это уже настораживает.

Галиулин забивает в ворота Нарубина.

«Амкар» – «Урал» – 1:1 (2:4, пен)

Матч дошел до серии пенальти, где победу одержали футболисты «Урала».

Сравнивает счет «Амкар». Гиголаев отличился.

Фонтанелло открыл счет в матче.

Пока футболисты «Енисея» и «Сибири» играют свой матч, динамовцы чистят снег на стадионе «Электрон». Здесь матч был под угрозой срыва, но подключившиеся игроки помогают расчищать снег, чтобы все-таки сыграть.

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«Енисей» – «Сибирь» – 2:3

Переломила «Сибирь» ход игры. Вотинов оформил дубль и принес гостям победу.

И тут же сравнивает счет «Сибирь». Жаркий матч!

В самом начале первого экстра-тайма голом отметился Малоян. «Енисей» впереди.

Сравняла «Сибирь», реализовав одиннадцатиметровый. Дополнительное время в этом матче.

Гультяев открыл счет в матче.